कपिल सिब्बल का अमित शाह से सवाल, धनखड़ जी अस्पताल में हैं या योग कर रहे हैं
Jagdeep Dhankhar news in hindi : जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से ही विपक्ष सवाल कर रहा है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इन दिनों कहां है और क्या कर रहे हैं? इसी कड़ी में आज राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह से सवाल किया।
कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में लापता धनखड़ शीर्षक से सवाल पूछे। अमित शाह जी : मुझे मालूम है कि आप असत्य से दूर रहते हैं। हमें इतना तो बता दीजिए कि धनखड़ जी क्या हॉस्पिटल में है या योग कर रहे हैं और टेबल टेनिस खेल रहे हैं?
अमित शाह ने एक दिन पहले ही कहा था कि धनखड़ ने स्वास्थ्य गत कारणों से इस्तीफा दिया था। इसमें कुछ भी नया खोजने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कि संवैधानिक पद पर रहते हुए धनखड़ ने अच्छा काम किया था। हाल ही में आई कुछ मीडिया खबरों में दावा किया गया था कि अचानक इस्तीफे के बाद धनखड़ परिवार के साथ समय बिताने के साथ ही योग कर रहे हैं और टेबल टेनिख खेल रहे हैं।
गौरतलब है कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उपराष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 को समाप्त होना था। अब नए उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए 9 सितंबर को चुनाव होने हैं। इसमें राजग के राधाकृष्णन का सामना विपक्ष के सुदर्शन रेड्डी से है।
edited by : Nrapendra Gupta