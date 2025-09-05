अजित पवार को नहीं पहचाना IPS अंजना कृष्णा ने, वीडियो कॉल पर भड़के डिप्टी सीएम कौन हैं IPS अंजना कृष्णा, जिन्होंने डिप्टी सीएम अजित पवार को पहचानने के किया इनकार?

IPS Anjana Krishna Ajit pawar : महाराष्‍ट्र के पूर्व उपमुख्‍यमंत्री अजित पवार ने सोलापुर की आईपीएस अंजना कृष्णा को फोन किया लेकिन उन्होंने डिप्टी सीएम को पहचानने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने गुस्से में वीडियो कॉल पर अंजना कृष्णा को फोन किया।

कौन हैं अंजना कष्णा : 2023 बैच की आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्‍णा सोलापुर जिले में पदस्थ हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम की रहने वाली अंजना के पास डीसीपी करमाला का चार्ज हैं।

इस पर अजित पवार भड़क गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम पर कार्रवाई करूंगा, इतनी हिम्मत है तुम्हारी? मेरा चेहरा तो पहचानोगी ना! इसके बाद अजित पवार ने सीधा वीडियो कॉल किया। उन्होंने अधिकारी को कार्रवाई रोकने और तहसीलदार से बात करने का निर्देश दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।





दोनों में क्या हुई बात अजित पवार : डिप्टी सीएम बोल रहा हूं। अपना कार्यवाही रोको।

IPS अंजलि : अवैध खनन का कंप्लेंट था। कम्प्लेनेंट को मदद करना हमारा काम है। अजित पवार : मैं तुमको बोलता है एक्शन रोको। नहीं तो तुम पर एक्शन लूंगा।

IPS अंजलि : मुझे कैसे मालूम आप डिप्टी सीएम हैं। सर आप मेरे फोन पर डायरेक्ट कॉल कीजिए।

अजित पवार : तेरे अंदर इतना डेरिंग किधर से आया। मेरे को डायरेक्ट कॉल को बोलती है। मेरा चेहरा तो पहचानती है कि नहीं। तेरे ऊपर एक्शन लेगा।

