बुधवार, 20 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , बुधवार, 20 अगस्त 2025 (09:11 IST)

Weather Update: मुंबई को आज भी नहीं मिलेगी बारिश से राहत, क्या है देशभर में मौसम का हाल?

mumbai rain
Weather Update: भारत में मानसून (monsoon) के मद्देनजर मौसम ने एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। देशभर के विभिन्न राज्यों में बारिश (Rain) का दौर जारी है जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है और कई क्षेत्रों में बाढ़ और लैंडस्लाइड (landslides) का खतरा मंडरा रहा है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में बीते 3 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है। मुंबई (Mumbai) के कई इलाकों में मंगलवार को बाढ़ जैसे हालात रहे। जगह-जगह पानी भर गया। रेल, बस, हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं।ALSO READ: दिल्ली में उफान पर यमुना, मुंबई में भारी बारिश से हाहाकार, जानिए देश में कैसा है मौसम?

वहीं भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार को भी मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसी वजह से बुधवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि विभाग का कहना है कि गुरुवार से बारिश की रफ्तार कम हो जाएगी।ALSO READ: मुंबई की बारिश में क्यों फेल हुई मोनोरेल, क्रेन की मदद से 782 यात्रियों को निकाला
 
दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा : राजधानी दिल्ली में इस समय यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा गहरा गया है। यमुना का जलस्तर फिलहाल खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है जिससे निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में हल्की बारिश और उमस का अनुमान जताया है।ALSO READ: Mumbai Rain : भारी बारिश में डूबी मुंबई, बाढ़ से 8 व्यक्तियों की मौत, बीच पुल पर फंस गई मोनो रेल
 
देश के अन्य राज्यों का मौसम : पंजाब में भी मौसम बदल चुका है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 2 दिनों में बारिश कि संभावना है। पंजाब के कई गांव इस समय बाढ़ की मार झेल रहे है। उत्तरप्रदेश में मानसून कमजोर पड़ गया है जिससे तापमान में वृद्धि और उमस बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना नहीं है। दूसरी ओर बिहार के पश्चिमी चंपारण, अररिया और किशनगंज जिलों में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। इस कारण किसानों को फसल के नुकसान का खतरा है और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग खुले में न रहने की सलाह दी गई है।
 
हिमाचल और उत्तराखंडमें लैंडस्लाइड का खतरा : हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। शिमला, मंडी, कुल्लू और देहरादून जैसे इलाकों में भारी बारिश के कारण पहाड़ी रास्तों पर यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन की चेतावनी दी है और पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। उत्तराखंड में भी देहरादून, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान भूस्खलन और जलभराव की घटनाएं बढ़ सकती हैं।ALSO READ: मुंबई में भारी बारिश, रेड अलर्ट के बाद स्कूल-कॉलेजों में छुट्‍टी, BMC की लोगों से अपील
 
स्काईमेट वेदर (skymetweather) के अनुसार उत्तर-पश्चिम और पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी तथा उत्तर आंध्रप्रदेश-दक्षिण ओडिशा तट पर बना डिप्रेशन आज बुधवार (20 अगस्त) तड़के गोपालपुर के पास दक्षिण ओडिशा तट को पार कर गया। यह सिस्टम उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए दक्षिण ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर से गुज़रेगा और आज दोपहर तक यह एक गहरे दबाव के क्षेत्र में कमजोर पड़ जाएगा।
 
मानसून की अक्षांश रेखा (Monsoon Trough) इस समय नलिया, डीसा, भोपाल, बैतूल, रायपुर और डिप्रेशन के केंद्र से होकर गुजर रही है। उत्तर-पूर्व अरब सागर और गुजरात के पास चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। दक्षिण कोंकण से उत्तरी केरल तक ऑफशोर ट्रफ बना हुआ है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) 3.1 किमी ऊंचाई पर 69° पूर्व देशांतर से 30° उत्तर अक्षांश के उत्तर की ओर एक ट्रफ के रूप में देखा जा रहा है।
 
पिछले 24 घंटों के दौरान देशभर में हुई मौसमी हलचल : पिछले 24 घंटे के दौरान कोंकण और गोवा में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई। विदर्भ में भारी बारिश हुई। तटीय कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश हुई थी। गुजरात, असम, दक्षिण मध्यप्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं तेज बौछारें पड़ीं।
 
केरल, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, अंडमान-निकोबार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा और गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश हुई। पूर्वी राजस्थान, उत्तर मध्यप्रदेश, पूर्वी यूपी, बिहार, रायलसीमा और लद्दाख में हल्की बारिश दर्ज की गई।
 
आज बुधवार के मौसम की संभावित गतिविधि : स्काईमेट वेदर (skymetweather) के अनुसार आज बुधवार, 20 अगस्त को कोंकण और गोवा में भारी से अति भारी बारिश जारी रहने के आसार हैं। विदर्भ, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण मध्यप्रदेश और गुजरात में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। गंगीय पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है।
 
अंडमान-निकोबार, झारखंड, तेलंगाना, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, केरल और आंध्रप्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। उत्तरप्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बौछारें पड़ सकती हैं। पूर्वी राजस्थान, लद्दाख, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की बारिश संभव है।(Photo courtesy: IMD)
 
