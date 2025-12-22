सोमवार, 22 दिसंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 22 दिसंबर 2025 (17:12 IST)

हिन्दी कविता: अरावली, तुम हमेशा अनमोल रहोगी

Aravali Hills
अरावली की पहाड़ियों पर कविता
 
अरावली की पहाड़ियों पर, एक कहानी बसी है,
धरती से लेकर आकाश तक, हवा में गूंजती है।
चुपके से लहराती हवाएं, जैसे कोई राज़ कह रही हों,
इनकी चुप्प में, बहुत सी दास्तानें छुपी हुई हों।
 
हर पत्थर, हर शिला, एक इतिहास समेटे हुए है,
प्राचीन हवाओं में, सैकड़ों खामोश बातें छुपी हुई हैं।
कभी रेत के झोंकों में, समंदर की आवाज़ सुनाई देती थी,
कभी गगन के पास, बादलों के साथ कहानी गूंजती थीं।
 
अरावली की वो पहाड़ियां, जिनकी चोटियां बादल से मिलती हैं,
सिर झुका कर सूरज को प्रणाम करती हैं।
इनकी राहों पर कभी महलों की छांव रही,
और कभी युद्धों की गूंजें, अपने आप में गहरी रही।
 
जब चांद की चांदनी रात में, इन पहाड़ियों से गुजरते हैं,
तो लगता है जैसे कोई नूरानी हसरतें बुनते हैं।
वो पुराने किलों के खंडहर, अब भी अपनी कहानी कहते हैं,
वो पत्थर, जो दिन में सूरज को देखकर चमकते हैं।
 
इन पहाड़ियों के भीतर कुछ तो रहस्य छुपा है,
जो हर एक को अपनी ओर खींचता है।
कभी दिन में सूरज से तपते हैं, कभी रात में शीतल चांदनी में,
अरावली की पहाड़ियों की वो शांत और लहराती लकीरें,
हमसे बहुत कुछ कहती हैं, हमें सब कुछ सिखाती हैं।
 
ये पहाड़ियां सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं,
ये समय की गवाह हैं, और इतिहास की साक्षी हैं।
अरावली की पहाड़ियों पर, एक अनकहा गीत गूंजता है,
जो सर्दियों में बर्फ़ की चादर ओढ़कर, गर्मियों में पसीने से सनी रहती है।
 
अरावली, तुम हमेशा अनमोल रहोगी,
तुम्हारे कदमों में सब कुछ रचता रहेगा।
इनकी ऊंचाई को छूने की चाह रखने वाले,
कभी नहीं थकेंगे, क्योंकि तुम कभी नहीं थकती हो।

 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
Traditional Punjabi Recipe: कैसे बनाएं पारंपरिक पंजाबी भोजन सरसों का साग और मक्के की रोटी

Traditional Punjabi Recipe: कैसे बनाएं पारंपरिक पंजाबी भोजन सरसों का साग और मक्के की रोटीSarson Ka Saag Aur Makki Ki Roti: सरसों का साग और मक्के की रोटी न केवल एक लाजवाब व्यंजन बनाता है, बल्कि सर्दी की डाइट के लिए एक संपूर्ण और हेल्दी मील भी बनाता है। क्या आप सरसों का साग बनाने की पारंपरिक रेसिपी जानना चाहेंगे? यदि हां, तो आपकी पारंपरिक पंजाबी रेसिपी और विंटर फूड की तलाश हम खत्म किए देते हैं, यह जानकारी आपके लिए सबसे उत्तम साबित होगी...

मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखने के लिए रोजाना घर में ही करें ये 5 काम

मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखने के लिए रोजाना घर में ही करें ये 5 कामdaily routine for healthy body and mind in hindi: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) को मज़बूत रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। काम का दबाव, रिश्तों की उलझनें, आर्थिक परेशानियां और लगातार बढ़ता डिजिटल स्क्रीन टाइम, ये सभी हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं।

Health Benefits of Roasted Potatoes : भुने आलू खाने से हेल्थ को मिलते हैं ये 6 सेहतमंद फायदे

Health Benefits of Roasted Potatoes : भुने आलू खाने से हेल्थ को मिलते हैं ये 6 सेहतमंद फायदेBenefits of Roasted Potatoes: भुने हुए आलू खाने से सेहत को कई फायदे हो सकते हैं। जब आलू को भूना जाता है, तो उसमें मौजूद पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है, और इससे कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। यहां कुछ प्रमुख फायदे दिए गए हैं:

एक दिन में कितने बादाम खाना चाहिए?

