सोमवार, 11 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 11 अगस्त 2025 (17:11 IST)

मुख्‍यमंत्री आरोग्‍य मेले में सांड घुसा, अखिलेश यादव की पोस्ट पर यूजर्स ने ली चुटकियां

Akhilesh Yadav taunts Yogi government
Akhilesh Yadav taunts Yogi government: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट की है। इसमें वीडियो के साथ ही लिखा है- मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का औचक निरीक्षण करने पहुंचा चौपाया, लेकिन पता चला कि डॉक्टर ही नहीं आया। किसी ने पूछा ‘भइया डॉक्टर कब आएगा?’ तो किसी ने जवाब दिया, ‘लगता है अब जब सरकार बदलेगी डॉक्टर तभी आएगा।’
 
इस वीडियो में यूपी के बहराइच का एक दृश्य है। इसमें बाह्य रोग विभाग के भीतर एक सांड दिखाई दे रहा है, जो कागज भी खा रहा है। डॉक्टर की कुर्सी खाली दिखाई दे रही है। सांड कागज खाते हुए दिखाई दे रहा है। अखिलेश के वीडियो के मुताबिक सांड काफी देर तक वहां उत्पात मचाता रहा। 
 
इस तरह लीं यूजर्स ने चुटकियां : दूसरी ओर, अखिलेश की पोस्ट पर यूजर्स ने जमकर चुटकियां लीं, वहीं कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया। सत्या सिंह ने लिखा- ऐसा भी तो हो सकता है जान बूझ के गाय को अंदर पहुंचा कर वीडियो लिया गया हो आपको खुश करने के लिए। चंद्रमोहन सिंह ने लिखा- माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी आप सही जानकारी Post करिये Doctor साहब की Duty 8Am से 2Pm तक रहती है, उसके बावजूद Dr. 24 Houre avlalavel रहते हैं। दूसरे के बहकावे मे आकर ऐसा Post करना सही नहीं है। मुझे रात मे 11:30 PM Dr. Sehab ने उठ कर दवा दिया है। 
दीपक यादव लिखते हैं- भयावह स्थिति परम आदरणीय माननीय विकास पुरुष भइया जी। पंकज यादव ने लिखा- 
पहले जानवर के डॉक्टर होते थे अब जानवर स्वयं डॉक्टर है इसी लिए डॉक्टर गायब हैं। जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक व्यवस्था इसी तरह रहेगी। जय अखिलेश, तय अखिलेश भैया, जय समाजवाद। 
 
आपकी सरकार में माफिया सांड : जीनत राणा ने लिखा- एक बैल मुख्यमंत्री आरोग्य मेला में घुस गया तो आप मज़ाक बना रहे हो। याद है आपकी सरकार में आपके मंत्रिमंडल में कितने खुले माफिया सांड घुसे हुए थे? जो कभी भी कहीं भी किसी को भी मार देते थे, लूट लेते थे, ज़मीन कब्ज़ा लेते थे। अच्छा ये बताओ अपनी पत्नी के अपमान पर चुप्पी क्यों साधी तुमने। सिंह शत्रुघ्न ने लिखा- मान्यवर बड़ा आसान होता है वातानुकूलित कमरे में बैठकर ऐसे मामलों पर ट्वीट करना। आप नेताओं की बड़ी पुरानी और लाइलाज बीमारी है और वो बीमारी है धरातल की समस्याओं को सत्ता से बाहर होने पर बहुत साफसाफ देखना। आप के पिता और आप के कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवाएं इससे कहीं बदतर स्थिति में थीं। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
राजनाथ का ट्रंप पर तंज, वो सोचते हैं सबके बॉस हैं हम

राजनाथ का ट्रंप पर तंज, वो सोचते हैं सबके बॉस हैं हमRajnath Singh News : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से होने वाले आयात पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने को लेकर जारी विवाद के बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे ‘दबंग और गतिशील’ अर्थव्यवस्था करार दिया और कहा कि ‘सबके बॉस तो हम हैं’ का भाव रखने वाले कुछ देशों को यह रास नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा, साल 2014 में धन दौलत के आकार (अर्थव्यवस्था) के मामले में भारत 11वें स्थान पर था।

RBI का बैंकों को बड़ा निर्देश, बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिन के अंदर निपटान नहीं करने पर देना होगा मुआवजा

RBI का बैंकों को बड़ा निर्देश, बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिन के अंदर निपटान नहीं करने पर देना होगा मुआवजाभारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मृत ग्राहकों के बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिन के भीतर निपटान करने के लिए विशेष पहल की है। केंद्रीय बैंक ऐसे मामलों का तय समयसीमा के भीतर निपटारा करने और किसी भी देरी के लिए नामांकित व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए फॉर्म को मानकीकृत करने की योजना बना रहा है।

क्या NDA ने तय किया उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन ने बनाया यह प्लान

क्या NDA ने तय किया उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन ने बनाया यह प्लानविपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार उतारेगा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे संभावित नामों पर चर्चा करने तथा इस पर आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों से संपर्क कर रहे हैं। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। खरगे ने कहा कि विपक्षी गठबंधन में यह प्रबल भावना है कि विपक्षी दलों को परिणाम की परवाह किए बिना एक मजबूत राजनीतिक संदेश भेजने के लिए मुकाबले से पीछे नहीं हटना चाहिए।

अमेठी में महिला ने पति का गुप्तांग काटा, जानिए क्या है मामला?

