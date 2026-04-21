बनने वाला है बुधादित्य योग: इन 3 राशियों के बुरे दिन होंगे समाप्त, धन संबंधी हर समस्या होगी दूर

30 अप्रैल 2026 को जब बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे और वहां पहले से मौजूद सूर्य के साथ युति बनाएंगे, तब 'बुधादित्य योग' का निर्माण होगा। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है। 30 अप्रैल 2026 को बुद्धि के कारक 'बुध' अपनी राशि बदलकर मेष में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहाँ पहले से ही ग्रहों के राजा 'सूर्य' विराजमान हैं। सूर्य और बुध की इस युति से 'बुधादित्य राजयोग' का निर्माण होगा। माना जाता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग होता है, उसे मान-सम्मान और अपार धन की प्राप्ति होती है। इस बार का गोचर विशेष रूप से इन 3 राशियों के लिए 'गोल्डन पीरियड' लेकर आने वाला है।

1. मेष राशि (Aries): आत्मविश्वास और तरक्की का समय

बुध का गोचर आपकी ही राशि के लग्न भाव में होने जा रहा है।

बुरे दिन समाप्त: पिछले काफी समय से मानसिक तनाव झेल रहे मेष राशि वालों को अब राहत मिलेगी।

धन लाभ: यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, तो वह वापस मिल सकता है। नौकरी में प्रमोशन और इंक्रीमेंट के प्रबल योग हैं।

खास: आपकी निर्णय लेने की क्षमता (Decision Making) में सुधार होगा।

2. मिथुन राशि (Gemini): आय के नए स्रोतों का उदय

चूंकि बुध आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए यह योग आपके 11वें भाव (लाभ स्थान) में बनेगा।

धन की समस्या दूर: यह समय आर्थिक रूप से "जैकपॉट" जैसा साबित हो सकता है। एक से अधिक माध्यमों से धन का आगमन होगा।

करियर: व्यापार में बड़ा निवेश करना सफल रहेगा। नए लोगों से मुलाकात आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।

रिश्ते: परिवार में चल रहे मनमुटाव खत्म होंगे।

3. सिंह राशि (Leo): भाग्य का मिलेगा पूरा साथ

सिंह राशि के लिए बुध का यह गोचर भाग्य स्थान (9वें भाव) में होने वाला है।

सफलता का मार्ग: जो काम बनते-बनते बिगड़ रहे थे, वे अब तेजी से पूरे होंगे। भाग्य का साथ मिलने से आपके काम की सराहना होगी।

विदेशी लाभ: यदि आप विदेश जाने या शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे थे, तो अच्छी खबर मिल सकती है।

आर्थिक स्थिति: कर्ज से मुक्ति मिलने के योग हैं और बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी।

बुधादित्य योग का लाभ उठाने के लिए क्या करें?

अगर आपकी राशि इन तीनों में से नहीं भी है, तो भी आप इस शुभ योग का लाभ लेने के लिए ये उपाय कर सकते हैं:

गणेश जी की पूजा: बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं।

सूर्य को अर्घ्य: तांबे के लोटे में जल भरकर प्रतिदिन सूर्य देव को अर्पित करें।

गाय की सेवा: बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना बुध को मजबूत करता है।