एक दिन में कितने बादाम खाना चाहिए?Ek Din Me Kitna Badam Kha Sakte Hai: बादाम की सही मात्रा व्यक्ति की उम्र, शारीरिक गतिविधि स्तर और स्वास्थ्य लक्ष्यों पर निर्भर करती है। क्षमता से अधिक बादाम खाने से समस्या उत्पन्न हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि 18 साल से कम आयु के लोग एक दिन में अधिकतम 7 से 8 बादाम का सेवन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप वर्जिस करते हैं या अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है तो आप एक दिन में लगभग 20 बादामों का सेवन कर सकते हैं। हालांकि ये आपकी हेल्थ कंडीशन पर भी निर्भर करता है।

एक आकाशीय गोला, जो संस्कृत मंत्र सुनते ही जाग जाता है

एक आकाशीय गोला, जो संस्कृत मंत्र सुनते ही जाग जाता हैThe Buga Sphere: कोलंबिया, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे उत्तरी देश है। बूगा, 1 लाख 15 हज़ार की जनसंख्या वाला वहां का एक छोटा-सा सुंदर शहर है। 2 मार्च, 2025 के दिन वहां एक ऐसी अनोखी घटना हुई, जो पूरी दुनिया में आम लोगों ही नहीं, वैज्ञानिकों के बीच भी चर्चा का एक गहन विषय बन गई है।

और भी वीडियो देखें

हिन्दी कविता: साक्षी भाव

हिन्दी कविता: साक्षी भावतुम्हारे प्रश्न, प्रश्न नहीं भीतर जलते दीप हैं, जो अंधेरे से नहीं अज्ञान से लड़ रहे हैं, भीड़ में खड़े होकर अकेले सोचना, और अकेले में समूचे जीवन की धड़कन सुनना यह वही करता है, जिसकी यात्रा आरंभ हो चुकी हो, समाज और अध्यात्म दो शत्रु नहीं एक बाहर की धूप है, एक भीतर की लौ। संघर्ष तब है...

Does God Exist: atheist और believers की लड़ाई के अंत में आखिर कौन जीतेगा?

Does God Exist: atheist और believers की लड़ाई के अंत में आखिर कौन जीतेगा?मैं यह नहीं कहता कि ईश्वर/ ख़ुदा है— मैं यह भी नहीं कहता कि वो नहीं है। किंतु मेरी दिलचस्पी ईश्वर में कम और आदमी में ज़्यादा है। पड़ताल तो इस बात की होनी चाहिए कि आदमी कौन है, वो कहां से और क्यों आया? पड़ताल तो यह होना चाहिए कि आदमी का सत्य क्या है? आदमी के सत्य में ही ईश्वर/ ख़ुदा के होने न होने का सत्य छिपा है। इसलिए इधर आइए... अपनी तरफ। उधर नहीं— उधर तो ईश्वर नींद में है। ख़ुदा सो रहा है।

Atal Bihari Vajpayee Jayanti: अटल बिहारी वाजपेयी, एक महान नेता और भारतीय राजनीति के आइकॉन

Atal Bihari Vajpayee Jayanti: अटल बिहारी वाजपेयी, एक महान नेता और भारतीय राजनीति के आइकॉनAtal Bihari Vajpayee Jayanti 2025: अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के एक ऐसे दिग्गज थे, जिन्होंने अपनी वाक्पटुता, उदारवादी दृष्टिकोण और सर्वसम्मति बनाने की क्षमता से न केवल देश की राजनीति को एक नई दिशा दी, बल्कि उन्हें एक 'आइकॉन' (Icon) और 'महान नेता' के रूप में भी स्थापित किया।

Srinivasa Ramanujan: गणितज्ञ श्री रामानुज के बारे में 5 दिलचस्प बातें

Srinivasa Ramanujan: गणितज्ञ श्री रामानुज के बारे में 5 दिलचस्प बातेंSrinivasa Ramanujans Fascinating Facts: श्रीनिवास रामानुजन भारतीय गणितज्ञ थे, जिनकी गणित के क्षेत्र में योगदान आज भी विश्वभर में सराहा जाता है। रामानुजन ने कई ऐसी गणितीय सूत्रों और पहचान को प्रस्तुत किया, जो बहुत समय तक समझे नहीं जा सके। उनके जीवन और कार्य के बारे में कई दिलचस्प बातें हैं। यहां पांच ऐसी खास बातें पाठकों के लिये प्रस्तुत की गई हैं...

रहस्य से पर्दा उठा, आकाशीय बूगा गोला कुंजी है क्वांटम विज्ञान की

रहस्य से पर्दा उठा, आकाशीय बूगा गोला कुंजी है क्वांटम विज्ञान कीMysterious Booga Sphere: लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया के बूगा शहर में मार्च, 2025 में गिरा रहस्यमय आकाशीय गोला वैज्ञानिकों के लिए अब एक रोचक पहेली बन गया है। 'बूगा स्फ़ियर' के नाम से प्रसिद्ध हो चुका यह अनोखा गोला जिस ऊंचाई पर से गिरते हुए जमीन से टकराया होगा, उसके कारण उसे चकनाचूर हो जाना चाहिए था। लेकिन, उस पर कोई मामूली-सी खरोंच तक नहीं है।
