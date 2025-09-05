शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :सोलापुर , शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025 (14:51 IST)

अजित पवार को नहीं पहचाना IPS अंजना कृष्णा ने, वीडियो कॉल पर भड़के डिप्टी सीएम

कौन हैं IPS अंजना कृष्णा, जिन्होंने डिप्टी सीएम अजित पवार को पहचानने के किया इनकार?

ajit pawar ips anjana krishna
IPS Anjana Krishna Ajit pawar : महाराष्‍ट्र के पूर्व उपमुख्‍यमंत्री अजित पवार ने सोलापुर की आईपीएस अंजना कृष्णा को फोन किया लेकिन उन्होंने डिप्टी सीएम को पहचानने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने गुस्से में वीडियो कॉल पर अंजना कृष्णा को फोन किया।
 
कौन हैं अंजना कष्णा : 2023 बैच की आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्‍णा सोलापुर जिले में पदस्थ हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम की रहने वाली अंजना के पास डीसीपी करमाला का चार्ज हैं।  
 
क्या है मामला : आईपीएस अंजना कृष्णा सोलापुर में माढा तालुका के कुर्डू गांव में सड़क निर्माण के लिए अवैध मुरुम उत्खनन की शिकायत पर पहुंची थीं। वहां उनकी गांव वालों से बहस हो गई। इसी दौरान एनसीपी से जुड़े बाबा जगताप ने अजित पवार को फोन लगाया और अंजना कृष्णा को फोन थमा दिया। फोन पर अजित पवार ने खुद को डिप्टी सीएम बताते हुए कार्रवाई रोकने का आदेश दिया, लेकिन अधिकारी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि वह सीधे उनके फोन पर कॉल करें।
 
इस पर अजित पवार भड़क गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम पर कार्रवाई करूंगा, इतनी हिम्मत है तुम्हारी? मेरा चेहरा तो पहचानोगी ना! इसके बाद अजित पवार ने सीधा वीडियो कॉल किया। उन्होंने अधिकारी को कार्रवाई रोकने और तहसीलदार से बात करने का निर्देश दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 

दोनों में क्या हुई बात 
अजित पवार : डिप्टी सीएम बोल रहा हूं। अपना कार्यवाही रोको।
IPS अंजलि : अवैध खनन का कंप्लेंट था। कम्प्लेनेंट को मदद करना हमारा काम है।
 
अजित पवार : मैं तुमको बोलता है एक्शन रोको। नहीं तो तुम पर एक्शन लूंगा।
IPS अंजलि : मुझे कैसे मालूम आप डिप्टी सीएम हैं। सर आप मेरे फोन पर डायरेक्ट कॉल कीजिए। 
 
अजित पवार : तेरे अंदर इतना डेरिंग किधर से आया। मेरे को डायरेक्ट कॉल को बोलती है। मेरा चेहरा तो पहचानती है कि नहीं। तेरे ऊपर एक्शन लेगा।
edited by : Nrapendra Gupta 
