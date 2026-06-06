Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 जून, 2026)

1. मेष (Aries)
Today 08 June horoscope in Hindi 2026 : करियर: व्यापार में साझेदारी से लाभ होगा।
लव: प्रेमीसंग शादी की बात पक्की हो सकती है।
धन: रुका हुआ धन वापस मिलेगा।
स्वास्थ्य: आज आंखों के तनाव से बचें।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: कला और मीडिया से जुड़े क्षेत्र में माहौल सुखद रहेगा।
लव: रिश्तों में नयापन महसूस करेंगे।
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होगा।
स्वास्थ्य: गले से संबंधित समस्या हो सकती है।
उपाय: राधा-कृष्ण को मिश्री का भोग लगाएं।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: बौद्धिक कार्यों में आपकी प्रशंसा होगी।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी।
धन: बचत की योजनाएं सफल होंगी।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग करें।
उपाय: पक्षियों को हरा मूंग डालें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा।
लव: परिवार के साथ समय बिताएंगे।
धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं,
स्वास्थ्य: माता की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं।
5. सिंह (Leo)
करियर: आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा।
धन: शेयर बाजार में निवेश से लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: आत्मविश्वास उच्च रहेगा।
उपाय: सूर्य देव को जल दें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: व्यापारियों के लिए दिन बड़ा मुनाफ़ा देने वाला है।
लव: प्रेम संबंधों में पारदर्शिता रखें।
धन: कारोबार में बैंक बैलेंस बढ़ेगा।
स्वास्थ्य: पाचन तंत्र का ख्याल रखें।
7. तुला (Libra)
करियर: नई योजनाओं को क्रियान्वित करने का सही समय है।
लव: दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी।
धन: सुख-सुविधाओं पर धन खर्च होगा।
स्वास्थ्य: ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: मंदिर में सफेद मिठाई का दान करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।
लव: भावुकता में कोई बड़ा फैसला न लें।
धन: धन के लेन-देन में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: माइग्रेन या सिरदर्द परेशान कर सकता है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: अधूरे प्रोजेक्ट आज पूरे हो सकते हैं।
लव: लव लाइफ के लिए दिन शानदार है।
धन: आय के साधनों में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: घुटनों में दर्द हो सकता है।
उपाय: माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं।
10. मकर (Capricorn)
करियर: नौकरीपेशा को पदोन्नति के योग हैं।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा।
धन: जमीन या वाहन खरीदने की योजना बन सकती है।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या सुनें।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: आज आपको ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: लव पार्टनर के प्रति आप समर्पित रहेंगे।
धन: फिजूलखर्ची आपके लिए तनाव पैदा कर सकती है।
स्वास्थ्य: पैरों में सूजन या थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: आज शनि मंत्रों का जाप करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन उत्तम है।
लव: रोमांस के लिए दिन बहुत अच्छा है।
धन: आज रुके हुए आर्थिक कार्य गति पकड़ेंगे।
स्वास्थ्य: मन प्रसन्न और शांत रहेगा।