सोमवार, 22 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. साहित्य
  3. मेरा ब्लॉग
  4. Who will win the battle between atheists and believers
Written By Author नवीन रांगियाल

Does God Exist: atheist और believers की लड़ाई के अंत में आखिर कौन जीतेगा?

Does God Exist
ईश्वर का भी एक नर्क है, और वो उसका मनुष्य के लिए प्रेम है. (Even God has his hell; it is his love for man)

यह बात जान लीजिए कि atheist और believers के बीच चलने वाली लड़ाई का कभी कोई अंत नहीं होगा, न कभी फ़ैसला आएगा। तर्क सीमित हैं, आस्था और भाव असीमित हैं। यह सच है कि किसी atheist को ईश्वर के अस्तित्व को नकारने में कुछ ज़्यादा दलीलें देना पड़ती हैं— जबकि believer (आस्तिक) सिर्फ़ यह कहकर छुटकारा पा लेता है कि उसे ईश्वर में आस्था है। जबकि दोनों ने ही ईश्वर/ ख़ुदा को न कभी देखा है, न छुआ है।

जब ईश्वर और ख़ुदा ने बैठकर किसी शख़्स के साथ चाय और सिगरेट नहीं पी है तो आख़िर सत्य क्या है? ईश्वर/ ख़ुदा के अस्तित्व को माने कि न माने? Does God Exist or not.

मैं यह नहीं कहता कि ईश्वर/ ख़ुदा है— मैं यह भी नहीं कहता कि वो नहीं है। किंतु मेरी दिलचस्पी ईश्वर में कम और आदमी में ज़्यादा है। पड़ताल तो इस बात की होनी चाहिए कि आदमी कौन है, वो कहां से और क्यों आया? पड़ताल तो यह होना चाहिए कि आदमी का सत्य क्या है? आदमी के सत्य में ही ईश्वर/ ख़ुदा के होने न होने का सत्य छिपा है। इसलिए इधर आइए... अपनी तरफ। उधर नहीं— उधर तो ईश्वर नींद में है। ख़ुदा सो रहा है।

हमारे मानने या न मानने और ईश्‍वर के लिए हमारी खोज से उसके अस्तित्व या उसके नहीं होने की अवधारणा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।

आपकी खोज में ईश्वर की दिलचस्पी नहीं है। ईश्वर का काम तो दुनिया को अपने होने और नहीं होने के भ्रम में उलझाए रखना है। ताकि तुम धूप बत्ती करते रहो और वो अपनी प्रेयसी की गोद में सिर रखकर आराम की नींद सोता रहे।

किसी को इस बात से ख़ुश नहीं होना चाहिए कि किसी ने ख़ुदा की मौजूदगी में जबरदस्त तर्क दे दिए इसलिए उनका ख़ुदा या ईश्वर एक्जिस्ट करता है। किसी दूसरे के तर्कों और आस्थाओं के सहारे अपना भगवान और ख़ुदा नहीं गढ़ना चाहिए। बेहतर होगा हम अपना अपना ईश्वर और अपना- अपना ख़ुदा ख़ुद खोज लें।

मैं एक निजी आदमी हूं। धर्म एक निजी मसला है। ठीक इसी तरह आदमी का सत्य भी एक निजी मसला है। तो ईश्वर के अस्तित्व का होना या नहीं होना भी एक निजी बात है/ या यह बात निजी होना चाहिए।

क्या आपको नहीं लगता कि सवाल ईश्वर नहीं, आदमी है। मुसीबत ईश्वर और ख़ुदा नहीं— आदमी है? आदमी ने ही ईश्वर- अल्लाह को मुसीबत में डाला है।

नीत्शे ने कहा है: Even God has his hell; it is his love for man. (ईश्वर का भी एक नर्क है, और वो नर्क उसका मनुष्य के लिए प्रेम है) बल्कि उसने तो (अगर वो है तो) मनुष्य को खोजने या नकारने के लिए पर्याप्त विवेक दिया है। उसे मानने और नहीं मानने की सहूलियत दी है। आख़िर होमोसेपियंस काल से लेकर अब तक ख़ुद आदमी ने ही अपने को विकसित किया है।

हमने आग बनाई। पहिए बनाए और फसल भी उगाई। और अब एआई तक पहुंच गए। अपना एक निजी ख़ुदा और भगवान बनाने और मानने में क्या हर्ज है?

