गुरुवार, 21 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (12:57 IST)

वायरल हुआ भाजपा नेता नवनीत राणा का 'पुष्पा स्टाइल', बोलीं- झुकेगा नहीं...

navneet rana
Navneet Rana Pushpa style : पूर्व सांसद और भाजपा नेता नवनीत राणा का दही हांडी कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें वह पुष्‍पा स्टाइल में 'झुकेगा नहीं साला' कहती दिखाई दे रही है।
 
18 अगस्त को जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित दही हांडी उत्सव में नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा शामिल हुए। इस दौरान नवनीत राणा ने पुष्‍पा स्टाइल में कहा, तुम्हारे जैसे कितने उखाड़ कर फेंक दिए। नवनीत राणा डरने वालों का नाम नहीं है। पुष्पा फिल्म की तरह मैं भी कहती हूं- झुकेगा नहीं साला। नवनीत नाम सुनकर सबको लगता है कि फ्लावर है। यह फ्लावर नहीं, फायर है फायर।
स्टेज पर मौजूद अजय मोहिते से नवनीत राणा ने कहा कि तुमने अभी बोलना सीखा होगा कि झुकेगा नहीं। नवनीत राणा जबसे पैदा हुई है तबसे यह कह रही है। केवल एक ही व्यक्ति के सामने झुकती हूं और वो हैं रवि राणा।
 
गौरतलब है कि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2021 में रिलिज हुई थी। कमाई के मामले में इस फिल्म ने तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री में नया कीर्तिमान बनाया है। इस फिल्म के डायलाग 'पुष्पा नाम सुनकर फूल समझे क्या? फूल नहीं, फायर है और झुकेगा नहीं साला। काफी लोकप्रिय हुए थे।
edited by : Nrapendra Gupta 
 
Online gaming bill : ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा में पास, कौनसे गेम गैरकानूनी, पकड़े गए तो 1 करोड़ का जुर्माना और जेल, जानें विधेयक की खास बातें

Online gaming bill : ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा में पास, कौनसे गेम गैरकानूनी, पकड़े गए तो 1 करोड़ का जुर्माना और जेल, जानें विधेयक की खास बातेंलोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने एवं शैक्षणिक और सामाजिक ऑनलाइन खेलों को बढ़ावा देने वाले एक विधेयक को पारित कर दिया तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि समाज में एक बहुत बड़ी बुराई आ रही है जिससे बचने के लिए इस विधेयक को लाया गया है।

Pakistan टेंशन में, भारत ने किया Agni 5 का सफल परीक्षण, 5000KM तक करेगी मार

Pakistan टेंशन में, भारत ने किया Agni 5 का सफल परीक्षण, 5000KM तक करेगी मारभारत ने अपनी पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का सफल परीक्षण कर लिया है। ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में बुधवार को इसका परीक्षण हुआ। यह मल्टिपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) टेक्नोलॉजी से लैस है। यानी इसे एक साथ कई टारगेट्स पर लॉन्च किया जा सकता है। इसका पहला परीक्षण अप्रैल 2012 में हुआ था।

अपनी गुमशुदगी की खुद ही मास्‍टरमाइंड थी अर्चना तिवारी, ऐसे ट्रेन से लापता होने की रची साजिश, 12 दिन बाद सुलझा रहस्‍य

अपनी गुमशुदगी की खुद ही मास्‍टरमाइंड थी अर्चना तिवारी, ऐसे ट्रेन से लापता होने की रची साजिश, 12 दिन बाद सुलझा रहस्‍यकरीब 12 से 13 दिनों बाद कटनी की अर्चना तिवारी आखिरकार लखीमपुर खिरी में नेपाल बॉर्डर के पास से मिल गई है। वो इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई थी और भोपाल के बाद ट्रेन से लापता हो गई थी। दो हफ्तों से ज्‍यादा वक्‍त तक पुलिस और परिजन उसे खोज रहे थे।

जब पाकिस्तान के वैज्ञानिकों के बालों ने खोला परमाणु कार्यक्रम का राज, जानिए ऑपरेशन कहुटा में भारत की कौनसी चूक पड़ी भारी

जब पाकिस्तान के वैज्ञानिकों के बालों ने खोला परमाणु कार्यक्रम का राज, जानिए ऑपरेशन कहुटा में भारत की कौनसी चूक पड़ी भारीoperation kahuta story in hindi: हाल ही में वेब सीरीज सलाकार ने भारत में खूब सुर्खियां बटोरी हैं. यह सीरीज 1970 के दशक में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ (रिसर्च एंड एनालिसिस विंग) के एक गुप्त मिशन 'ऑपरेशन कहुटा' पर आधारित है। इस मिशन का मकसद था पाकिस्तान के गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम को उजागर करना।

