क्या महाराष्‍ट्र में बंद होने वाली है लाडकी बहिन योजना, डिप्टी सीएम शिंदे का बड़ा बयान

Ladki Bahan Yojana : महाराष्‍ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि लाडकी बहिन योजना बंद नहीं होगी। उन्होंने साफ कहा कि सरकार सभी चुनावी वादे पूरे करेगी। किसानों की कर्ज माफी समेत चुनावी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

सरकार के गठन के बाद से कई बार महाराष्‍ट्र में लाडकी बहिन योजना बंद किए जाने को लेकर दावे किए गए। हालांकि सरकार ने यह योजना जारी रखी है। इस योजना के तहत सरकार हर माह महिलाओं के खाते में 1500 रुपए डालती है।

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत लाभ घेत असलेल्या लाभार्थींपैकी सुमारे 26 लक्ष लाभार्थी योजनेच्या निकषानुसार पात्र दिसून येत नसल्याबाबत माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने प्राथमिक माहिती उपलब्ध करुन दिली होती. सदर सुमारे 26 लक्ष लाभार्थी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील आहेत.… — Aditi S Tatkare (@iAditiTatkare) August 25, 2025 गौरतलब है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि सरकार ने प्रथम दृष्टया 26 लाख अयोग्य लाभार्थियों की पहचान की है। ये लाभार्थी राज्य के सभी जिलों से हैं। उन्होंने कहा कि आगे जांच के पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि सरकार ने प्रथम दृष्टया 26 लाख अयोग्य लाभार्थियों की पहचान की है। ये लाभार्थी राज्य के सभी जिलों से हैं। उन्होंने कहा कि आगे जांच के पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

इससे पहले रविवार को सीएम फडणवीस ने कहा था कि राज्य सरकार कुछ लोगों द्वारा ‘लाडकी बहिन योजना’ के तहत अवैध रूप से लिए जा रहे लाभों पर रोक लगाएगी।

इसके बाद विपक्षी दलों ने दावा किया था कि राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार इस योजना को बंद करने की तैयारी कर रही है।

