भविष्य मालिका की 5 बड़ी भविष्यवाणियां: आने वाले समय में भारत में घट सकती हैं ये घटनाएं?

भविष्य मालिका के अनुसार, कलयुग के 5000 वर्ष पूरे होने के बाद 'संधिकाल' शुरू हो चुका है। कई व्याख्याकारों का मानना है कि 2024 से 2032 के बीच की अवधि अत्यंत महत्वपूर्ण और विनाशकारी हो सकती है। वर्तमान में भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणियां फिर से चर्चा में है क्योंकि पाकिस्तान ने साऊदी अरब, तुर्किये और अजरबैजान जैसे देशों के साथ मिलकर एक सुन्नी सैन्य इस्लामिक गठबंधन बनाया है जो गैर इस्लामिक मुल्कों के खिलाफ कार्य करेगा। दावों के अनुसार भविष्य मालिका में इस गठबंधन के बारे में कई जगह लिखा है। चलिए जानते हैं इसी संदर्भ में वायरल दावों के अनुसार भारत के साथ भविष्‍य में घटने वाली 5 भविष्यवाणियों के बारे में।

1. भारत पाकिस्तान का युद्ध और पाकिस्तान का विनाश

'मीन शनि मेल गो होइब जेतेबेले,

से बेले समर हेब भारत मंडले।

एहि भारत संगे पाकिस्तानटि रंगे,

महासमर करिब जाणिथा बेगे।'- भविष्य मालिका

अर्थात: जब मीन राशि पर शनिदेव का चलन होगा, तब भारत का पाकिस्तान के साथ भीषण युद्ध होगा।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में 29 मार्च 2025 को शनि का मीन राशि में गोचर हुआ है जो वर्ष 2028 तक यही रहेंगे। इस दौरान भारत पाकिस्तान की एक झड़प तो हो गई है और अभी युद्ध होना तय माना जा रहा है।

'एही भारत संग पाकिस्तान टी रंगे कश्मीर पाई करीब समर घोर।'-भविष्य मालिका

अर्थात, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का कारण कश्मीर ही बनेगा। तब घोर युद्ध होगा।

2. 13 मुस्लिम देशों का गठबंधन करेगा भारत पर हमला:

तेरह टोपीया जिबे मिली सेते बेले लागि जिबा कलि जुग कलि।-भविष्य मालिका

अर्थात: 13 इस्लामिक देश (टोपी पहनने वाले देश) एक गठबंधन बनाएंगे और भारत के विरुद्ध खड़े होंगे। जब यह सब साकार होने लगेगा, तब युद्ध की शुरुआत होगी।

एही भारत रे संगे

पाकिस्तान टी लडीब रंगे।

महासमर करीब जाणिथा देंगे

उड़ि जे चीन सैन्य तुरुकि ईरान जाण ब्रिटिश जे।

अमेरिका पाकिस्तान कु देवे बल अस्त्र शस्त्र अबर।

जोगाई देबे युद्ध लागिब आबर।।- भविष्य मालिका पुराण

अर्थ- पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के साथ युद्ध करेंगे। पाकिस्तान को तुर्की, ईरान, ब्रिटिश, अमेरिका और 13 मुस्लिम देशों की तरफ से अस्त्र, शस्त्र सैन्य,अर्थ सब प्रकार का सहयोग मिलेगा।

3. भारत में लगेगा मिलेट्री शासन

ता परे राजुति हेब, मिलिट्री शासन।- भविष्य मालिका

महापुरूष अच्युतानंद दास जी ने लिखा था कि योगी पुरुषे के शासन के समय में मिलिट्री इमरजेन्सी शासन भी लगेगा। एक संत के शासन काल में तृतीय विश्व युद्ध, भारत और पाकिस्तान का महायुद्ध भी होगा।

4. भारत का राजा करेगा विश्‍व का नेतृत्व:

भविष्‍य मालिका के वायरल दावे के अनुसार कलयुग के अंतिम चरण में एक संत के हाथों में होगी भारत की बागडोर जो अविवाहित होगा। वही संपूर्ण क्षत्रप होगा। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी और वह धर्म के सहारे शांति स्थापित कर पाएगा। भविष्य मालिका के वायरल दावे के अनुसार भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिन्दू राजा होगा, जो योगी पुरुष होगा और जिसकी कोई संतान नहीं होगी। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी और वह धर्म के सहारे शांति स्थापित कर पाएगा। वह राजा तब होगा जब गगन गादी पर होंगे और उड़ीसा के दिव्य सिंह राजा गादी पर होंगे। वर्तमान में यह दोनों ही गादी पर हैं।

5. तृतीय विश्व युद्ध (तीसरा महायुद्ध)

ग्रंथ के अनुसार, दुनिया एक विनाशकारी तीसरे विश्व युद्ध का सामना करेगी। इसमें आधुनिक हथियारों और प्राकृतिक आपदाओं का मिला-जुला प्रभाव होगा।

प्रमुख देश: मालिका के अनुसार, युद्ध की शुरुआत छोटे देशों के संघर्ष से होगी जो धीरे-धीरे वैश्विक रूप ले लेगा। इसमें रूस, चीन और मुस्लिम देशों के गठबंधन तथा पश्चिमी देशों के बीच टकराव की बात कही गई है।

भारत की स्थिति: भविष्यवाणी के अनुसार, भारत आखरी के 6 माह युद्ध में रहेगा। बाद में शांति व्यवस्था और धर्म की रक्षा के लिए उसे बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। युद्ध के चरम पर होने के दौरान ही भगवान कल्कि (विष्णु के 10वें अवतार) के प्रकट होने और अधर्म का नाश करने की बात कही गई है।