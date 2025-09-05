शनिवार, 6 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025 (10:47 IST)

क्या ट्रंप टैरिफ की वजह से मोदी सरकार ने घटाया GST? क्या लोगों को मिलेगा फायदा?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 453 वस्तुओं की जीएसटी दर में बदलाव का एलान कर दिया है। इनमें से 413 वस्तुएं सस्ती हुई जबकि 40 वस्तुओं के दाम में इजाफा हुआ। नई दरें 22 सितंबर से लागू होगी।

gst
GST rate cut 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 453 वस्तुओं की जीएसटी दर में बदलाव का एलान कर दिया है। इनमें से 413 वस्तुएं सस्ती हुई जबकि 40 वस्तुओं के दाम में इजाफा हुआ। नई दरें 22 सितंबर से लागू होगी। मोदी सरकार के एलान के बाद लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि उन्हें जीएसटी रिफॉर्म का कितना फायदा मिलेगा। यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी सरकार ने ट्रंप टैरिफ की वजह से जीएसटी घटाने का फैसला किया है? ALSO READ: GST Reforms : 10 पाइंट्स में जानिए क्या होगा आप पर असर?
 
सरकार ने इस कदम को बड़ा जीएसटी सुधार बताया है तो विपक्ष ने इसे देरी से उठाया गया कदम बता रहा है। वैश्विक अनिश्चितता के दौर में जीएसटी पर मोदी सरकार के फैसले से निश्चित तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हालांकि कांग्रेस ने इसे देरी से उठाया गया कदम बताया है।
 
भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते टैरिफ युद्ध की वजह से अमेरिका में भारतीय निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कहा जा रहा है कि इस फैसले से इन निर्यातकों को बड़ी राहत मिलेगी। देश में ही मांग बढ़ने से उनके माल की खपत यहां के बाजार में ही होने की उम्मीद है।
 
कहा जा रहा है कि कार, एसी, टीवी जैसे उत्पादों पर ग्राहकों को जीएसटी छूट का पूरा फायदा मिलेगा। वहीं प्रोसेस्ड फूड बनाने वाली कंपनियां दाम घटाने की जगह वजन बढ़ाकर ग्राहकों को फायदा पहुंचा सकती है। अगर कंपनियों ने जीएसटी कम होने का पूरा फायदा लोगों को दिया तो न सिर्फ वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे बल्कि बाजार में उत्पादों की मांग भी बढ़ेगी। इससे बाजार में पैसे का फ्लो बढ़ेगा।  
 
एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जीएसटी दरों में व्यापक बदलाव से आवश्यक घरेलू वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरें कम होंगी और इससे अगले वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति को 0.65 से 0.75 प्रतिशत तक कम करने में मदद मिल सकती है। ALSO READ: GST दर में बदलाव से कितनी घटेगी महंगाई, SBI की रिचर्स में क्या आया सामने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जीएसटी सुधार विकसित भारत के निर्माण का आधार बनेगा। यह आम लोगों के जीवन में खुशहाली का डबल धमाका है। इससे सहकारी संघवाद मजबूत होगा। गरीब, मध्यम वर्ग, महिलाएं, छात्र किसान, युवा सभी को जीएसटी दरों में कमी का लाभ होगा।
 
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने भी भारत सरकार द्वारा GST दरों में किए गए दूसरी पीढ़ी के सुधारों का स्वागत किया है। उन्होंने ऐतिहासिक जीएसटी सुधारों को, भारतीयों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिवाली उपहार बताया। उन्होंने कहा कि जीएसटी में सुधार उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों और सेवाओं को किफायती बनाने, व्यापार की परिचालन जटिलता को कम करने, मुद्रास्फीति को कम करने और खुदरा क्षेत्र में उपभोग वृद्धि को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। ALSO READ: GST Reforms : जीएसटी सुधारों पर बोले मुकेश अंबानी उपभोक्ता मांग और कारोबार को मिलेगी रफ्तार
अजित पवार को नहीं पहचाना IPS अंजना कृष्णा ने, वीडियो कॉल पर भड़के डिप्टी सीएम

डोनाल्ड ट्रंप का दर्द, लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया

डोनाल्ड ट्रंप का दर्द, लगता है हमने भारत और रूस को खो दियाUS President Donald Trumps on SCO summit: ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हरकतों पछतावा हो रहा है। उन्होंने कहा कि लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। यह बात ऐसे समय में कही गई है जब अमेरिकी शुल्क को लेकर भारत और अमेरिका के संबंध संभवतः सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं।

भारत की पहली टेस्ला कार के मालिक बने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, क्या है इसमें खास

भारत की पहली टेस्ला कार के मालिक बने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, क्या है इसमें खासभारत में टेस्ला मॉडल Y के पहले पहले मालिक सरनाईक, पोते को गिफ्ट में देंगे यह कार

भारतीय छात्रों के पसंदीदा बने ये देश, अमेरिका में क्‍यों घट रही है रुचि?

