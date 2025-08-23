कोल्हापुर में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प, पुलिस ने संभाला मोर्चा

Kolhapur news in hindi : महाराष्‍ट्र के कोल्हापुर में बीती रात 2 समुदायों के बीच मामूली बात पर झड़प हो गई। देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई और पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। 4 पुलिसकर्मियों समेत 10 लोगों के घायल होने की खबर है।

पुलिस ने बताया कि सिद्धार्थनगर में एक कार्यक्रम के दौरान दोनों समुदायों के कुछ लोगों के बीच तनाव हो गया। थोड़ी ही देर में इसने हिंसक रूप ले लिया। भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिसबल तैनात किया गया है।

कोल्हापुर एसपी योगेश कुमार गुप्ता ने बताया कि सीपीआर अस्पताल के पास 2 समुदाय के लोगों के बीच झड़प हुई है। कुछ ही देर में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। दोनों समाज के वरिष्ठ नेताओं ने भी शांति बनाए रखने की अपील की है। जनता से आग्रह है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। स्थिति नियंत्रण में है और आगे की कारवाही की जा रही है।

