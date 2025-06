शुक्र है राजा रघुवंशी जैसा हश्र नहीं हुआ, दुल्हन के भागने पर दूल्हे ने ली राहत की सांस

Bride ran away with lover in UP: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक नवविवाहिता अपनी शादी के कुछ ही दिनों बाद अपने प्रेमी के साथ भाग गई। घटना के बाद उसके पति ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि शुक्र है उसका ‘राजा रघुवंशी जैसा हश्र’ नहीं हुआ। उल्लेखनीय है इंदौर की सोनम रघुवंशी ने अपने पति को शिलांग में मौत के घाट उतार दिया था।

आपसी समझौते के बाद दोनों अलग हुए : बताया जाता है कि सोमवार को दुल्हन ने थाने में जाकर अधिकारियों और परिवार के सदस्यों के सामने कहा कि मैं अब अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती हूं। स्थानीय बिसौली पुलिस के अधिकारियों ने दोनों परिवारों के बीच समझौता कराया और आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। शादी के दौरान उपहार में दिए गए आभूषण और घरेलू सामान वापस कर दिया गया। एक अधिकारी के अनुसार, दोनों पक्षों ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की।

थाने में मौजूद दूल्हे की भाभी राधा ने कहा कि वह हमारे साथ सिर्फ 8 दिन ही रही। उसके जाने के बाद, वह उसी गांव के अपने प्रेमी के साथ भाग गई। हमने सिर्फ अपने उपहार वापस मांगे हैं और अब मामला सुलझ गया है। बिसौली थाना प्रभारी (एसएचओ) हरेंद्र सिंह ने समझौते की पुष्टि की और कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से समझौता कर लिया है।

प्रेमी के साथ रहना चाहती है दुल्हन : सिंह ने कहा कि दुल्हन ने जोर देकर कहा कि वह अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। सभी सामान का आदान-प्रदान और दस्तावेज तैयार होने के बाद, वह उसके साथ थाने से चली गई। दूल्हे का परिवार घर लौट आया। आगे कोई कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध नहीं किया गया है।

इंदौर के एक व्यवसायी राजा रघुवंशी की 23 मई को मेघालय में हनीमून के दौरान हत्या कर दी गई थी। उसकी पत्नी सोनम, उसके कथित प्रेमी और तीन भाड़े के हत्यारों को बाद में हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। (एजेंसी/वेबदुनिया)

Edited by: Vrijendra Singh Jhala