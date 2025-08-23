शनिवार, 23 अगस्त 2025
Written By Author हिमा अग्रवाल
Last Updated :आजमगढ़ , शनिवार, 23 अगस्त 2025 (12:53 IST)

Azamgarh: 1 लाख का इनामी शंकर कनौजिया मुठभेड़ में ढेर, बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था

Shankar Kanaujia
Shankar Kanaujia killed in encounter : आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र में शनिवार भोर की किरणों (4.15) के साथ ही एसटीएफ (STF) वाराणसी की टीम और कुख्यात अपराधी शंकर कनौजिया (Shankar Kanaujia) के बीच मुठभेड़ हो गई। लूट और हत्या के मामले में वांछित 1 लाख रुपए का इनामी (bounty of Rs 1 lakh) अपराधी शंकर कनौजिया इस मुठभेड़ में मारा गया। मुठभेड़ के बाद शातिर अपराधी के पास से 1 कार्बाइन, 1 पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए।
 
लूट और अपहरण जैसे संगीन अपराध दर्ज हैं : पुलिस के मुताबिक  2011 से शंकर कनौजिया फरार चल रहा था। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। शंकर पर लूट और अपहरण जैसे संगीन अपराध दर्ज हैं। इस अपराधी पर दोहरीघाट थाना क्षेत्र में वर्ष 2011 में लूट के दौरान विंध्याचल पांडे की सिर धड़ से अलग करके हत्या का गंभीर आरोप है, वहीं जुलाई 2024 में महाराजगंज से शैलेंद्र सिंह का अपहरण कर उसने लोडर वाहन लूट लिया और वारदात के दौरान शैलेंद्र सिंह की निर्मम हत्या कर उसका सिर धड़ से अलग करने का आरोप भी शंकर के ऊपर लगा है।ALSO READ: UP : पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड के 2 शूटर मुठभेड़ में ढेर, एक-एक लाख था इनाम
 
शंकर ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी : पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शंकर आज किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसी सूचना के आधार पर एसटीएफ वाराणसी की टीम ने उसे योजना बनाकर घेरने की कार्रवाई की। शंकर ने अपने को चारों तरफ से घिरा पाकर पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। एसटीएफ टीम की आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में शंकर को गोली लग गई। घायलावस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी शंकर रौनापार थाना इलाके के हाजीपुर गांव का निवासी था।ALSO READ: एल्विश यादव के घर फायरिंग करने वाला गिरफ्तार, मुठभेड़ में पैर में लगी गोली
 
पुलिस ने मुठभेड़ के घटनास्थल को सील करते हुज भारी मात्रा में असलहा और कारतूस बरामद किए हैं। बरामद हथियारों में 9 एमएम कार्बाइन, 9 एमएम पिस्टल, 1 खुकरी और कई जिंदा व खोखा कारतूस शामिल हैं।  एसटीएफ अधिकारियों का कहना है कि शंकर कनौजिया कई गंभीर मामलों में वांछित था और उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में लूट, डकैती और अपहरण के कई मुकदमे दर्ज थे। उसकी तलाश में लंबे समय से अभियान चल रहा था।ALSO READ: मथुरा में 1 करोड़ की चांदी लूट का मुख्य आरोपी नीरज मुठभेड़ में ढेर, दूसरा घायल

हालांकि शंकर कन्नौजिया मुठभेड़ में मारा गया है। पुलिस अब शंकर के खात्मे के बाद उसके नेटवर्क और सहयोगियों की तफ्तीश में जुट गई है। फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।
 
Edited by: Ravindra Gupta
