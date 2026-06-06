Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 जून, 2026) दैनिक राशिफल: 08 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today 08 June horoscope in Hindi 2026 : करियर: व्यापार में साझेदारी से लाभ होगा।

लव: प्रेमीसंग शादी की बात पक्की हो सकती है।

धन: रुका हुआ धन वापस मिलेगा।

स्वास्थ्य: आज आंखों के तनाव से बचें।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: कला और मीडिया से जुड़े क्षेत्र में माहौल सुखद रहेगा।

लव: रिश्तों में नयापन महसूस करेंगे।

धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होगा।

स्वास्थ्य: गले से संबंधित समस्या हो सकती है।

उपाय: राधा-कृष्ण को मिश्री का भोग लगाएं।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: बौद्धिक कार्यों में आपकी प्रशंसा होगी।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।

धन: बचत की योजनाएं सफल होंगी।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग करें।

उपाय: पक्षियों को हरा मूंग डालें।

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा।

लव: परिवार के साथ समय बिताएंगे।

धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं,

स्वास्थ्य: माता की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं।

5. सिंह (Leo)

करियर: आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी।

लव: पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा।

धन: शेयर बाजार में निवेश से लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: आत्मविश्वास उच्च रहेगा।

उपाय: सूर्य देव को जल दें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: व्यापारियों के लिए दिन बड़ा मुनाफ़ा देने वाला है।

लव: प्रेम संबंधों में पारदर्शिता रखें।

धन: कारोबार में बैंक बैलेंस बढ़ेगा।

स्वास्थ्य: पाचन तंत्र का ख्याल रखें।

7. तुला (Libra)

करियर: नई योजनाओं को क्रियान्वित करने का सही समय है।

लव: दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी।

धन: सुख-सुविधाओं पर धन खर्च होगा।

स्वास्थ्य: ताजगी महसूस करेंगे।

उपाय: मंदिर में सफेद मिठाई का दान करें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।

लव: भावुकता में कोई बड़ा फैसला न लें।

धन: धन के लेन-देन में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य: माइग्रेन या सिरदर्द परेशान कर सकता है।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: अधूरे प्रोजेक्ट आज पूरे हो सकते हैं।

लव: लव लाइफ के लिए दिन शानदार है।

धन: आय के साधनों में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य: घुटनों में दर्द हो सकता है।

उपाय: माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं।

10. मकर (Capricorn)

करियर: नौकरीपेशा को पदोन्नति के योग हैं।

लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा।

धन: जमीन या वाहन खरीदने की योजना बन सकती है।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे।

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या सुनें।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: आज आपको ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

लव: लव पार्टनर के प्रति आप समर्पित रहेंगे।

धन: फिजूलखर्ची आपके लिए तनाव पैदा कर सकती है।

स्वास्थ्य: पैरों में सूजन या थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: आज शनि मंत्रों का जाप करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन उत्तम है।

लव: रोमांस के लिए दिन बहुत अच्छा है।

धन: आज रुके हुए आर्थिक कार्य गति पकड़ेंगे।

स्वास्थ्य: मन प्रसन्न और शांत रहेगा।