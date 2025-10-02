सोनम वांगचुक की पत्नी का राष्ट्रपति को पत्र, किए बड़े खुलासे
Sonam Wangchuk wife letter : लद्दाख हिंसा मामले में गिरफ्तार पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि अंगमो ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर वांगचुक को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिए जाने का आरोप जड़ा। उन्होंने दावा किया कि हिरासत में लेते वक्त वांगचुक को ठीक से कपड़े भी नहीं पहनने दिए गए। पता नहीं उन्हें नए कपड़े और दवाएं दी गई हैं या नहीं।
गीतांजलि ने कहा कि उपवास से वांगचुक कमजोर हो गए थे। 26 सितंबर को लेह एसएचओ इंस्पेक्टर रिगजिन गुरमेत ने फोन कर सोनम को हिरासत में लिए जाने की सूचना दी।
उन्होंने आरोप लगाया कि गुरमेत ने कहा था कि सोनम गिरफ्तार नहीं है, क्योंकि कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। उन्होंने जोधपुर पहुंचने के बाद मेरी मेरे पति से बात कराने का भरोसा दिलाया, लेकिन मुझे फ्यांग गांव में सीआरपीएफ की निगरानी में रखा गया। वहां स्थित हमारे संस्थान के दो सदस्यों को भी पुलिस हिरासत में रखा गया। मीडिया को भी हमसे बात करने की अनुमति नहीं दी गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सच्चाई दुनिया तक न पहुंच सके।
गीतांजलि ने पत्र में कहा, 30 सितंबर को सुरक्षा गार्ड के जरिए उन्हें एक पत्र की प्रति मिली। इसमें एफआईआर संख्या का जिक्र करते हुए उनसे उनके संस्थान में रहने वाले, शिक्षकों, प्रशिक्षुओं और उनके माता-पिता, निवास स्थान, नामांकन संख्या, दूरभाष नंबर एवं नवीनतम तस्वीरें उपलब्ध कराने को कहा गया है।
वांगचुक की पत्नी ने पिछले चार साल से उनके पति के खिलाफ साजिश रचे जाने का आरोप जड़ा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या जलवायु परिवर्तन, पिघलते ग्लेशियरों, शैक्षिक सुधारों और जमीनी स्तर पर इनोवेशन के बारे में बोलना अपराध है? कम से कम ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा तो नहीं ही है। गीतांजलि ने राष्ट्रपति से अपने पति को रिहा करने की अपील की है। जलवायु कार्यकर्ता की पत्नी ने पूछा, क्या मुझे अपने पति से मिलने का हक नहीं।
