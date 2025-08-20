बड़ी खबर, जनसुनवाई में दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमला, आरोपी गिरफ्तार

Attack on Delhi CM Rekha Gupta : सीएम आवास पर जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक युवक ने हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भाजपा ने रेखा गुप्ता पर हमले की निंदा की।



भाजपा की दिल्ली इकाई ने आरोप लगाया है कि जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया गया। घटना से हड़कंप मच गया। वरिष्‍ठ पुलिस अधिकारियों के साथ ही कई भाजपा नेता भी सीएम आवास पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच में जुटी।



बताया जा रहा है कि मुख्‍यमंत्री को जनसुनवाई के दौरान एक युवक शिकायत लेकर पहुंचा था। उसके हाथ में एक कागज था। युवक ने पहले कागज हवा में लहराया, जोर से चिल्लाया और फिर सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया।





पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। समाचार लिखे जाने तक यह पता नहीं चल सका कि आरोपी कौन था और उसने मुख्‍यमंत्री को थप्पड़ क्यों मारा?





दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि यह बहुत दुखद है। मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली का नेतृत्व करती हैं और मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं की जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है लेकिन यह घटना महिला सुरक्षा की पोल भी खोलती है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम आदमी या आम महिला कैसे सुरक्षित रह सकती है?

edited by : Nrapendra Gupta

समाचार लिखे जाने तक यह पता नहीं चल सका कि आरोपी कौन था और उसने मुख्‍यमंत्री को थप्पड़ क्यों मारा?