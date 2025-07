Brij Bhushan Sharan Singh : 3 साल बाद CM योगी से अचानक मिले बृजभूषण शरण सिंह, दूरियां हो गईं खत्म, बताई मुलाकात की वजह

America will separate from UNESCO again: अमेरिका ने मंगलवार को घोषणा की कि वह संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) से फिर से बाहर निकल जाएगा क्योंकि वॉशिंगटन इसे इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह से ग्रस्त मानता है। यह कदम केवल 2 साल पहले ही अमेरिका के यूनेस्को में फिर से शामिल होने के बाद उठाया गया है। यह तीसरी बार होगा जब अमेरिका पेरिस आधारित यूनेस्को से बाहर निकल जाएगा। ट्रंप प्रशासन के दौरान यह दूसरी बार इस संगठन से अलग होगा।