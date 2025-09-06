GST स्लैब से चढ़ा शेयर बाजार, अगले हफ्ते कैसी रहेगी स्टॉक मार्केट की चाल सितंबर के पहले हफ्ते में भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी रही। सेंसेक्स 901 अंक और निफ्टी 314 अंक चढ़ा। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा अगला सप्ताह।

Share market review Market ki Baat : भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के लिए सितंबर का पहला हफ्ता जबरदस्त रहा। सेंसेक्स में इस हफ्ते 901 अंकों का उछाल देखा गया तो निफ्टी में भी 314 अंकों की बढ़त दिखाई दी। जानिए आने वाले हफ्ते में कैसा रहेगा मार्केट ट्रैंड और क्या करें निवेशक?

कैसी रही सेंसेक्स और निफ्टी की चाल : सितंबर के पहले दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी दिखाई दी। बीएसई सेंसेक्स 555 अंक चढ़ा जबकि एनएसई निफ्टी 198 अंक के लाभ में रहा। 2 सितंबर को मुनाफा वसूली के चलते सेंसेक्स में 207 अंकों की गिरावट आई। निफ्टी भी 45 अंक गिर गया। 3 सितंबर को सेंसेक्स में 410 अंकों की तेजी रही वहीं निफ्टी 135 अंक बढ़ गया।

4 सितंबर को सेंसेक्स में 150 अंकों की बढ़त रही वहीं निफ्टी में 19 अंकों की तेजी रही। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लगभग फ्लैट रहे। सेंसेक्स में जहां 7 अंक की गिरावट थी तो निफ्टी भी मात्र 7 अंक बढ़ा। इस तरह गुजरे हफ्ते में सेंसेक्स 3 और निफ्टी 4 दिन हरे निशान में रहा।

इन फैक्टर्स से तय हुई बाजार की चाल : जीएसटी परिषद्‍ की बैठक में 12 और 28 स्लैब हटाने की वजह से भारतीय शेयर बाजार में तेजी का रुख दिखाई दिया। हालांकि मुनाफा वसूली के चलते शेयर बाजार की चाल में उतना बदलाव नहीं आया जितनी उम्मीद थी। अमेरिका जापान व्यापार सौदा, रुपए के निचले स्तर तक पहुंचने, टैरिफ पर ट्रंप की बयानबाजी, भारत की चीन और रूस से नजदीकी का भी असर बाजार पर पड़ा। डीआईआई की खरीदारी और बेहतर पीएमआई के आंकड़े ने बाजार को मजबूती दी तो मूडीज की अमेरिका को मंदी संबंधी चेतावनी ने निवेशकों को सतर्क किया।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट : शेयर बाजार विशेषज्ञ मनीष उपाध्याय ने कहा कि ट्रंप की नीतियों के कारण शेयर बाजार पर दबाव बना हुआ है। जीएसटी के कारण बाजार में कुछ सकारात्मकता दिखी। उन कंपनियों के शेयरों में बढ़त दिखी जिन्हें जीएसटी घटने से फायदा हुआ है। ऑटो सेक्टर में अच्छी बढ़त दिखाई दी। जीएसटी घटाकर सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास किया है। आने वाले समय में बाजार को भी इसका फायदा मिल सकता है।

कैसा रहेगा अगला हफ्ता : फिलहाल बाजार में निवेशक गिरावट में खरीदारी और उछाल में बिक्री की पॉलिसी पर चल रहे हैं। इसी वजह से बाजार रेंज बाउंड नजर आ रहा है। उपाध्याय ने कहा कि बाजार में अगले हफ्ते भी अनिश्चितता का दौर बना रहेगा। निफ्टी 50 में 500-700 से ज्यादा अंकों के उतार चढ़ाव की संभावना कम नजर आती है। अमेरिका से आनी वाली खबरों पर बाजार की निर्भरता नजर आ रही है।

NSE और BSE ने MTNL पर लगाया जुर्माना : सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) को SEBI के मानदंडों के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में गैर अनुपालन के लिए एनएसई और बीएसई ने दंडित किया है। दोनों ने गैर-अनुपालन के लिए उस पर 6.73 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी एनएसई और बीएसई से जुर्माना माफ करने का अनुरोध कर रही है।

शनिवार को मॉक ट्रेडिंग सत्र : बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और NSE शनिवार 6 सितंबर को मॉक ट्रेडिंग (mock trading timing) सत्र आयोजित किया गया। इसमें इक्विटी इक्विटी डेरिवेटिव्स करेंसी डेरिवेटिव्स और कमोडिटी डेरिवेटिव्स सहित सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया। मॉक ट्रेडिंग बिना किसी वित्तीय जोखिम के ट्रेडिंग सिस्टम और बुनियादी ढांचे का परीक्षण करने का एक तरीका है।

