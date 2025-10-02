गुरुवार, 2 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. sonam wangchuk wife letter to president murmu raised arrest issue
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: लेह , गुरुवार, 2 अक्टूबर 2025 (13:14 IST)

सोनम वांगचुक की पत्नी का राष्‍ट्रपति को पत्र, किए बड़े खुलासे

sonam wangchuk
Sonam Wangchuk wife letter : लद्दाख हिंसा मामले में गिरफ्तार पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि अंगमो ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर वांगचुक को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिए जाने का आरोप जड़ा। उन्होंने दावा किया कि हिरासत में लेते वक्त वांगचुक को ठीक से कपड़े भी नहीं पहनने दिए गए। पता नहीं उन्हें नए कपड़े और दवाएं दी गई हैं या नहीं।
 
गीतांजलि ने कहा कि उपवास से वांगचुक कमजोर हो गए थे। 26 सितंबर को लेह एसएचओ इंस्पेक्टर रिगजिन गुरमेत ने फोन कर सोनम को हिरासत में लिए जाने की सूचना दी।
 
उन्होंने आरोप लगाया कि गुरमेत ने कहा था कि सोनम गिरफ्तार नहीं है, क्योंकि कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। उन्होंने जोधपुर पहुंचने के बाद मेरी मेरे पति से बात कराने का भरोसा दिलाया, लेकिन मुझे फ्यांग गांव में सीआरपीएफ की निगरानी में रखा गया। वहां स्थित हमारे संस्थान के दो सदस्यों को भी पुलिस हिरासत में रखा गया। मीडिया को भी हमसे बात करने की अनुमति नहीं दी गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सच्चाई दुनिया तक न पहुंच सके। 
 
गीतांजलि ने पत्र में कहा, 30 सितंबर को सुरक्षा गार्ड के जरिए उन्हें एक पत्र की प्रति मिली। इसमें एफआईआर संख्या का जिक्र करते हुए उनसे उनके संस्थान में रहने वाले, शिक्षकों, प्रशिक्षुओं और उनके माता-पिता, निवास स्थान, नामांकन संख्या, दूरभाष नंबर एवं नवीनतम तस्वीरें उपलब्ध कराने को कहा गया है।
 
वांगचुक की पत्नी ने पिछले चार साल से उनके पति के खिलाफ साजिश रचे जाने का आरोप जड़ा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या जलवायु परिवर्तन, पिघलते ग्लेशियरों, शैक्षिक सुधारों और जमीनी स्तर पर इनोवेशन के बारे में बोलना अपराध है? कम से कम ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा तो नहीं ही है। गीतांजलि ने राष्ट्रपति से अपने पति को रिहा करने की अपील की है। जलवायु कार्यकर्ता की पत्नी ने पूछा, क्या मुझे अपने पति से मिलने का हक नहीं।
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Gold : क्यों बढ़ रहे हैं सोने के भाव, अखिलेश यादव ने किया खुलासा

Gold : क्यों बढ़ रहे हैं सोने के भाव, अखिलेश यादव ने किया खुलासाबुधवार को राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतें 1,100 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 1.21 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गईं। इस बीच सोने के बढ़ते भावों के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने एक्स पर सोने के बढ़ते भावों का कारण बताया है।

Whatsapp को सीधी टक्टर दे रहा है Zoho का Arattai, जानिए क्यों बन रहा है यूजर्स की पसंद

Whatsapp को सीधी टक्टर दे रहा है Zoho का Arattai, जानिए क्यों बन रहा है यूजर्स की पसंदभारत की दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी Zoho ने हाल ही में अपना नया मैसेजिंग ऐप अरट्टई (Arattai) लॉन्च किया है। इसे सोशल मीडिया पर लोग तेजी से अपनाते हुए ‘व्हाट्सऐप किलर’ तक कहने लगे हैं। Zoho का यह कदम ऐसे समय पर आया है जब देश में यह मांग बढ़ रही है कि भारतीय कंपनियां ऐसे प्लेटफ़ॉर्म तैयार करें जो विदेशी टेक दिग्गजों का ऑप्शन बन सकें।

RBI इनएक्टिव और अनक्लेम्ड फंड्स के लिए लाए हैं नई स्कीम, जानिए क्या है खास?

