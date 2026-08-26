Nepal Flash Flood : बाढ़ ने नेपाल में मचाई तबाही, खौफनाक Photos देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

तिब्बत की सीमा से लगे मध्य नेपाल के जिलों में बुधवार सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। नेपाल पुलिस के अनुसार अब तक 100 लोगों के मौत हो चुकी है। बाढ़ ने खासतौर पर भोटे कोशी नदी के आसपास के इलाकों को प्रभावित किया है। नेपाल के पर्यटन विभाग के मुताबिक 1000 से ज्यादा लोगों का पता नहीं चल रहा है। इनमें 133 भारतीय समेत 300 से ज्यादा विदेशी पर्यटक हैं। फोटो में देखें बाढ़ के बाद की तबाही के फोटोज-

तिब्बत की तरफ से आया पानी बना आफत

384 लोग लापता, 133 भारतीय नागरिक शामिल

परिजनों की बढ़ी चिंता

नेपाल सुरक्षा बलों के जवान भी लापता

सड़क और हाईवे बुरी तरह क्षतिग्रस्त

बाढ़ ने उत्तरी नेपाल की कई सड़कों और राजमार्गों को नुकसान पहुंचाया है। कुछ प्रमुख मार्ग बंद होने से प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालना और राहत-बचाव टीमों का पहुंचना मुश्किल हो गया है।

हाइड्रोपावर और बिजली व्यवस्था को नुकसान

बाढ़ का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद

सेना के हेलीकॉप्टर राहत-बचाव में जुटे



ALSO READ: लॉन्च हुआ सस्ता 5G स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी और 120Hz डिस्प्ले, जानिए फीचर्स नेपाल सेना ने प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर और आपदा प्रतिक्रिया दल भेजे हैं। अधिकारी नुकसान का आकलन कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किन इलाकों में तत्काल मदद की जरूरत है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण की आपात बैठक भी बुलाई है।

मानसून के बीच जारी है राहत-बचाव अभियान

यह आपदा नेपाल के मानसून सीजन के दौरान हुई है, जब भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है।





फिलहाल राहतकर्मी दुर्गम और कटे हुए इलाकों तक पहुंचने, लापता लोगों की तलाश करने और प्रभावित परिवारों तक मदद पहुंचाने में जुटे हैं। परिवार अपने प्रियजनों की सुरक्षित वापसी की खबर का इंतजार कर रहे हैं।