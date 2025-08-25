viral video : मां के 21 कॉल, बॉस के 17 मिस्ड कॉल और मुंबई की बारिश, ऑफिस नहीं आए तो चली जाएगी नौकरी, आंखों के आंसू नहीं रोक पाएंगे



Such Dedication of this Mumbai Guy Going to Office in Flooding & Heavy Mumbai Rains #Mumbai #MumbaiRains #MumbaiRain pic.twitter.com/MjXLeRqy8C — Rosy (@rose_k01) August 19, 2025 वायरल वीडियो में व्यक्ति कहता है कि ‘भाई, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी बारिश में ये कहा जा रहा है।’फिर वह फोन दिखाते हुए कहता है कि यहां ‘मेरे बॉस के 17 मिस्ड कॉल है और मेरी मां के 21 है, बॉस कह रहा है, भाई कुछ भी कर ऑफिस आ जा और मां कह रही बेटा घर आ जा।’ मां के 21 मिस कॉल, बॉस 17 मिस कॉल और मुंबई की बारिश। जीवन की यही मजबूरी नौकरी है जरूरी। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुंबई के एक आम आदमी की मजबूरी की कहानी कहता यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।वायरल वीडियो में व्यक्ति कहता है कि ‘भाई, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी बारिश में ये कहा जा रहा है।’फिर वह फोन दिखाते हुए कहता है कि यहां ‘मेरे बॉस के 17 मिस्ड कॉल है और मेरी मां के 21 है, बॉस कह रहा है, भाई कुछ भी कर ऑफिस आ जा और मां कह रही बेटा घर आ जा।’

वायरल इस वीडियो में बारिश में भीगा व्यक्ति कहता है कि ‘लेकिन अगर नौकरी चली जाएगी तो मैं घर कैसे संभालूंगा। बारिश में गीला हो चुका व्यक्ति आगे कहता है कि ‘मां का प्यार, थोड़ा-सा साइड में रखकर नौकरी पर तो जाना ही पड़ेगा।’

ऐसा नहीं हैं मैं ही हूं, ये मुंबई की लाइफ है, यहीं जिंदगी है! उस व्यक्ति की मां ने उसे इसलिए 21 बार कॉल किया होता है, क्योंकि बारिश से सड़कें भरी होती हैं, ऐसे में उसकी चिंता में उसे घर वापस बुलाना चाह रही होती है। लेकिन इसके अलावा उसके फोन में बॉस के भी 17 मिस्ड कॉल आए होते हैं। इसमें वह कह रहा होता है कि 'अगर ऑफिस नहीं आए, तो नौकरी चली जाएगी। बारिश में गीला हो चुका व्यक्ति आगे कहता है कि 'मां का प्यार, थोड़ा-सा साइड में रखकर नौकरी पर तो जाना ही पड़ेगा।'