Hero की सस्ती बाइक हुई लॉन्च, क्रूज कंट्रोल फीचर, कीमत सुनकर चौंक उठेंगे

Hero की सस्ती बाइक हुई लॉन्च, क्रूज कंट्रोल फीचर, कीमत सुनकर चौंक उठेंगेहीरो मोटोकॉर्प ने 2025 Glamour X लॉन्च कर दी है। बाइक की शुरुआती कीमत 89,999 रुपए (एक्स-शोरूम) है। नई बाइक में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। पहली बार और चार सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स भी दिए गए हैं। ग्लैमर एक्स दो अलग-अलग वेरिएंट में आएगी जिसमें ड्रम और डिस्क शामिल है। बाइक की बुकिंग 20 अगस्त से शुरू हो जाएगी।

उपराष्ट्रपति चुनाव : विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन

उपराष्ट्रपति चुनाव : विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकनVice President election 2025 : उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी ने गुरुवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार, संजय राऊत समेत कई दिग्गज उपस्थित थे।

LIVE : उपराष्‍ट्रपति चुनाव में बी सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत 80 नेता बने प्रस्तावक

LIVE : उपराष्‍ट्रपति चुनाव में बी सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत 80 नेता बने प्रस्तावकLatest News Today Live Updates in Hindi : उपराष्‍ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने आज सुबह विपक्ष के नेताओं के साथ जाकर नामांकन भर दिया। उनका मुकाबला एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से है। पल पल की जानकारी...

कानून में यह भी जोड़ दीजिए, संविधान के 130वें संशोधन पर आखिर क्या है मनीष सिसोदिया की मांग

कानून में यह भी जोड़ दीजिए, संविधान के 130वें संशोधन पर आखिर क्या है मनीष सिसोदिया की मांगManish Sisodia on 130th amendment of constitution: दिल्ली के डिप्टी सीएम रहते हुए जेल गए आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने लोकसभा में अमित शाह द्वारा पेश किए गए संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रावधानों को लेकर कहा कि इस कानून में यह व्यवस्था भी होनी चाहिए कि अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री झूठे आरोपों में जेल भेजा जाता है और बाद में वह बरी हो जाता है तो अरेस्ट करने वाले अधिकारी, अरेस्ट करने वाली एजेंसी के मुखिया और अरेस्ट कराने वाली सरकार के मुखिया (प्रधान मंत्री या मुख्यमंत्री, जो भी उस समय रहे हों) को उतने ही साल के लिए जेल भेजा जाएगा जितने साल की सजा वाले झूठे आरोप उस वक्त लगाए गए थे।

रूस भारत को देगा सस्ता तेल, क्या होगा आम आदमी पर असर?

रूस भारत को देगा सस्ता तेल, क्या होगा आम आदमी पर असर?Russia crude oil : अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच रूस ने भारतीय तेल कंपनियों ने राहत देते हुए और सस्ता तेल देने का एलान किया। रूस के इस कदम से ट्रंप की भारत के प्रति नाराजगी और बढ़ सकती है। जानिए रूस के इस कदम से आम आदमी और उसके बजट पर क्या असर होगा?

Dream11, My11Circle जैसे Apps को लग सकता है बड़ा झटका, क्रिकेट की स्पॉन्सरशिप और करोड़ों की कमाई पर संकट!

Dream11, My11Circle जैसे Apps को लग सकता है बड़ा झटका, क्रिकेट की स्पॉन्सरशिप और करोड़ों की कमाई पर संकट!Online Gaming Bill : लोकसभा में बुधवार को ‘ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025’ पेश किया गया है। इस विधेयक का मकसद है भारत में तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को नियमों के दायरे में लाना। हालांकि, इस बिल से उन ऐप्स को बड़ा नुकसान हो सकता है जो वास्तविक धन’ (Real Money) से जुड़ी ऑनलाइन गेमिंग सेवाएं देती हैं जैसे ड्रीम11, माई11 सर्कल आदि। ये ऐप्स खासकर क्रिकेट जैसे खेलों में बड़ी-बड़ी स्पॉन्सरशिप डील्स करती हैं और उनका बड़ा हिस्सा इसी मॉडल से कमाई पर निर्भर है।

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।
