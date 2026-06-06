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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 08 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Beautiful photo of the 12 zodiac signs, from Aries to Pisces, along with a visualization of the Daily Horoscope 2026 message

1. मेष (Aries)

Today 08 June horoscope in Hindi 2026 : करियर: व्यापार में साझेदारी से लाभ होगा।
लव: प्रेमीसंग शादी की बात पक्की हो सकती है। 
धन: रुका हुआ धन वापस मिलेगा। 
स्वास्थ्य: आज आंखों के तनाव से बचें।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: कला और मीडिया से जुड़े क्षेत्र में माहौल सुखद रहेगा।
लव: रिश्तों में नयापन महसूस करेंगे। 
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होगा। 
स्वास्थ्य: गले से संबंधित समस्या हो सकती है।
उपाय: राधा-कृष्ण को मिश्री का भोग लगाएं।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: बौद्धिक कार्यों में आपकी प्रशंसा होगी। 
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। 
धन: बचत की योजनाएं सफल होंगी। 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग करें। 
उपाय: पक्षियों को हरा मूंग डालें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। 
लव: परिवार के साथ समय बिताएंगे। 
धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, 
स्वास्थ्य: माता की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। 
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। 
लव: पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा।
धन: शेयर बाजार में निवेश से लाभ के योग हैं। 
स्वास्थ्य: आत्मविश्वास उच्च रहेगा। 
उपाय: सूर्य देव को जल दें। 
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: व्यापारियों के लिए दिन बड़ा मुनाफ़ा देने वाला है। 
लव: प्रेम संबंधों में पारदर्शिता रखें। 
धन: कारोबार में बैंक बैलेंस बढ़ेगा। 
स्वास्थ्य: पाचन तंत्र का ख्याल रखें। 
 

7. तुला (Libra)

करियर: नई योजनाओं को क्रियान्वित करने का सही समय है। 
लव: दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। 
धन: सुख-सुविधाओं पर धन खर्च होगा।
स्वास्थ्य: ताजगी महसूस करेंगे। 
उपाय: मंदिर में सफेद मिठाई का दान करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। 
लव: भावुकता में कोई बड़ा फैसला न लें। 
धन: धन के लेन-देन में सावधानी बरतें। 
स्वास्थ्य: माइग्रेन या सिरदर्द परेशान कर सकता है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: अधूरे प्रोजेक्ट आज पूरे हो सकते हैं।
लव: लव लाइफ के लिए दिन शानदार है। 
धन: आय के साधनों में वृद्धि होगी। 
स्वास्थ्य: घुटनों में दर्द हो सकता है। 
उपाय: माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: नौकरीपेशा को पदोन्नति के योग हैं।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा। 
धन: जमीन या वाहन खरीदने की योजना बन सकती है। 
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। 
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या सुनें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: आज आपको ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: लव पार्टनर के प्रति आप समर्पित रहेंगे। 
धन: फिजूलखर्ची आपके लिए तनाव पैदा कर सकती है।
स्वास्थ्य: पैरों में सूजन या थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: आज शनि मंत्रों का जाप करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन उत्तम है।
लव: रोमांस के लिए दिन बहुत अच्छा है। 
धन: आज रुके हुए आर्थिक कार्य गति पकड़ेंगे।
स्वास्थ्य: मन प्रसन्न और शांत रहेगा।
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं।ALSO READ: Mulank Horoscope 2026: साप्ताहिक अंक राशिफल (8 से 14 जून 2026): जानें आपका मूलांक क्या कहता है?
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