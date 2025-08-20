बुधवार, 20 अगस्त 2025
  4. Local train services restored in Mumbai after 15 hours
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :मुंबई , बुधवार, 20 अगस्त 2025 (09:29 IST)

मुंबई में भारी बारिश के बाद हार्बर लाइन पर लोकन ट्रेन सेवाएं 15 घंटे बाद बहाल

Mumbai local train service
Local train services resumed in Mumbai: मुंबई में मध्य रेलवे की हार्बर लाइन पर 15 घंटे से अधिक समय बाद बुधवार तड़के 3 बजे लोकल ट्रेन सेवाएं बहाल कर दी गईं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मुंबई में भारी बारिश के बाद पटरियों के जलमग्न होने के कारण शहर की जीवनरेखा कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवाएं ठप हो गई थीं। अधिकारियों ने बताया कि मूसलधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित होने के 1 दिन बाद बुधवार सुबह मुंबई में लोकल ट्रेन सहित सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं सामान्य रूप से बहाल हो गईं।ALSO READ: Weather Update: मुंबई को आज भी नहीं मिलेगी बारिश से राहत, क्या है देशभर में मौसम का हाल?
 
हार्बर लाइन पर ट्रेन सेवाएं पूरी तरह से बहाल : मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला के अनुसार तड़के 3 बजे पटरियों से पानी कम होने के बाद हार्बर लाइन पर ट्रेन सेवाएं पूरी तरह से बहाल कर दी गईं। मंगलवार सुबह 11 बजकर 15 मिनट पर सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं। भारी बारिश के बाद पटरियों के जलमग्न होने के कारण मंगलवार दोपहर को रेलवे अधिकारियों को पहले हार्बर लाइन पर तथा बाद में मध्य रेलवे की मुख्य लाइन पर रेल परिचालन स्थगित करना पड़ा।
 
पटरियां 15 इंच तक पानी में डूबीं : दक्षिण मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और ठाणे स्टेशनों के बीच मुख्य लाइन पर रेल परिचालन मंगलवार शाम 7 बजकर 30 मिनट पर बहाल हो गया, लेकिन नवी मुंबई को दक्षिण मुंबई से जोड़ने वाली हार्बर लाइन पर सेवाएं आधी रात के बाद भी निलंबित रहीं। हार्बर लाइन के कुछ हिस्सों में पटरियां 15 इंच तक पानी में डूब गईं। नीला ने बताया कि फिलहाल सभी लाइनों पर सेवाएं चालू हैं।ALSO READ: Mumbai Rain : भारी बारिश में डूबी मुंबई, बाढ़ से 8 व्यक्तियों की मौत, बीच पुल पर फंस गई मोनो रेल
 
मध्य रेलवे के मुंबई मंडल के मंडल रेलवे प्रबंधक ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में अपील की कि आईएमडी (भारत मौसम विज्ञान विभाग) ने मुंबई क्षेत्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आवश्यक होने पर ही यात्रा करें और सावधानी बरतें। पश्चिमी रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को शहर में हुई भारी बारिश और जलभराव के कारण कुछ उपनगरीय सेवाएं रद्द रहेंगी।
 
Edited by: Ravindra Gupta
बड़ी खबर, जनसुनवाई में दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमला, आरोपी गिरफ्तार

चीनी विदेश मंत्री के साथ मीटिंग में बोले जयशंकर- भारत-चीन संबंधों के लिए बॉर्डर पर शांति जरूरी

चीनी विदेश मंत्री के साथ मीटिंग में बोले जयशंकर- भारत-चीन संबंधों के लिए बॉर्डर पर शांति जरूरीविदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। उन्होंने चीनी विदेश मंत्री को बताया कि भारत-चीन संबंधों को आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हित के सिद्धांत से निर्देशित होना चाहिए। बैठक में अपनी शुरुआती टिप्पणी में विदेश मंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि दोनों देशों के बीच मतभेद विवाद नहीं बनने चाहिए। भारत-चीन संबंधों के लिए बॉर्डर पर शांति जरूरी है।

Vladimir Putin : आखिर क्या है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पू सूटकेस का रहस्य, दुश्मनों से क्या है कनेक्शन

