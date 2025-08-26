गौरतलब है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि सरकार ने प्रथम दृष्टया 26 लाख अयोग्य लाभार्थियों की पहचान की है। ये लाभार्थी राज्य के सभी जिलों से हैं। उन्होंने कहा कि आगे जांच के पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत लाभ घेत असलेल्या लाभार्थींपैकी सुमारे 26 लक्ष लाभार्थी योजनेच्या निकषानुसार पात्र दिसून येत नसल्याबाबत माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने प्राथमिक माहिती उपलब्ध करुन दिली होती. सदर सुमारे 26 लक्ष लाभार्थी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील आहेत.…— Aditi S Tatkare (@iAditiTatkare) August 25, 2025