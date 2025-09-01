सोमवार, 1 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. चंद्र ग्रहण
  4. effect of lunar eclipse on 12 zodiac signs
Written By WD Feature Desk
Last Modified: सोमवार, 1 सितम्बर 2025 (15:12 IST)

Lunar Eclipse 2025: चंद्र ग्रहण का राशियों पर प्रभाव, 12 राशियों का राशिफल

चंद्र ग्रहण का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा
Lunar Eclipse 2025: साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 रविवार को लगने वाला है। यह ग्रहण भारत में नजर आएगा इसलिए इसका सूतक काल मान्य होगा। भारत के दिल्ली समय के अनुसार 07 सितंबर की मध्यरात्रि 09:57 बजे शुरू होकर 08 सितंबर की मध्यरात्रि 1:26 बजे तक रहेगा। चन्द्र ग्रहण का पूर्ण प्रभाव प्रारम्भ: मध्यरात्रि 12:28 से तड़के 03:56 तक पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। इसका सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। कर्क, कुंभ और मीन राशि के जातकों को संभलकर रहना होगा।
 
1. मेष राशि: आपकी कुंडली के 11वें भाव में ग्रहण लग रहा है, जोकि लाभ का भाव है। इसके चलते आपको अप्रत्याशित आर्थिक लाभ की प्रबल संभावना बन रही है। नौकरी में उन्नति होगी। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय अवसर वाला है, मुनाफा कमाने के लिए सक्रिय हो जाएं। घर परिवार का कोई सदस्य यदि बीमार है तो सेहत में सुधार होगा, जिससे चलते सभी को मानसिक शांति भी मिलेगी।
 
2. वृषभ राशि: आपके लिए यह ग्रहण मिलेजुले असर वाला सिद्ध होगा क्योंकि यह गोचर 10वें भाव में हो रहा है जहां राहु विराजमान हैं। इसके चलते कार्यक्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। आपको इसका फायदा मिल सकता है। हालांकि सेहत को लेकर ध्यान देना होगा। पिता का ध्यान रखना होगा।
 
3. मिथुन राशि: आपकी कुंडली के नवम यानी भाग्य भाव में ग्रहण योग बन रहा है जो कि आपके अटके हुए सारे कार्य फिर से शुरु कर देगा। यदि कहीं धन अटका है तो मिलने की संभावना है। हालांकि सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। यदि गुरु के उपाय करेंगे तो सेहत अच्छी रहेगी। अचानक से किसी चीज में लाभ हो सकता है। 
 
4. कर्क राशि: आपकी कुंडली के अष्टम भाव में यह ग्रहण योग बन रहा है। अष्टम भाव आपकी रहस्य, दुर्घटना, अचानक से लाभ या हानि के योग बन सकते हैं। आपको घर परिवार पर ध्यान देना होगा। वाणी पर संयम रखकर काम करना होगा। खर्चे कम करने की बजाए इनकम पर ध्यान फोकस करना होगा। धन लाभ होगा।
 
5. सिंह राशि: आपकी कुंडली के सातवें भाव में ग्रहण योग बन रहा है। दांपत्य जीवन में समस्याएं खड़ी हो सकती है। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखना होगा। साझेदारी के व्यापार में सतर्कता से काम लेना होगा। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखकर समझदारी से फैसले लेना होंगे। खुद की सेहत का भी ध्यान रखें।
 
6. कन्या राशि: आपकी कुंडली के छठे भाव में ग्रहण का योग बना रहेगा। आपकी सेहत में सुधार होगा और शत्रुओं से राहत मिलेगी। आपके विरोधी परास्त होंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और सतर्कता से आपको बड़ी सफलता मिलेगी। यह समय नौकरीपेशा लोगों के लिए भी अनुकूल है। आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। बेहतर होगा कि आप वाणी पर संयम रखें। 
 
7. तुला राशि: आपकी कुंडली में पांचवें भाव में ग्रहण लगेगा। संतान को लेकर आप चिं‍तित रह सकते हैं। शिक्षा क्षेत्र में काम करते हैं तो सावधानी से काम करें। बुद्धि से काम लेकर काम करें और कोई भी निर्णय लेने से पहले 10 बार विचार करें।
 