अमेठी में महिला ने पति का गुप्तांग काटा, जानिए क्या है मामला?Amethi news in hindi : उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में विवाद के दौरान एक महिला ने अपने पति पर धारदार हथियार से कथित रूप से हमला कर उसका गुप्तांग काट दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

पीएम मोदी ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर में क्या था कर्नाटक के युवाओं का योगदान?

पीएम मोदी ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर में क्या था कर्नाटक के युवाओं का योगदान?PM Modi in Bangluru : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगलुरु को मेट्रो की येलो लाइन के साथ ही 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की भी सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में बेंगलुरु और कर्नाटक के युवाओं का योगदान था।

Lava का सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 5000mAh और जानिए क्या है खास

Lava का सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 5000mAh और जानिए क्या है खासLava ने अपना सस्ता 5जी स्मार्टफोन Blaze AMOLED 2 लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन में कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। AMOLED डिस्प्ले, 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी ने अपने सस्ते स्मार्टफोन्स से चीनी कंपनियों शाओमी, ओप्पो, रियलमी, वीवो और इनफिनिक्स आदि को कड़ी टक्कर दी है। लावा के 10,000 रुपए से कम वाले फोन की अच्छी डिमांड देखने को मिली है।

Kushaq, Slavia और Kylaq के शानदार लिमिटेड एडिशन लॉन्च, जानिए क्या है कीमत और फीचर्स

Kushaq, Slavia और Kylaq के शानदार लिमिटेड एडिशन लॉन्च, जानिए क्या है कीमत और फीचर्सस्कोडा ऑटो इंडिया ने सोमवार को अपनी 25वीं वर्षगांठ पर भारत में सबसे ज्यादा बिक्री वाले तीन मॉडलों के सीमित संस्करण पेश करने की घोषणा की है। कंपनी ने बताया कि सीमित संस्करण में कुशाक, स्लेविया और कायलाक मॉडलों को और ज्यादा बेहतर डिजाइन तथा प्रीमियम फीचरों के साथ उतारा गया है।

नवी मुंबई के अस्पताल के बेसमेंट में लगी आग, सभी मरीजों को निकाला सुरक्षित बाहर

नवी मुंबई के अस्पताल के बेसमेंट में लगी आग, सभी मरीजों को निकाला सुरक्षित बाहरFire in the basement of the hospital : नवी मुंबई (Navi Mumbai) के नेरूल स्थित एक निजी अस्पताल के बेसमेंट में सोमवार को आग (Fire) लग गई। हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई क्योंकि कुछ मरीज खुद बाहर आ गए जबकि कुछ को दमकलकर्मियों ने सुरक्षित निकाल लिया। एक स्थानीय अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वाशी दमकल केंद्र के अधिकारी रोहन कोकाटे ने बताया कि यह घटना दोपहर 12 बजे सेक्टर-6 स्थित एक अस्पताल की है।

निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया संशोधित आयकर विधेयक, सभी सिफारिशें स्वीकार

निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया संशोधित आयकर विधेयक, सभी सिफारिशें स्वीकारNirmala Sitharaman News: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को लोकसभा में संशोधित आयकर विधेयक (Income Tax Bill) पेश किया जिसमें प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशों को शामिल किया गया है। सीतारमण ने आयकर से संबंधित कानून में संशोधन और इसे मजबूत बनाने के प्रावधान वाला आयकर (संख्यांक 2) विधेयक, 2025 पेश किया। उन्होंने कराधान अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2025 भी सदन में पेश किया।

दो मतदाता पहचान पत्र रखने के मामले में क्या बोले बिहार के डिप्टी सीएम सिन्हा

दो मतदाता पहचान पत्र रखने के मामले में क्या बोले बिहार के डिप्टी सीएम सिन्हाVijay Kumar Sinha's statement in the 2 voter ID card case: निर्वाचन आयोग से कथित तौर पर 2 मतदाता पहचान पत्र रखने के मामले में नोटिस मिलने के बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को कहा कि वह संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं और वह आयोग के प्रश्नों का जवाब देंगे। निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता सिन्हा को कथित तौर पर 2 मतदाता पहचान पत्र रखने और 2 स्थानों पर मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के कारण रविवार को नोटिस जारी किया था।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।