RBI इनएक्टिव और अनक्लेम्ड फंड्स के लिए लाए हैं नई स्कीम, जानिए क्या है खास?भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के निष्क्रिय खातों और बिना दावे वाली जमा राशि की मात्रा को कम करने के लिए मंगलवार को एक साल की प्रोत्साहन योजना लाने की घोषणा की। इस योजना के तहत बैंकों को खातों के निष्क्रिय रहने की अवधि और उसमें मौजूद जमा राशि के आधार पर अलग-अलग दरों पर प्रोत्साहन मिलेगा। यह योजना एक अक्टूबर, 2025 से 30 सितंबर, 2026 तक लागू रहेगी।

देश के लिए इस साल घातक रहा मानसून, 1500 से ज्यादा लोगों की ली जान, किस राज्य में हुईं सबसे ज्यादा मौतें

देश के लिए इस साल घातक रहा मानसून, 1500 से ज्यादा लोगों की ली जान, किस राज्य में हुईं सबसे ज्यादा मौतेंभारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा कि जून से सितंबर तक अत्यंत प्रतिकूल मौसम के चलते देश भर में कम से कम 1,528 लोगों की जान चली गयी, जिनमें मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में शामिल हैं। आईएमडी ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए ये आंकड़े दिए।

क्या बिहार में चलेगा 10 हजार का दांव, यह है मतदाता के मन की बात

क्या बिहार में चलेगा 10 हजार का दांव, यह है मतदाता के मन की बातBihar Election Survey 2025: बिहार की 242 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग नवंबर की शुरुआत में हो सकती है। चुनाव की घोषणा अक्टूबर के पहले पखवाड़े में हो सकती है। इस बीच, एनडीए सरकार ने महिलाओं के खाते में 10000 रुपए जमा कर चुनाव से पहले बहुत बड़ा दांव चल दिया है। दूसरी ओर, लालू यादव के परिवार में भी घमासान मचा हुआ है।

और भी वीडियो देखें

विजयादशमी पर राजनाथ सिंह की शस्त्र पूजा, कराची पर हमले की चेतावनी

विजयादशमी पर राजनाथ सिंह की शस्त्र पूजा, कराची पर हमले की चेतावनीRajnath Singh news in hindi : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को विजयादशमी पर शस्त्र पूजा की। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की ओर से सर क्रीक इलाके में कोई भी हिमाकत की गई तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से होकर गुजरता है।

RSS के 100 साल: हिंदू राष्‍ट्र से लेकर नेपाल हिंसा तक मोहन भागवत के भाषण की 10 खास बातें

RSS के 100 साल: हिंदू राष्‍ट्र से लेकर नेपाल हिंसा तक मोहन भागवत के भाषण की 10 खास बातेंRSS 100 years Mohan Bhagwat Speech : संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर के रेशम बाग में RSS के स्थापना दिवस समारोह में हिंदू राष्‍ट्र, ऑपरेशन सिंदूर, नेपाल हिंसा और विदेशी संबंंधों जैसे अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। मोहन भागवत के भाषण की 10 खास बातें...

Live Update : भागवत बोले, भारत प्राचीन हिंदू राष्‍ट्र, मजबूत हिंदू सुरक्षा की गारंटी

Live Update : भागवत बोले, भारत प्राचीन हिंदू राष्‍ट्र, मजबूत हिंदू सुरक्षा की गारंटीLatest News Today Live Updates in Hindi : संघ प्रमुख मोहन भागवत ने RSS के स्थापना दिवस समारोह में कहा कि भारत प्राचीन हिंंदू राष्‍ट्र है। मजबूत हिंदू सुरक्षा की गारंटी है। भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। जो दुनिया को हिंदुओं ने दिया, दूसरे धर्म ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सरकार ने दृढ़ता का परिचय दिया। पल पल की जानकारी...

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल और उसके 6 प्रमुख चेहरे

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल और उसके 6 प्रमुख चेहरे100 years of RSS: आज से 100 साल पहले 1925 में विजयादशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में एक दीपक प्रज्वलित हुआ था, जो अब एक विराट प्रकाशपुंज बन चुका है। संघ की यह यात्रा चरित्र निर्माण, राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत और सामाजिक समरसता के प्रति अटूट समर्पण की कहानी है। हालांकि विरोधी संघ पर सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप भी लगाते हैं।

कैसी है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की तबीयत, सामने आया बड़ा अपडेट

कैसी है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की तबीयत, सामने आया बड़ा अपडेटकांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को बुधवार को पेसमेकर लगाया गया। मीडिया खबरों के मुताबिक उनके बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने यह जानकारी दी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 83 वर्षीय खरगे को मंगलवार को शहर के एम एस रमैया अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खास

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खासOnePlus जल्द ही धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन है OnePlus 15। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com