8. वृश्चिक राशि: आपकी कुंडली के चौथे भाव में यह चंद्रग्रहण लगेगा जिसके परिणाम स्वरूप घर-परिवार में सुख-सुविधाओं का विस्तार होगा। आप वाहन खरीद सकते हो। धार्मिक यात्राओं का योग भी बनेगा जो लाभ देगा। हालांकि माता की सेहत को लेकर आप चिंत रहेंगे इसलिए अभी से उनका ध्यान रखें। कार्यक्षेत्र में सतर्कता से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी।
 
9. धनु राशि: आपकी कुंडली के तीसरे भाव में चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका आत्मविश्वास और साहस बढ़ेगा। भाई-बहन और मित्रों का सहयोग मिलेगा। संचार से जुड़ा कार्यों में लाभ होगा। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं, और लंबे समय से चल रही बीमारियों से राहत मिलेगी। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद का निपटारा होगा। नौकरी में बदलाव की सोच रहे लोग सफल हो सकते हैं।
 
10. मकर राशि: आपकी कुंडली के दूसरे भाव में यह ग्रहण आपके रिश्तों में तनाव उत्पन्न कर सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें। धन संबंधि समस्या खड़ी हो सकती है। लेन देने में सावधानी रखें। करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे।  
 
11. कुंभ राशि: आपकी कुंडली के प्रथम भाव में ग्रहण योग आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डाल सकता है। यह आपके दांपत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है। जीवनसाथी की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। तो यह थोड़ी सी मानसिक परेशानी दे सकता है। साझेदारी के कारोबार पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है।
 
12. मीन राशि: आपकी कुंडली के 12वें भाव में यह ग्रहण लगेगा जो आपके खर्चों को बढ़ा देगा। हालांकि यदि आप विदेश से जुड़ा कोई व्यापार कर रहे हैं तो लाभ हो सकता है। यदि आप विदेश के लिए इमीग्रेशन के लिए फाइल लगाना चाहते हैं, वीजा के लिए फाइल लगाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा जांच परख करके लगाएं। सेहत का भी ध्यान रखें।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Mahalaxmi Vrat 2025: 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत में क्या करते हैं?

Mahalaxmi Vrat 2025: 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत में क्या करते हैं?Mahalaxmi Vrat 2025 In Hindi: महालक्ष्मी व्रत 2025 इस वर्ष 31 अगस्त, रविवार से शुरू होकर 14 सितंबर, रविवार तक चलेगा। यह व्रत 16 दिनों तक चलता है और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर समाप्त होता है।

Ananta Chaturdashi 2025: अनंत चतुर्दशी कब है 2025, जानिए तिथि, मुहूर्त और पूजा विधि

Ananta Chaturdashi 2025: अनंत चतुर्दशी कब है 2025, जानिए तिथि, मुहूर्त और पूजा विधिGanesh chaturthi 2025: इस बार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी अनंत चतुर्दशी तिथि 06 सितंबर 2025 शनिवार के दिन रहेगी। इसी दिन गणपति विसर्जन होगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत महाभारत काल से हुई। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में चौदह लोकों की रचना की थी।

Chandra grahan sutak kaal 2025: 7 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण सूतक काल

Chandra grahan sutak kaal 2025: 7 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण सूतक कालchandra grahan sutak kaal 2025: साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 रविवार को लगने वाला है। यह ग्रहण भारत में नजर आएगा इसलिए इसका सूतक काल मान्य होगा। भारत के अलावा यह संपूर्ण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा।

क्या 9 सितंबर 2025 को यात्रा करना पड़ सकता है भारी, दुर्घटना के हैं प्रबल योग

क्या 9 सितंबर 2025 को यात्रा करना पड़ सकता है भारी, दुर्घटना के हैं प्रबल योगBe careful on 9 September 2025: वैसे तो यह वर्ष 2025 घटना और दुर्घटनाओं का साल ही माना जाएगा। हर दिन सामूहिक रूप से सैंकड़ों लोगों की मौत हो रही है। कहीं बादल फटने से, कहीं विमान दुर्घटना में, कहीं आगजनी, कहीं युद्ध, कहीं सड़क दुर्घटना में, कहीं आतंकी घटना में तो कहीं भूकंप और सुनामी के चलते लोग मारे जा रहे हैं।

