दोस्त की पत्नी से की कोर्ट मैरिज, खुद की पत्नी को दोस्त के पास भेजा, मामला सुन पुलिस भी चकरा गई

swapping of wives in Barabanki: पत्नियों द्वारा प्रेमी की मदद से पतियों की हत्या के मामले तो इन दिनों काफी आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक बड़ा ही विचित्र मामला सामने आया है। इसे पत्नियों की अदला-बदली (wife swapping) भी नहीं कह सकते, लेकिन मामला कुछ इससे मिलता जुलता ही है। दरअसल, यह कहानी दो पक्के दोस्तों की है। दोनों के ही परिवार एक दूसरे के काफी करीब थे। इसी बीच, एक दोस्त को दूसरे दोस्त की पत्नी पसंद आ गई और उसने दोस्त की अनुपस्थिति में उससे मिलना शुरू कर दिया और फिर दोस्त की पत्नी को अपने पास रख लिया और अपनी पत्नी पर दोस्त के पास जाने के लिए दबाव बनाया।

पुलिस भी चकरा गई : कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। जब यह मामला पुलिस के पास पहुंचा तो वह भी चकरा गई। बाराबंकी जिले के कटरा के पास एक गांव दो युवकों की आपस में गहरी दोस्ती थी। दोनों ही शादीशुदा हैं। वे दोनों ही अहमदाबाद में काम करते थे। दोनों के परिवार का काफी मिलना जुलना भी था। इसी बीच, एक दोस्त को दूसरे की पत्नी पसंद आ गई। वह दोस्त की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी से मिलने लगा और काफी करीब आ गया। उसने दोस्त की पत्नी के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। दूसरे साथी ने अहमदाबाद के एक थाने में अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

पीड़ित के पिता की पुलिस से गुहार : फिर अहमदाबाद से मामला यूपी के कटरा क्षेत्र में पहुंच गया। जहां पीड़ित के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और अपनी बहू को वापस दिलाने की गुहार लगाई। पुलिस ने दोनों युवकों को बुलाकर बातचीत की। दूसरा युवक कोर्ट मैरिज की बात कहकर दोस्त की पत्नी के साथ रहने की जिद पर अड़ा रहा। कोर्ट मैरिज करने वाले युवक ने कहा कि दूसरा युवक उसकी पत्नी के साथ रह सकता है। जबकि, उसकी पत्नी मायके चली गई है। पुलिस ने फिलहाल दोनों पक्षों पर केवल शांति भंग करने धाराओं में ही मामला दर्ज किया है।

पत्नी पर दोस्त के साथ रहने का दबाव : दूसरी ओर, कोर्ट मैरिज करने वाले दोस्त की पत्नी करीब डेढ़ साल बाद जब ससुराल लौटी तो उसे उम्मीद थी कि हालात बदल लेंगे। लेकिन, हालात पहले से ज्यादा बुरे हो गए। उसने अपनी पत्नी को अपने दोस्त के साथ रहने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, पति ने उसे साथ रखने से भी मना कर दिया। हालांकि भारतीय कानून की बात करें तो एक पहली पत्नी के रहते हुए पति दूसरा विवाह नहीं सकता। ऐसे में कोर्ट मैरिज करने वाले दोस्त का विवाह शून्य हो सकता है। (एजेंसी/वेबदुनिया)