भारतीय छात्रों के पसंदीदा बने ये देश, अमेरिका में क्‍यों घट रही है रुचि?Indian students News : अमेरिकी विश्वविद्यालयों में आवेदनों में साल-दर-साल 13 प्रतिशत की गिरावट आई है, क्योंकि भारतीय छात्र जर्मनी जैसे गंतव्यों को पसंद कर रहे हैं, जहां 2024-25 में 32.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों की सख्त नीतियां और बढ़ता खर्च भारतीय छात्रों को नए विकल्पों की ओर ले जा रहा है। रिपोर्ट 2024-25 में कहा गया है कि अमेरिका अब भारतीय छात्रों के लिए स्वभाविक और सबे पसंदीदा शैक्षणिक गंतव्य नहीं रह गया है।

भारत के लिए कौन सबसे बड़ी चुनौती, चीन या पाकिस्तान, CDS अनिल चौहान ने चेताया

भारत के लिए कौन सबसे बड़ी चुनौती, चीन या पाकिस्तान, CDS अनिल चौहान ने चेतायाCDS General Anil Chauhan News : प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (CDS) जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को कहा कि चीन के साथ अनसुलझा सीमा विवाद भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती है और पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा 'छद्म युद्ध' तथा 'हजारों जख्मों से भारत को लहूलुहान करने' की उसकी नीति दूसरी सबसे गंभीर चुनौती है। जनरल चौहान ने कहा कि परमाणु हथियारों से लैस 2 दुश्मनों से उत्पन्न खतरों से निपटना भारत के सामने एक और बड़ी चुनौती है।

अमेरिका के साथ रिश्ते तो चाहता है भारत, पीटर नवारो का बयान मंजूर नहीं

अमेरिका के साथ रिश्ते तो चाहता है भारत, पीटर नवारो का बयान मंजूर नहींIndia on Russia Ukraine war: भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह यूक्रेन संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और क्षेत्र में स्थायी शांति की वापसी का समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए वॉशिंगटन द्वारा नए सिरे से किए जा रहे प्रयासों के बीच आई है। दूसरी ओर, भारत ने नवारो के बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया।

दिल्ली की अदालत का अहम फैसला, व्यभिचार में रह रही पत्नी गुजारा भत्ते की हकदार नहीं

दिल्ली की अदालत का अहम फैसला, व्यभिचार में रह रही पत्नी गुजारा भत्ते की हकदार नहींHusband-wife dispute case : दिल्ली की एक अदालत ने एक तलाकशुदा महिला की वित्तीय सहायता की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि व्यभिचार में रह रही पत्नी अपने पति से किसी भी तरह का गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है। अदालत ने 20 अगस्त के आदेश में कहा कि दूसरी अदालत ने मई में दंपति को इस आधार पर तलाक दे दिया था कि पत्नी व्यभिचार में रह रही थी तथा वह विवाह के दौरान पति के प्रति वफादार नहीं थी।

भारत ने पाकिस्तान पर दिखाई मानवता, साझा किए बाढ़ से जुड़े आंकड़े

भारत ने पाकिस्तान पर दिखाई मानवता, साझा किए बाढ़ से जुड़े आंकड़ेIndia shares flood data to Pakistan: भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह मानवीय आधार पर राजनयिक माध्यमों से पाकिस्तान के साथ बाढ़ से संबंधित आंकड़े साझा कर रहा है, जबकि सिंधु जल संधि निलंबित है। पाकिस्तान पर आरोप है कि पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले में उसका हाथ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत, इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के माध्यम से पाकिस्तान को बाढ़ संबंधी आंकड़े उपलब्ध करा रहा है।

दुष्टों का संहार करके ही सुरक्षित रह सकता है राष्ट्र : योगी आदित्यनाथ

दुष्टों का संहार करके ही सुरक्षित रह सकता है राष्ट्र : योगी आदित्यनाथChief Minister Yogi Adityanath News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नागरिकों के संरक्षण और दुष्टों का संहार करके ही कोई राष्ट्र सुरक्षित रह सकता है। सुरक्षा के माहौल में ही स्मृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी शुक्रवार को समसामयिक विषयों पर आयोजित संगोष्ठी श्रृंखला के पहले दिन ‘भारत के समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां’ विषयक संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे थे।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को अस्पताल में भर्ती कराया गया

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को अस्पताल में भर्ती कराया गयाPunjab Chief Minister Bhagwant Mann admitted to Fortis Hospital: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को शुक्रवार शाम थकान और हृदय गति कम होने की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोहाली स्थित अस्पताल ने एक बयान में यह जानकारी दी। बयान के मुताबिक, अस्पताल आने पर मान (51) के महत्वपूर्ण अंगों की जांच की गई और उनकी हालत स्थिर है।

इंदौर में 6 सितंबर को स्‍कूलों में रहेगा अवकाश, भारी बारिश के चलते कलेक्‍टर ने जारी किया आदेश

इंदौर में 6 सितंबर को स्‍कूलों में रहेगा अवकाश, भारी बारिश के चलते कलेक्‍टर ने जारी किया आदेशIndore Madhya Pradesh News : मध्‍य प्रदेश के इंदौर जिले में भारी बारिश के कारण छात्र हित को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर महोदय ने जिले के समस्त शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के कक्षा 1 से 12 तक के समस्त छात्र/छात्राओं हेतु व समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में कल यानी 6 सितंबर को अवकाश घोषित किया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 22 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदेरिलायंस जियो 5 सितंबर को अपनी लॉन्चिंग के 10वें साल में प्रवेश कर जाएगा। 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 50 करोड़ जियो यूजर्स को तोहफा देते हुए कई नए सेलिब्रेशन प्लान लॉन्च किए। इनमें अनलिमिटेड मनोरंजन वाला वीकेंड प्लान, महीने भर चलने वाला विशेष ऑफर और सालभर चलने वाले सरप्राइज़ शामिल हैं।

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIM

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIMiPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। इवेंट में आईफोन17 सीरीज में चार मॉडल्स- आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स पेश किए जा सकते हैं।

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्स

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्ससैमसंग ने Samsung Galaxy A17 5G को लॉन्च कर चुपके से बड़ा धमाका किया है। सैमसंग की A-सीरीज लाइनअप का सबसे लेटेस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि एआई-पावर्ड से लैस है। स्मार्टफोन को कंपनी ने 5000mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा के साथ बाजार में उतारा है। Samsung Galaxy A17 5G स्मार्टफोन में 6.7-इंच का Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है।