Edited by: Ravindra Gupta
चीनी विदेश मंत्री के साथ मीटिंग में बोले जयशंकर- भारत-चीन संबंधों के लिए बॉर्डर पर शांति जरूरीविदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। उन्होंने चीनी विदेश मंत्री को बताया कि भारत-चीन संबंधों को आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हित के सिद्धांत से निर्देशित होना चाहिए। बैठक में अपनी शुरुआती टिप्पणी में विदेश मंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि दोनों देशों के बीच मतभेद विवाद नहीं बनने चाहिए। भारत-चीन संबंधों के लिए बॉर्डर पर शांति जरूरी है।

Vladimir Putin : आखिर क्या है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पू सूटकेस का रहस्य, दुश्मनों से क्या है कनेक्शनsecrets of Vladimir Putin : रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दुनिया के रहस्यमयी नेताओं के रूप में जाना जाता है। उनकी सुरक्षा किले की तरह अभेद्य होती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़ी एक दिलचस्प बात और उनके विदेशी दौरों के दौरान अपनाए जाने वाले एक अजीबोगरीब तरीके की। पुतिन जब भी किसी देश का दौरा करते हैं, तो अपने साथ एक खास 'पू सूटकेस' ले जाते हैं।

पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को दी ट्रंप के साथ अलास्का बैठक की जानकारी, आखिर दोनों नेताओं के बी‍च क्या हुई बातचीतPresident Putin called PM Narendra Modi: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फोन किया और यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बातचीत की जानकारी दी। पुतिन ने अमेरिकी राज्य अलास्का में ट्रंप के साथ हुई बातचीत के तीन दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। अलास्का शिखर सम्मेलन यूक्रेन युद्ध रोकने पर किसी सहमति के बिना समाप्त हुआ।

किस आंतरिक खतरे और साजिश की बात कर रहे हैं पूर्व सेना प्रमुख नरवणे?पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे की पुस्तक कैंटोनमेंट कॉन्सपिरेसीज का विमोचन

बाबा रामदेव पर फिसली बृजभूषण शरण सिंह की जुबान, जिसके नाम पर कमा-खा रहा है...योग गुरु बाबा रामदेव को लेकर भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान चर्चाओं में हैं। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बृजभूषण शरण सिंह ने यह बयान उत्तरप्रदेश के बलरामपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया था। इस वीडियो पर सोशल मीडिया में खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई यूजर्स बाबा रामदेव तो कई बृजभूषण का समर्थन करते नजर आ रहे हैं।

मुंबई की बारिश में क्यों फेल हुई मोनोरेल, क्रेन की मदद से 782 यात्रियों को निकालाMumbai Monorail : मुंबई में भारी बारिश के बीच मंगलवार शाम एलिवेटेड ट्रैक पर बहुत अधिक भीड़ वाली दो मोनोरेल ट्रेन फंस गईं, जिसके 782 यात्रियों को बचा लिया गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि मोनोरेल के फेल होने के पीछे क्या कारण थे। हालांकि मोनोरेल के रूकने की वजह भीड़ को बताया जा रहा है।

LIVE: महाराष्‍ट्र में बारिश से हाहाकार, 24 घंटे में 6 की मौतLatest News Today Live Updates in Hindi : महाराष्‍ट्र, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में तेज बारिश का दौर जारी। महाराष्‍ट्र में बारिश और बाढ़ ने 6 लोगों की जान ली। राज्य में NDRF की 18 टीमें तैनात। पल पल की जानकारी...

Mathura : उफनती यमुना में श्रद्धालु जान जोखिम में डाल कर रहे परिक्रमा, प्रशासन बना मूकदर्शकमथुरा के वृंदावन में यमुना नदी का जलस्तर लगातार रौद्र की तरफ बढ़ रहा है। लगातार बढ़ते जलस्तर ने केशी घा समेत कई स्थानों को जलमग्न कर दिया है। इसके बावजूद श्रद्धालु और प्रशासन दोनों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। केशी घाट पर श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर परिक्रमा व स्नान करते नजर आ रहे हैं।

Weather Update : महाराष्ट्र में अगले 2 दिन भारी, IMD की चेतावनी, भारी बारिश से 10 की मौत, स्कूल-कॉलेज बंद, कुल्लू में फटा बादलमहाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में मंगलवार को हुई मूसलाधार बारिश से जुड़ी घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई लगभग थम सी गई, संपत्तियों और फसलों को नुकसान पहुंचा और सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा। अगले 48 घंटे मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जहां ‘ हाई अलर्ट’ घोषित किया गया है।

जेपी नड्डा ने SIR पर राहुल गांधी को ऐसे घेरा, खड़ा हूं आज भी वहीं...जहां मेरा झूठ पकड़ायाभारतीय जनता पार्टी (BJP) अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को एक महिला के वीडियो का हवाला देते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा जिसने पहले कांग्रेस नेता गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के तेजस्वी यादव के समक्ष दावा किया था कि उसके परिवार के छह सदस्यों के नाम बिहार में मसौदा मतदाता सूची से हटा दिए गए और फिर अपनी बात से पलट गई।

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।
