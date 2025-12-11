गुरुवार, 11 दिसंबर 2025
डॉ. सुशील कुमार शर्मा
गुरुवार, 11 दिसंबर 2025 (13:14 IST)

कविता: ओशो का अवतरण, अंतरात्मा का पर्व

Osho
ग्यारह दिसंबर आता है
और हवा में कोई मौन
फिर से बोलने लगता है,
जैसे पृथ्वी के भीतर
कोई पुराना घंटा
ध्यान के लिए बज उठा हो।
 
यह केवल एक जन्मदिन नहीं,
यह उस चेतना का उत्सव है
जो परंपरा के जंगल में
अकेली खड़ी
एक निर्भय मशाल थी।
 
रजनीश और ओशो 
दो नहीं, एक ही श्वास के
दो अलग-अलग नाम,
जब चंद्रोदय जैसा मौन
मनुष्य के भीतर उतर आया।
 
उन्होंने भीड़ से अलग
चलने का साहस सिखाया,
और समझाया कि
अनुयायी होना
सबसे बड़ा अंधकार है।
 
उन्होंने कहा
धर्म किसी ग्रंथ में नहीं,
धर्म तुम्हारी धड़कन में है,
जब तुम बिना भय
अपने होने को स्वीकार करते हो।
 
उनका व्यक्तित्व
किसी आश्रम की दीवारों में नहीं,
एक खुला आकाश था
जिसमें प्रश्नों के बादल
और उत्तरों की बिजली
एक साथ कौंधते थे।
 
वे साधु नहीं थे,
वे विद्रोह की प्रार्थना थे,
एक ऐसा संत
जो आंखों में आग
और हृदय में करुणा
एक साथ लिए चलता था।
 
उनकी वाणी में
न शोर था
न प्रचार,
वह तो
आंतरिक सूखे मैदान में
बरसात की पहली बूंद थी।
 
उन्होंने आदमी को
ईश्वर से पहले
खुद से मिलने को कहा,
और आत्मज्ञान को
मंदिर नहीं,
मौन की गुफा बताया।
 
उनका कृतित्व
पुस्तकों का ढेर नहीं,
जीवित अनुभूतियों का जंगल है,
जहाँ हर पत्ता
एक प्रश्न है
और हर जड़
एक मौन उत्तर।
 
ध्यान, प्रेम, स्वतंत्रता
उनके शब्द नहीं 
उनकी सांसों के
तीन स्थायी सुर थे।
 
आज जब संसार
डिजिटल शोर का
बाज़ार बन गया है,
ओशो की चुप्पी
और भी प्रासंगिक हो उठती है।
 
आज जब आदमी
भीड़ में खोकर
खुद को भूल बैठा है,
उनका स्वर
भीतर से
पुकारता है
जागो।
 
वर्तमान में
वे इसलिए जरूरी हैं,
क्योंकि आदमी
अब भी मशीन
बनता जा रहा है
और मानव होना
सबसे कठिन साधना बन गई है।
 
और भविष्य
भविष्य में
ओशो और भी अधिक
समय से बड़े होकर उभरेंगे,
क्योंकि जब-जब
सभ्यता थकती है,
तभी किसी मौन का
जन्म होता है।
 
आने वाली पीढ़ियां
उनकी तस्वीर नहीं,
उनकी दृष्टि पढ़ेंगी,
उनका नाम नहीं,
उनका अनुभव खोजेंगी।
 
ग्यारह दिसंबर, 
कैलेंडर की तारीख नहीं,
अंतरात्मा का पर्व है
जहां भीतर
एक मौन जन्म लेता है,
और आदमी
फिर से आदमी बनता है।
 
आज उनके जन्मदिन पर
कोई दीप नहीं जलता,
कोई पुष्प नहीं चढ़ता,
बस भीतर
एक प्रश्न
शांत होकर बैठ जाता है
 
मैं कौन हूं?
 
और यही प्रश्न
ओशो की सबसे
जीवित उपस्थिति है।
 
ALSO READ: ओशो: रजनीश से बुद्धत्व तक, एक असाधारण सद्गुरु की शाश्वत प्रासंगिकता
Kids Winter Care: सर्दी में कैसे रखें छोटे बच्चों का खयाल, जानें विंटर हेल्थ टिप्स

Kids Winter Care: सर्दी में कैसे रखें छोटे बच्चों का खयाल, जानें विंटर हेल्थ टिप्सBaby Winter Care Tips: छोटे बच्चों को सर्दियों में विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। वे छोटे होने के कारण ना ही कुछ बोलकर बता सकते है और ना ही ठीक से आपकी बातों को समझ सकते हैं, समय में छोटे बच्चों को ठंड से बचाने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए कुछ ज़रूरी सुझाव दिए जा रहे हैं:

Winter Health Tips: सर्दियों में रखना है सेहत का ध्यान तो खाएं ये 5 चीजें

Winter Health Tips: सर्दियों में रखना है सेहत का ध्यान तो खाएं ये 5 चीजेंFoods to eat in winter for good health: सर्दियों में हेल्दी बने रहने के लिए अखरोट, तुलसी और अदरक की चाय, गाजर, सिट्रस फ्रूट्स, और मूंग दाल न केवल शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं, बल्कि सर्दी-खांसी, जुकाम और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से भी बचाव करते हैं। इसलिए इन खाद्य पदार्थों को अपनी सर्दियों की डाइट का हिस्सा बनाएं और सेहतमंद रहें।

Sixty Plus Life: 60 साल की उम्र में BP बढ़ने पर हृदय रोग, स्ट्रोक और किडनी का खतरा सबसे ज्यादा, जानें कैसे बचें?