सो मुझे लगता है— ईश्वर एक इंडिविजुअल सवाल है। और उसका जवाब भी एक निजी/ इंडिविजुअल जवाब है। मैं अपना ईश्वर शेष गुणीजन पर नहीं थोप सकता। न ही शेष गुणीजन अपनी नास्तिकता मेरे ऊपर थोप सकते हैं।

इसलिए ईश्वर/ ख़ुदा को लेकर मैं कोई फ़ैसला नहीं करता। मैं अपने निजी संशय, निजी उहापोह और इस सांसारिक विडंबना के बीच संघर्ष करते रहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं ईश्वर को देखना चाहूं और वो मुझे दिखाई न दे। मैं चाहता हूं कि मैं ख़ुदा के पीछे भागूं और वो मुझसे और आगे भागे। मैं चाहता हूं कि मैं उसे छूना चाहूं और वो मेरा स्पर्श ख़त्म कर दे। इन तमाम पड़तालों के बाद अंत में मैं इस नतीजे पर आऊं कि मैं नास्तिक हूं या आस्तिक।

किसी क़यामत की रात— किसी अचंभित घड़ी में मैं अपने निजी सत्य से, विज्ञान से और अनुभूति से यह तय करूं कि ईश्वर या ख़ुदा होता है या नहीं होता है। उस दैवीय घड़ी में यदि ईश्वर मुझे मिल जाए तो मैं वादा करता हूं कि अपना ईश्वर शेष गुणीजन के ऊपर नहीं थोपूंगा— और अगर न मिले तो मैं यह भी ज़िद नहीं करूंगा कि शेष दुनिया का भी ईश्वर नहीं है।

तो अब सवाल यह है कि क्या मैं अब तक ईश्वर/ ख़ुदा के अस्तित्व के सवाल को लेकर आंशिक तौर पर भी कुछ नहीं जान और समझ पाया हूं?

... तो धूल की एक महीन परत जरूर छटी हुई सी नजर आती है कि कोई बात है जो हम इंसानों से परे है। (यह अनुभूति है, अनुभव नहीं)। कोई आवाज़ है जो कहीं बहुत धीमे से फुसफुसाती है। वो क्या आवाज़ है। कभी सुनाई आती है— कभी नहीं।

ठीक है, अगर मैं कुछ साहस जुटाकर यह स्वीकार भी करूं कि हां मेरा एक ईश्वर है, तो यह भी जोड़ देता हूं वो आपके ईश्वर की तरह नहीं दिखता। वो आपके प्रचलित ख़ुदा की तरह नज़र नहीं आता। वो बेहरा नहीं— और बलिष्ठ भी नहीं। वो सुंदर और असुंदर भी नहीं। न वो रथ पर सवार है— न जन्नत में मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। न मेरे लिए जन्नत में हूरें लेकर खड़ा है। वो मेरे लिए नर्क में कढ़ाई में तेल गर्म नहीं कर रहा है और न दोज़ख में रास्ता देख रहा है।

किंतु हरी डालियों पर कोई लाल फूल खिलता है तो मैं यह ज़रूर सोचता हूं कि यह बात मेरे बस की तो नहीं थी। तमाम दुश्वारियों में फंसे इस जीवन को फ़िज़ूल मानने के बाद भी मैं इसमें इतनी आस्था रखता हूं कि शाम को बच्चे स्कूल से घर लौट आएंगे। कि मैं सुबह नींद से जागूंगा, कि कहीं कोई बच्चा जन्म लेगा, कि कहीं कोई मृत्यु होगी। कहीं कोई प्रेम घटेगा। कहीं कोई दुख उपजेगा और फिर खत्म भी होगा। तकलीफ़ आएगी और फिर निजात भी मिलेगी।

अगर कोई यह कह रहा है कि ईश्वर नहीं है, ख़ुदा नहीं है तो उसका यह यकीन है कि ईश्वर नहीं है, ख़ुदा नहीं है। किसी अस्तित्व के नहीं होने के बारे में यक़ीन से कहना भी तो किसी बात में यक़ीन करना ही है, चाहे वो यक़ीन नहीं होने में क्यों न हो!

