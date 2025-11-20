गुरुवार, 20 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Jharkhand Hemant Soren Government to Complete One Year on November 28
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: रांची , गुरुवार, 20 नवंबर 2025 (10:22 IST)

झारखंड सरकार का एक साल, मोरहाबादी मैदान में 8514 युवाओं को मिलेगी बड़ी सौगात

hemant soren cabinet
Jharkhand news in hindi : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 28 नवंबर को एक वर्ष पूरा करने जा रही है। इस अवसर पर मोरहाबादी मैदान में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभिन्न विभागों के लिए चयनित कुल 8,514 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।
 
8000 हजार सहायक आचार्य के अलावा जेपीएससी की सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा से विभिन्न सेवाओं के लिए चयनित पदाधिकारियों को भी नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे।
 
कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम में श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित रोजगार मेला के माध्यम से विभिन्न कंपनियों में चयनित अभ्यर्थियों को काल लेटर भी दिया जा सकता है।
 
मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए गए। झारखंड सरकार की गृह सचिव वंदना दादेल ने भी मोरहाबादी मैदान का दौरा कर आयोजन स्थल का गहन निरीक्षण किया।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

पाकिस्तानी सेना अल्लाह की फौज, दुश्मन पर फेंकी गई मिट्टी भी मिसाइल में बदल जाती, आसिम मुनीर की गीदड़भभकी पर आपको हंसी आएगी

पाकिस्तानी सेना अल्लाह की फौज, दुश्मन पर फेंकी गई मिट्टी भी मिसाइल में बदल जाती, आसिम मुनीर की गीदड़भभकी पर आपको हंसी आएगीPakistan News : ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट जारी है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को एक बार फिर गीदड़भभकी दी है। उन्होंने हास्यास्पद बयान दिया है। आसिम मुनीर ने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय के सामने न सिर्फ अपनी सेना की तारीफों के पुल बांधे, बल्कि भारत को भी धमकी दे दी है।

महाराष्ट्र की राजनीति फिर गर्माई, महायुति में खटपट, किस बात को लेकर नाराज हैं शिंदे, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात

महाराष्ट्र की राजनीति फिर गर्माई, महायुति में खटपट, किस बात को लेकर नाराज हैं शिंदे, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकातमहाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के बीच महायुति खटपट के बीच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के दिल्ली रवाना होने से राजनीति गरमा गई है। एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। शिंदे गुट के मंत्रियों द्वारा कैबिनेट बैठक का बहिष्कार करने के बाद नाराजगी बढ़ गई है। महायुति में भी सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। नगर निगम चुनाव की राजनीति को लेकर गठबंधन में सहयोगी दलों से मतभेद हो गया है।

470 ड्रोन, 48 मिसाइलें... रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, जेलेंस्की बोले- काफी नुकसान हुआ

470 ड्रोन, 48 मिसाइलें... रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, जेलेंस्की बोले- काफी नुकसान हुआRussias major attack on Ukraine: एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप और उनका प्रशासन रूस के साथ मिलकर 28 बिंदुओं वाली योजना बना रहे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में 470 ड्रोन और 48 मिसाइलें दागी हैं।

iPhone की चोरी और खोने पर ना घबराएं, Apple ने शुरू हुआ एक नया प्लान

iPhone की चोरी और खोने पर ना घबराएं, Apple ने शुरू हुआ एक नया प्लानएप्पल ने भारत में एप्पलकेयर प्लस ऑप्शंस के विस्तार का ऐलान किया। इसमें अब आईफोन चोरी होने या खो जाने पर भी कवरेज का लाभ मिलेगा। कंपनी ने बताया कि इसके तहत आईफोन के चोरी होने या खो जाने पर भी ग्राहकों को एप्पलकेयर प्लस का लाभ मिल सकेगा।

WhatsApp के 3.5 अरब यूजर्स क्यों खतरे में, क्या डेटा हो गया लीक, सामने आई चौंकाने वाली जानकारी

WhatsApp के 3.5 अरब यूजर्स क्यों खतरे में, क्या डेटा हो गया लीक, सामने आई चौंकाने वाली जानकारीWhatsApp में 7 साल पुरानी बड़ी खामी उजागर : 3.5 बिलियन नंबर और प्रोफाइल फोटो स्क्रैप हुए

और भी वीडियो देखें

LIVE: निरंतर नीतीश... शपथ ग्रहण समारोह से पहले JDU का पोस्ट

LIVE: निरंतर नीतीश... शपथ ग्रहण समारोह से पहले JDU का पोस्टLatest News Today Live Updates in Hindi : नीतीश कुमार आज सुबह 11:30 बजे पटना के गांधी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में मुख्‍यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित एनडीए के बड़े नेताओं का जमावड़ा होगा। पल पल की जानकारी...

सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस

सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांसSudhakar Singh death news : उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा से सपा विधायक सुधाकर सिंह का गुरुवार को निधन हो गया। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 67 वर्ष के थे।

UP : CM योगी की नीतियों का असर, देश का सबसे विकसित प्रदेश बनेगा यूपी

UP : CM योगी की नीतियों का असर, देश का सबसे विकसित प्रदेश बनेगा यूपीउत्तरप्रदेश को 2047 तक विकसित प्रदेश बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग ने बुधवार को गोमतीनगर स्थित भागीदारी भवन में विभागीय स्टेकहोल्डर वर्कशॉप आयोजित की। यह वर्कशॉप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समावेशी व सक्षम उत्तर प्रदेश के संकल्प को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई।

चीन को रोकने के लिए भूटान में भारी निवेश कर रहा है भारत

चीन को रोकने के लिए भूटान में भारी निवेश कर रहा है भारतभारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते पड़ोसी देश भूटान का दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी ने भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से राजधानी थिंपू में मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों ने ऊर्जा, कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। यह वर्ष 2014 के बाद से पीएम मोदी का इस हिमालयी देश का चौथा दौरा था। भूटान भारत के लिए बेहद अहम देश है। खासकर तब जब चीन अपना क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ा रहा है।

नीतीश कुमार आज 10वीं बार लेगें CM पद की शपथ, कैबिनेट में हो सकते हैं ये चौंकाने वाले नाम

नीतीश कुमार आज 10वीं बार लेगें CM पद की शपथ, कैबिनेट में हो सकते हैं ये चौंकाने वाले नामNitish Kumar Oath taking Ceremony : नीतीश कुमार आज सुबह 11:30 बजे पटना के गांधी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में मुख्‍यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित एनडीए के बड़े नेताओं का जमावड़ा होगा। 11 राज्यों के मुख्‍यमंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। नीतीश के साथ ही 20 मंत्रियों के भी शपथ लेने की संभावना है। इनमें कई नाम चौंकाने वाले हैं।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com