Kia की कारें सस्ती, Carnival मॉडल्स की कीमतों में 4 लाख रुपए से ज्यादा की कटौती, जानिए कितने घटे दाम

किआ इंडिया (Kia India) ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देते हुए 22 सितंबर से अपने यात्री वाहनों के दाम 4.48 लाख रुपए तक घटाने की घोषणा की है। कार्निवल के विभिन्न संस्करणों में 4,48,542 रुपए तक की कटौती की जाएगी। कंपनी ने बताया कि 22 सितंबर से सोनेट के उसके विभिन्न मॉडल्स 1,64,471 रुपए तक सस्ते होंगे। सायरॉस की कीमतों में 1,86,003 रुपए और सेल्टॉस में 75,372 रुपए तक की कटौती की जाएगी।



कंपनी ने केरेंस के दाम 48,513 रुपए तक और केरेंस क्वेविस के दाम 78,674 रुपए तक की कटौती की घोषणा की है। किआ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्वांगू ली ने कहा कि हम यात्री वाहनों पर जीएसटी कम करने के भारत सरकार के दूरदर्शी और जन-केंद्रित सुधारों का स्वागत करते हैं। यह परिवर्तनकारी कदम ग्राहकों के लिए वाहन खरीदना अधिक किफायती बनाने और वाहन उद्योग के विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रगतिशील और समयोचित निर्णय है।