यह कोई फ़ैसला नहीं है। मैं बस चल रहा हूं। देख रहा हूं। यक़ीन कर रहा हूं। फिर संशय भी। संघर्ष कर रहा हूं। इस संघर्ष में अपना ख़ुदा/ ईश्वर पा रहा हूं और खो भी रहा हूं। संभव है आगे चलकर मैं आस्तिक बन जाऊं या नास्तिक। या कुछ भी न रहूं. कौन जाने?
इतना ही यथेष्ठ है.
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Traditional Punjabi Recipe: कैसे बनाएं पारंपरिक पंजाबी भोजन सरसों का साग और मक्के की रोटी

Traditional Punjabi Recipe: कैसे बनाएं पारंपरिक पंजाबी भोजन सरसों का साग और मक्के की रोटीSarson Ka Saag Aur Makki Ki Roti: सरसों का साग और मक्के की रोटी न केवल एक लाजवाब व्यंजन बनाता है, बल्कि सर्दी की डाइट के लिए एक संपूर्ण और हेल्दी मील भी बनाता है। क्या आप सरसों का साग बनाने की पारंपरिक रेसिपी जानना चाहेंगे? यदि हां, तो आपकी पारंपरिक पंजाबी रेसिपी और विंटर फूड की तलाश हम खत्म किए देते हैं, यह जानकारी आपके लिए सबसे उत्तम साबित होगी...

मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखने के लिए रोजाना घर में ही करें ये 5 काम

मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखने के लिए रोजाना घर में ही करें ये 5 कामdaily routine for healthy body and mind in hindi: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) को मज़बूत रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। काम का दबाव, रिश्तों की उलझनें, आर्थिक परेशानियां और लगातार बढ़ता डिजिटल स्क्रीन टाइम, ये सभी हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं।

Health Benefits of Roasted Potatoes : भुने आलू खाने से हेल्थ को मिलते हैं ये 6 सेहतमंद फायदे

Health Benefits of Roasted Potatoes : भुने आलू खाने से हेल्थ को मिलते हैं ये 6 सेहतमंद फायदेBenefits of Roasted Potatoes: भुने हुए आलू खाने से सेहत को कई फायदे हो सकते हैं। जब आलू को भूना जाता है, तो उसमें मौजूद पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है, और इससे कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। यहां कुछ प्रमुख फायदे दिए गए हैं:

एक दिन में कितने बादाम खाना चाहिए?

एक दिन में कितने बादाम खाना चाहिए?Ek Din Me Kitna Badam Kha Sakte Hai: बादाम की सही मात्रा व्यक्ति की उम्र, शारीरिक गतिविधि स्तर और स्वास्थ्य लक्ष्यों पर निर्भर करती है। क्षमता से अधिक बादाम खाने से समस्या उत्पन्न हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि 18 साल से कम आयु के लोग एक दिन में अधिकतम 7 से 8 बादाम का सेवन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप वर्जिस करते हैं या अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है तो आप एक दिन में लगभग 20 बादामों का सेवन कर सकते हैं। हालांकि ये आपकी हेल्थ कंडीशन पर भी निर्भर करता है।

