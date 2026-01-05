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Published By चेतन गौड़
Last Updated : Sunday, 8 November 2026 (01:07 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज 08 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल

दैनिक राशिफल: 08 नवंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 08 November horoscope
Published By: चेतन गौड़
Updated: Sun, 8 Nov 2026 (01:07 IST)
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मेष (Aries)
Today 08 November horoscope in Hindi : करियर: रविवार के दिन कार्य से जुड़े नए विचार मन में आएंगे।
कारोबार: व्यापारिक योजनाओं पर विचार करने का सही समय है।
रिश्‍ते: परिवार के साथ आनंददायक दिन बीतेगा।
अर्थ: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ संभव है।
सेहत: मानसिक शांति और ताजगी बनी रहेगी।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: आगामी सप्ताह की कार्ययोजना आज ही तैयार कर लें।
कारोबार: व्यापारिक निर्णय शांत मन से लें, लाभ होगा।
रिश्‍ते: जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग और स्नेह मिलेगा।
अर्थ: खर्चों पर नियंत्रण रखें, बचत योजनाएं बनाएं।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, दिनचर्या का पालन करें।
उपाय: गाय को रोटी में गुड़ रखकर खिलाएं।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: रचनात्मक सोच से कार्यक्षेत्र में बढ़त मिलेगी।
कारोबार: ऑनलाइन कारोबार में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा।
रिश्ते: मित्रों के साथ बातचीत से मन प्रसन्न रहेगा।
अर्थ: आय के नए अवसर सामने आएंगे, लाभ होगा।
sehat: सेहत उत्तम रहेगी, ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: सूर्य मंत्र का जाप करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: पुराने लंबित काम पूरे होने से राहत महसूस होगी।
कारोबार: व्यापार में दूरगामी रणनीतियां तैयार करें।
रिश्‍ते: परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत होगा।
अर्थ: धन का संचय बढ़ेगा, आर्थिक चिंताएं दूर होंगी।
सेहत: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, योग करें।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें।
 
सिंह (Leo)
करियर: आत्मविश्वासी रहेंगे, भविष्य की नींव मजबूत होगी।
कारोबार: व्यापार में बड़े सौदों की रूपरेखा बनेगी।
रिश्ते: दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य रहेगा।
अर्थ: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं।
सेहत: शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: अपनी प्राथमिकताओं को तय करें, सफलता मिलेगी।
कारोबार: व्यापारिक उधारी चुकाने का सही समय है।
रिश्ते: परिजनों के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे।
अर्थ: वित्तीय संतुलन बना रहेगा, अनावश्यक व्यय न करें।
सेहत: सेहत सामान्य रहेगी, खान-पान संतुलित रखें।
उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।
 
तुला (Libra)
करियर: नई योजनाओं को अंतिम रूप देने का समय है।
कारोबार: साझेदारी के व्यापार में नया मोड़ आएगा, लाभ होगा।
रिश्‍ते: पारिवारिक वातावरण आनंदमय रहेगा।
अर्थ: आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ रहेगी।
सेहत: स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, ताजगी रहेगी।
उपाय: मां दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाएं।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: दफ्तर की चिंता छोड़ आराम करें, मन शांत रखें।
कारोबार: नए व्यावसायिक संपर्कों से लाभ होगा।
रिश्‍ते: परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा।
अर्थ: आय के नए साधन मिल सकते हैं।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, व्यायाम अवश्य करें।
उपाय: हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक लगाएं।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: उच्च अध्ययन या नए कौशल सीखने की प्रेरणा मिलेगी।
कारोबार: व्यापार में नया निवेश मनमुताबिक लाभ देगा।
रिश्‍ते: संतान के कार्यों से मन हर्षित रहेगा।
अर्थ: धन आगमन के रास्ते सुगम होंगे।
सेहत: सेहत बहुत अच्छी रहेगी, ताजगी रहेगी।
उपाय: भगवान विष्णु का ध्यान करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: आगामी सप्ताह की प्राथमिकताओं की सूची बनाएं।
कारोबार: व्यापार में कागजी काम संभालकर निपटाएं।
रिश्‍ते: परिजनों के साथ अच्छा वक्त बीतेगा।
अर्थ: बजट के अनुसार काम करें, बचत होगी।
सेहत: पर्याप्त विश्राम लें, थकावट से बचें।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: सहकर्मियों के साथ अनौपचारिक वार्ता से लाभ होगा।
कारोबार: व्यापार में बनाई गई योजनाएं सफल होंगी।
रिश्‍ते: मित्रों का सहयोग हर कदम पर मिलेगा।
अर्थ: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लाभ होगा।
सेहत: सेहत अनुकूल रहेगी, स्फूर्ति महसूस होगी।
उपाय: बहते जल में तिल प्रवाहित करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: रचनात्मक विचारों को अपने काम में शामिल करें।
कारोबार: व्यापारिक विस्तार के नए विचार सूझेंगे।
रिश्ते: परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा।
अर्थ: वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी, धन लाभ होगा।
सेहत: मानसिक शांति रहेगी, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा।
उपाय: मंदिर में पीले चावल दान करें।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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