Pitru Paksha 2025 upay: पुरखों का चाहिए आशीर्वाद तो पितृ पक्ष से पहले कर लें ये जरूरी काम

Pitru Paksha 2025 upay: पुरखों का चाहिए आशीर्वाद तो पितृ पक्ष से पहले कर लें ये जरूरी कामPitru Paksha 2025 upay: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है। इस दौरान, ऐसी मान्यता है कि हमारे पूर्वज पितृलोक से पृथ्वी पर आते हैं और 15 दिनों तक अपने वंशजों के घर में वास करते हैं। उनका आशीर्वाद पाने और उन्हें शांति प्रदान करने के लिए इस काल में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इस साल पितृ पक्ष की शुरुआत 07 सितंबर से होगी और इसका समापन 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगा।

और भी वीडियो देखें

Dashavatar Vrat 2025 :दशावतार व्रत क्या है, कब और क्यों रखा जाता है?

Dashavatar Vrat 2025 :दशावतार व्रत क्या है, कब और क्यों रखा जाता है?Dashavatar Puja 2025: दशावतार व्रत भगवान विष्णु के दस अवतारों को समर्पित एक विशेष व्रत है। 'दशावतार' शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है: 'दश' (दस) और 'अवतार (रूप)। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को रखा जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत के बारे में...

September 2025: सितंबर माह में कैसा रहेगा भारत का भविष्य, क्या रहेगी राजनीतिक उठापटक

September 2025: सितंबर माह में कैसा रहेगा भारत का भविष्य, क्या रहेगी राजनीतिक उठापटकSeptember 2025 calendar: पिशाच योग, खप्पर योग, षडाष्टक योग, समसप्तक योग सहित कई अशुभ योग के चलते वर्ष 2025 अब तक घटना और दुर्घटनाओं से भरा वर्ष रहा है। वर्तमान में भी खप्पर योग, षडाष्टक योग और समसप्तक योग बना हुआ है। इसी बीच सितंबर में ग्रह नक्षत्र का गोचर देश और दुनिया में मिलेजुले घटनाक्रम को जन्म देगा। आओ जानते हैं सितंबर 2025 के ग्रह गोचर और व्रत त्योहारों की लिस्ट।

क्या आपके सितारे हैं बुलंद, जानें कौन होगा भाग्यशाली? पढ़ें सितंबर 2025 का मासिक राशिफल

क्या आपके सितारे हैं बुलंद, जानें कौन होगा भाग्यशाली? पढ़ें सितंबर 2025 का मासिक राशिफलSeptember astrology forecast 2025: सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, यह जानने के लिए यहां प्रस्तुत हैं 12 राशियों का विस्तृत मासिक राशिफल। यह माह ग्रहों की चाल के अनुसार आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर कैसा प्रभाव डालेगा, आइए जानते हैं:

September 2025: सितंबर माह के ग्रह गोचर और व्रत त्योहारों की लिस्ट

September 2025: सितंबर माह के ग्रह गोचर और व्रत त्योहारों की लिस्टSeptember 2025 calendar: पिशाच योग, खप्पर योग, षडाष्टक योग, समसप्तक योग सहित कई अशुभ योग के चलते वर्ष 2025 अब तक घटना और दुर्घटनाओं से भरा वर्ष रहा है। वर्तमान में भी खप्पर योग, षडाष्टक योग और समसप्तक योग बना हुआ है। इसी बीच सितंबर में ग्रह नक्षत्र का गोचर देश और दुनिया में मिलेजुले घटनाक्रम को जन्म देगा। आओ जानते हैं सितंबर 2025 के ग्रह गोचर और व्रत त्योहारों की लिस्ट।

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश उत्सव के सातवें दिन का नैवेद्य और मंत्र, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश उत्सव के सातवें दिन का नैवेद्य और मंत्र, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्तइन दिनों श्रीगणेश पूजा के खास दिन चल रहे हैं और इस समय भगवान श्रीगणेश की पूजा की जाती है। णेश उत्सव के सातवें दिन, कई भक्त चावल की खीर का भोग लगाकर गणपति बप्पा को प्रसन्न करते हैं। यहां चावल की खीर बनाने की एक सरल और स्वादिष्ट विधि दी गई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com