Vladimir Putin : आखिर क्या है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पू सूटकेस का रहस्य, दुश्मनों से क्या है कनेक्शनsecrets of Vladimir Putin : रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दुनिया के रहस्यमयी नेताओं के रूप में जाना जाता है। उनकी सुरक्षा किले की तरह अभेद्य होती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़ी एक दिलचस्प बात और उनके विदेशी दौरों के दौरान अपनाए जाने वाले एक अजीबोगरीब तरीके की। पुतिन जब भी किसी देश का दौरा करते हैं, तो अपने साथ एक खास 'पू सूटकेस' ले जाते हैं।

पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को दी ट्रंप के साथ अलास्का बैठक की जानकारी, आखिर दोनों नेताओं के बी‍च क्या हुई बातचीत

पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को दी ट्रंप के साथ अलास्का बैठक की जानकारी, आखिर दोनों नेताओं के बी‍च क्या हुई बातचीतPresident Putin called PM Narendra Modi: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फोन किया और यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बातचीत की जानकारी दी। पुतिन ने अमेरिकी राज्य अलास्का में ट्रंप के साथ हुई बातचीत के तीन दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। अलास्का शिखर सम्मेलन यूक्रेन युद्ध रोकने पर किसी सहमति के बिना समाप्त हुआ।

किस आंतरिक खतरे और साजिश की बात कर रहे हैं पूर्व सेना प्रमुख नरवणे?

किस आंतरिक खतरे और साजिश की बात कर रहे हैं पूर्व सेना प्रमुख नरवणे?पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे की पुस्तक कैंटोनमेंट कॉन्सपिरेसीज का विमोचन

बाबा रामदेव पर फिसली बृजभूषण शरण सिंह की जुबान, जिसके नाम पर कमा-खा रहा है...

बाबा रामदेव पर फिसली बृजभूषण शरण सिंह की जुबान, जिसके नाम पर कमा-खा रहा है...योग गुरु बाबा रामदेव को लेकर भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान चर्चाओं में हैं। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बृजभूषण शरण सिंह ने यह बयान उत्तरप्रदेश के बलरामपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया था। इस वीडियो पर सोशल मीडिया में खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई यूजर्स बाबा रामदेव तो कई बृजभूषण का समर्थन करते नजर आ रहे हैं।

पीएम मोदी और आरएसएस के बीच चल क्या रहा है?

पीएम मोदी और आरएसएस के बीच चल क्या रहा है?राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ दिन पहले 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को स्वेच्छा से रिटायर हो जाने और दूसरों को मौका देने की नसीहत दी थी। यह बात उन्होंने संघ के दिवंगत नेता मोरोपंत पिंगले के संदर्भ में कही थी लेकिन माना जा रहा है कि इसके जरिए वो ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं जो अगले महीने 75 साल के हो जाएंगे। हालांकि इसी साल मोहन भागवत भी 75 साल के हो जाएंगे और उनके मुताबिक, यह बात उन पर भी लागू होती है।

किसने किया दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमला, क्या है उसका गुजरात कनेक्शन?

किसने किया दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमला, क्या है उसका गुजरात कनेक्शन?Attack on Delhi CM : सीएम आवास पर जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक युवक ने हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूलिस पूछताछ में हमलावर ने अपना नाम राजेश खिमजी बताया है। वह मूल रूप से राजकोट का रहने वाला है।

दिल्ली के 50 स्कूलों को मिली बम की धमकी, पुलिस ने शुरू किया तलाश अभियान

दिल्ली के 50 स्कूलों को मिली बम की धमकी, पुलिस ने शुरू किया तलाश अभियानbomb threats : राष्ट्रीय राजधानी (national capital) के स्कूलों को बम की धमकी मिलने (Delhi received bomb threats) का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब दिल्ली के करीब 50 स्कूलों को बुधवार को ई-मेल (e-mail) के जरिए बम की धमकी मिली जिसके बाद पुलिस और अन्य आपातकालीन एजेंसियों ने तलाश अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

बड़ी खबर, जनसुनवाई में दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमला, आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबर, जनसुनवाई में दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमला, आरोपी गिरफ्तारAttack on Delhi CM : सीएम आवास पर जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक युवक ने हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भाजपा ने रेखा गुप्ता पर हमले की निंदा की।

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।
