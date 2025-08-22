मां के 21 कॉल छोड़ नौकरी के लिए निकला, बताई ऑफिस जाने की वजह, वीडियो वायरल
Mumbai Rain Viral Video : भारी बारिश थमने के बाद मुंबई को बारिश और बाढ़ से राहत मिल गई है। बारिश के रेड अलर्ट के बीच बड़ी संख्या में लोग दफ्तर पहुंचे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक पानी से भरी सड़क से होते हुए अपने दफ्तर जा रहा है। उसके मोबाइल में मां के 21 कॉल है और बॉस के 17। वीडियो में वह बता रहा है कि मां चिंता के बीच उसने ऑफिस जाने का रास्ता क्यों चुुुना?
वीडियो की शुरुआत एक आदमी से होती है जो एक महिला को जलमग्न सड़क से गुजरने में मदद कर रहा है। उसने मराठी में महिला से कहा कि सड़क पर बनी सफेद रेखाओं पर चलना। इसके बाद, वह दर्शकों को समझाता है कि वह इतनी भारी बारिश में बाहर क्यों है?
वह दिखाता है कि उसके बॉस ने उसे 17 बार और उसकी मां ने 21 बार फोन किया है। वह कहता है कि अगर वह ऑफिस नहीं गया तो उसकी नौकरी चली जाएगी, जबकि उसकी मां उसे चिंता और चिंता के चलते घर वापस आने के लिए कह रही है।
वह कहता है कि अगर वह ऑफिस नहीं जाएगा, तो घर कैसे चलाएगा? उसने कहा कि इसलिए मैं ऐसे हालात में ऑफिस जा रहा हूं, और मेरे जैसे बहुत से लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ, यही मुंबई की ज़िंदगी है, यहां कोई नहीं रुकता।
edited by : Nrapendra Gupta