मराठा आरक्षण आंदोलन: दक्षिण मुंबई में उमड़े जरांगे के समर्थक, यातायात हुआ बाधित

Maratha Reservation Movement: दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में शुक्रवार को मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) कार्यकर्ता मनोज जरांगे (Manoj Jarange) के अनशन में शामिल होने के लिए हजारों सदस्य उपनगरीय लोकल ट्रेन और अन्य ट्रेनों से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) पहुंच रहे हैं। सुबह से ही सीएसएमटी पर मराठा प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए पास में स्थित आंदोलन स्थल की ओर बढ़ते हुए देखे गए। स्टेशन परिसर लोगों से खचाखच भरा हुआ था जिनमें से कई लोग केसरिया झंडे लिए हुए थे और पारंपरिक टोपी व स्कार्फ पहने हुए थे।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सीएसएमटी पर आरपीएफ के 40 और महाराष्ट्र सुरक्षा बल (एमएसएफ) के लगभग 60 अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। अधिकारी ने बताया कि गणेश उत्सव और आंदोलन को देखते हुए मध्य रेलवे ने मुंबई के विभिन्न स्टेशनों पर 240 अतिरिक्त आरपीएफ कर्मियों को तैनात किया है जिनमें से लगभग 95 चिंचपोकली, करी रोड, दादर, परेल, भायखला, कॉटन ग्रीन और सेवरी में तैनात हैं।

बेस्ट बसें और अन्य वाहन फंसे : एक अधिकारी ने बताया कि सुबह के व्यस्त समय के दौरान बृह्नमुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) बसें और अन्य वाहन आधे घंटे से अधिक समय तक आगे नहीं बढ़ पाए। उन्होंने बताया कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सीएसएमटी क्षेत्र पहुंचे और जरांगे के समर्थकों से आग्रह किया कि वे सड़कें खाली करें ताकि वाहनों की आवाजाही प्रभावित न हो। अधिकारी ने कहा कि आंदोलनकारियों को सड़कों से हटाने और यातायात को सुचारु करने के प्रयास जारी हैं।

मुंबई पुलिस के अनुसार विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पनवेल-सायन रोड, वी.एन. पूर्व रोड, ईस्टर्न फ्रीवे, पी डी'मेलो रोड, वालचंद हीराचंद मार्ग, डॉ. दादाभाई नौरोजी रोड और हजारीमल सोमानी रोड को आपातकालीन सेवा वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta