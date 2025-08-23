शनिवार, 23 अगस्त 2025
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. महाराष्ट्र
  4. communal violence in kolhapur
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
कोल्हापुर , शनिवार, 23 अगस्त 2025 (12:20 IST)

कोल्हापुर में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प, पुलिस ने संभाला मोर्चा

stone pelting
Kolhapur news in hindi :  महाराष्‍ट्र के कोल्हापुर में बीती रात 2 समुदायों के बीच मामूली बात पर झड़प हो गई। देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई और पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। 4 पुलिसकर्मियों समेत 10 लोगों के घायल होने की खबर है।
 
पुलिस ने बताया कि सिद्धार्थनगर में एक कार्यक्रम के दौरान दोनों समुदायों के कुछ लोगों के बीच तनाव हो गया। थोड़ी ही देर में इसने हिंसक रूप ले लिया। भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिसबल तैनात किया गया है।
 
कोल्हापुर एसपी योगेश कुमार गुप्ता ने बताया कि सीपीआर अस्पताल के पास 2 समुदाय के लोगों के बीच झड़प हुई है। कुछ ही देर में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। दोनों समाज के वरिष्ठ नेताओं ने भी शांति बनाए रखने की अपील की है। जनता से आग्रह है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। स्थिति नियंत्रण में है और आगे की कारवाही की जा रही है।
edited by : Nrapendra Gupta 
समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