Sixty Plus Life: 60 साल की उम्र में BP बढ़ने पर हृदय रोग, स्ट्रोक और किडनी का खतरा सबसे ज्यादा, जानें कैसे बचें?High Blood Pressure at 60: 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र में हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर (BP) का बढ़ना एक आम बात है, लेकिन इसे नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है ताकि हृदय रोग, स्ट्रोक और किडनी की समस्याओं के जोखिम को कम किया जा सके।

Winter Recpe: सर्दियों में रहना है हेल्दी तो बनाएं ओट्स और मखाने की स्वादिष्ट चिक्की, मिलेंगे कई सेहत फायदे

Winter Recpe: सर्दियों में रहना है हेल्दी तो बनाएं ओट्स और मखाने की स्वादिष्ट चिक्की, मिलेंगे कई सेहत फायदेOats and Makhana Chikki Recipe: यह एक हेल्दी और पौष्टिक नाश्ता है, जिसमें ओट्स और मखाने के पोषण के साथ शक्कर और तिल का स्वाद भी होता है। सर्दी के दिनों के लिहाज से सेहत के लिए ये काफी फायदेमंद साबित होगी। इसके लिए आपको ओट्स, मखाने, तिल और गुड़ आदि सामग्री की आवश्यकता होगी।

Winter Superfood: सर्दी का सुपरफूड: सरसों का साग और मक्के की रोटी, जानें 7 सेहत के फायदे

Winter Superfood: सर्दी का सुपरफूड: सरसों का साग और मक्के की रोटी, जानें 7 सेहत के फायदेMakki Roti Sarson Saag : जैसे ही उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड दस्तक देती है, रसोई में गरमाहट और पोषण से भरपूर व्यंजनों की खुशबू फैलने लगती है। इन व्यंजनों में, सरसों का साग और मक्के की रोटी का संयोजन सिर्फ एक पारंपरिक भोजन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और पोषण संबंधी उत्सव है। यह पंजाबी व्यंजन सदियों से सर्दी के मौसम का पर्याय रहा है।

और भी वीडियो देखें

International Mountain Day: अरावली पर्वत श्रृंखला का वजूद खतरे में

International Mountain Day: अरावली पर्वत श्रृंखला का वजूद खतरे मेंआज अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस है। हर साल 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2003 में यह दिवस घोषित किया था। इसका उद्देश्य पर्वतों के महत्व, संरक्षण और पर्वतीय समुदायों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पर्वत पेयजल, जैव विविधता, औषधियों, भोजन और लकड़ी आदि के महत्वपूर्ण स्रोत हैं,

ओशो: रजनीश से बुद्धत्व तक, एक असाधारण सद्गुरु की शाश्वत प्रासंगिकता

ओशो: रजनीश से बुद्धत्व तक, एक असाधारण सद्गुरु की शाश्वत प्रासंगिकताओशो एक बेजोड़ वक्ता थे। उनके प्रवचनों की शैली अनूठी थी गहन ज्ञान, कविता, चुटकुले, और व्यक्तिगत किस्सों का मिश्रण। उन्होंने महावीर, बुद्ध, कृष्ण, मीरा, नानक, मोहम्मद, जीसस और ज़ोरोएस्टर सहित सभी प्रमुख संतों और रहस्यवादियों पर विस्तार से बात की।

Veer Narayan Singh: वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस, जानें उनके वीरता की कहानी, पढ़ें 5 अनसुनी बातें

Veer Narayan Singh: वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस, जानें उनके वीरता की कहानी, पढ़ें 5 अनसुनी बातेंBiography of Veer Narayan Singh: वीर नारायण सिंह के बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को अमर कर दिया। उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है, जो आज भी लोगों को अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। 10 दिसंबर को वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस के रूप में मनाना उनके योगदान और साहस को याद करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

Human Rights Day:10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है?

Human Rights Day:10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है?Human Rights Day 10 December 2025: पूरे विश्व में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उनके संरक्षण की दिशा में काम करना और यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को उनके अधिकार मिले, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या राष्ट्रीयता के हों।

मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखने के लिए रोजाना घर में ही करें ये 5 काम

मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखने के लिए रोजाना घर में ही करें ये 5 कामdaily routine for healthy body and mind in hindi: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) को मज़बूत रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। काम का दबाव, रिश्तों की उलझनें, आर्थिक परेशानियां और लगातार बढ़ता डिजिटल स्क्रीन टाइम, ये सभी हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं।
