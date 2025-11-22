झारखंड में सोरेन सरकार का एक साल, शुरू हुआ सेवा अधिकार सप्ताह

Jharkhand news in hindi : झारखंड में 28 नवंबर को हेमंत सरकार का एक साल पूरा हो जाएगा। इस अवसर पर झारखंड राज्य सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत राज्य में 21 नवंबर से सेवा अधिकार सप्ताह शुरू हुआ।

ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर झारखंड ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, एक्स सेवा का अधिकार सप्ताह में हो रहा समस्याओं का समाधान, आई है आपके द्वार सर्वजन की सरकार।

देवघर में भी सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत विभिन्न पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही लाभुकों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया एवं समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया।

शहरकोल पंचायत में 'सेवा का अधिकार सप्ताह' के तहत लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली और सभी आवेदनों का ससमय एवं पारदर्शी निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।@JharkhandCMO@HemantSorenJMM@prdjharkhand pic.twitter.com/bpF3KOSHCo — DC PAKUR (@dcpakur) November 21, 2025