एक आकाशीय गोला, जो संस्कृत मंत्र सुनते ही जाग जाता है

एक आकाशीय गोला, जो संस्कृत मंत्र सुनते ही जाग जाता हैThe Buga Sphere: कोलंबिया, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे उत्तरी देश है। बूगा, 1 लाख 15 हज़ार की जनसंख्या वाला वहां का एक छोटा-सा सुंदर शहर है। 2 मार्च, 2025 के दिन वहां एक ऐसी अनोखी घटना हुई, जो पूरी दुनिया में आम लोगों ही नहीं, वैज्ञानिकों के बीच भी चर्चा का एक गहन विषय बन गई है।

और भी वीडियो देखें

Atal Bihari Vajpayee Jayanti: अटल बिहारी वाजपेयी, एक महान नेता और भारतीय राजनीति के आइकॉन

Atal Bihari Vajpayee Jayanti: अटल बिहारी वाजपेयी, एक महान नेता और भारतीय राजनीति के आइकॉनAtal Bihari Vajpayee Jayanti 2025: अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के एक ऐसे दिग्गज थे, जिन्होंने अपनी वाक्पटुता, उदारवादी दृष्टिकोण और सर्वसम्मति बनाने की क्षमता से न केवल देश की राजनीति को एक नई दिशा दी, बल्कि उन्हें एक 'आइकॉन' (Icon) और 'महान नेता' के रूप में भी स्थापित किया।

Srinivasa Ramanujan: गणितज्ञ श्री रामानुज के बारे में 5 दिलचस्प बातें

Srinivasa Ramanujan: गणितज्ञ श्री रामानुज के बारे में 5 दिलचस्प बातेंSrinivasa Ramanujans Fascinating Facts: श्रीनिवास रामानुजन भारतीय गणितज्ञ थे, जिनकी गणित के क्षेत्र में योगदान आज भी विश्वभर में सराहा जाता है। रामानुजन ने कई ऐसी गणितीय सूत्रों और पहचान को प्रस्तुत किया, जो बहुत समय तक समझे नहीं जा सके। उनके जीवन और कार्य के बारे में कई दिलचस्प बातें हैं। यहां पांच ऐसी खास बातें पाठकों के लिये प्रस्तुत की गई हैं...

रहस्य से पर्दा उठा, आकाशीय बूगा गोला कुंजी है क्वांटम विज्ञान की

रहस्य से पर्दा उठा, आकाशीय बूगा गोला कुंजी है क्वांटम विज्ञान कीMysterious Booga Sphere: लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया के बूगा शहर में मार्च, 2025 में गिरा रहस्यमय आकाशीय गोला वैज्ञानिकों के लिए अब एक रोचक पहेली बन गया है। 'बूगा स्फ़ियर' के नाम से प्रसिद्ध हो चुका यह अनोखा गोला जिस ऊंचाई पर से गिरते हुए जमीन से टकराया होगा, उसके कारण उसे चकनाचूर हो जाना चाहिए था। लेकिन, उस पर कोई मामूली-सी खरोंच तक नहीं है।

हर्निया सर्जरी का मतलब व्यायाम पर रोक नहीं: डॉ. अचल अग्रवाल

हर्निया सर्जरी का मतलब व्यायाम पर रोक नहीं: डॉ. अचल अग्रवालWhat is a hernia: हर्निया आज के समय में एक आम लेकिन अक्सर गलत समझा जाने वाला रोग है। इंदौर के प्रसिद्ध हर्निया विशेषज्ञ डॉ. अचल अग्रवाल के अनुसार, हर्निया तब होता है जब शरीर के अंदरूनी अंग का कोई हिस्सा मांसपेशियों में बने कमजोर स्थान या छिद्र से बाहर की ओर निकल आता है। यह कमजोरी प्रायः मांसपेशियों के ढीले पड़ने या टूट-फूट के कारण होती है।

ध्यान की कला: स्वयं की खोज की ओर एक यात्रा

ध्यान की कला: स्वयं की खोज की ओर एक यात्राप्रतिवर्ष 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 2024 से हुई जब संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया है। ध्यान को अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं लेकिन इसके लिए यह सही शब्द नहीं है। अवेयरनेस इसके ज्यादा करीब है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com