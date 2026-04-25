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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : शनिवार, 25 अप्रैल 2026 (15:23 IST)

शनिदेव की कृपा के ये गुप्त संकेत पहचानें, जीवन में आएंगे बड़े बदलाव

shani dev kripa
Shani dev ki kripa ke shubha sanket:  जब कर्मफल दाता शनिदेव की शुभ दृष्टि किसी व्यक्ति पर पड़ती है, तो उसके जीवन की दिशा सकारात्मकता की ओर मुड़ जाती है। यहाँ शनि कृपा के मुख्य संकेत और उन्हें प्रसन्न करने के तरीके दिए गए हैं।

शुभ कृपा के प्रमुख संकेत:-

शनि कृपा: जब शनिदेव मेहरबान होते हैं, तो जीवन में ये बदलाव महसूस होने लगते हैं:
आर्थिक उन्नति: आपके लंबे समय से रुके हुए कार्य अचानक बनने लगते हैं और धन के नए स्रोत खुलते हैं।
सामाजिक प्रतिष्ठा: समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ता है। लोग आपके निर्णयों की सराहना करते हैं और आपके कठिन परिश्रम का उचित फल मिलने लगता है।
आंतरिक स्थिरता: शनि देव व्यक्ति को धैर्य और गंभीरता प्रदान करते हैं। आप मानसिक रूप से इतने शांत हो जाते हैं कि बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी विचलित नहीं होते।
निरोगी काया: यदि आप लंबे समय से बीमार चल रहे थे, तो स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है।
AI Picture depicts Shanidev and the planet Saturn with puja materials, zodiac signs in the background

शनिदेव की प्रिय श्रेणियाँ:-

शनिदेव 'न्याय के देवता' हैं, इसलिए वे विशेष रूप से उन लोगों पर कृपा बरसाते हैं जो इन गुणों को अपनाते हैं:
सेवा भाव: जो लोग निस्वार्थ भाव से असहायों, दिव्यांगों और गरीबों की मदद करते हैं।
पितृ भक्ति: जो अपने माता-पिता और बुजुर्गों का हृदय से सम्मान करते हैं और उनकी सेवा करते हैं।
सत्य और ईमानदारी: जो अपने कार्यक्षेत्र में ईमानदार रहते हैं और कभी किसी दूसरे का हक नहीं मारते।
जीव दया: जो मूक जीव-जंतुओं (विशेषकर काले कुत्ते और कौवे) की सेवा करते हैं और उन्हें भोजन खिलाते हैं।
 

कृपा प्राप्ति के सरल उपाय:-

यदि आप शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन उपायों को पूरी श्रद्धा के साथ अपने जीवन में शामिल करें:
शनिवार का दान: शनिवार के दिन काली उड़द, काला तिल, तेल या लोहे का दान करें।
दीप दान: शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
मंत्र जाप: 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का नियमित जाप करें।
अनुशासन: अपने जीवन में अनुशासन लाएं और आलस्य का त्याग करें, क्योंकि शनिदेव कर्मठ लोगों को पसंद करते हैं।
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