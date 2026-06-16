Tata Sierra EV vs Toyota Ebella: 500km से ज्यादा माइलेज वाली दो धाकड़ इलेक्ट्रिक SUVs में महामुकाबला, जानें लॉन्च डेट और कीमत!

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। इस जून के महीने में दो दिग्गज वाहन निर्माता कंपनियां, टाटा मोटर्स (Tata Motors) और टोयोटा (Toyota), अपनी दो सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक कारों के साथ आमने-सामने आ रही हैं। टाटा अपनी आइकॉनिक नाम वाली Tata Sierra EV को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसे सीधी टक्कर देने के लिए बाजार में Toyota Urban Cruiser Ebella उतर चुकी है। अगर आप भी इस त्योहारी सीजन या मानसून में एक प्रीमियम और लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक SUV घर लाने की सोच रहे हैं, तो इन दोनों की टक्कर आपके लिए बेहद दिलचस्प होने वाली है।

Tata Sierra EV: पुरानी यादें और एडवांस आर्किटेक्चर

90 के दशक की मशहूर और भारतीय ग्राहकों के दिलों पर राज करने वाली 'सिएरा' अब पूरी तरह से मॉडर्न और हाई-टेक अवतार में वापस आ रही है। टाटा मोटर्स इसे अपने सबसे एडवांस acti.ev प्लेटफॉर्म पर तैयार कर रही है, जो विशेष रूप से शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए डिजाइन किया गया है।



• बैटरी और रेंज (Battery & Range): ऑटो जगत के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, Tata Sierra EV में 65 kWh और 75 kWh तक के बड़े बैटरी पैक ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। कंपनी का दावा है कि बड़े बैटरी पैक के साथ यह गाड़ी सिंगल चार्ज में 500 से 550 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज (MIDC मान्यता प्राप्त) आसानी से डिलीवर कर देगी।



Toyota Urban Cruiser Ebella: टोयोटा का पहला बड़ा दांव

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने भारत के मास-मार्केट इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अपनी पहली प्योर-इलेक्ट्रिक SUV, Urban Cruiser Ebella के टॉप-स्पेक वेरिएंट (E3) के साथ एंट्री कर ली है। यह गाड़ी जापानी इंजीनियरिंग और जबरदस्त रिलायबिलिटी का बेजोड़ नमूना है।

• बैटरी और रेंज (Battery & Range): टोयोटा एबेला में 61 kWh की बड़ी और एडवांस लिथियम-आयरन-फॉस्फेट (LFP) बैटरी दी गई है। कंपनी के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, यह फ्रंट-व्हील-ड्राइव (FWD) सेटअप के साथ आती है और सिंगल फुल चार्ज पर 543 किलोमीटर की एक्सीलेंट रेंज प्रदान करती है।

• खास फीचर्स (Key Features): एबेला के केबिन में आपको 10.1-इंच का फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम, प्रीमियम JBL साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक फिक्स्ड ग्लास रूफ और शानदार i-CONNECT वायर्ड फीचर्स मिलते हैं। सुरक्षा के लिहाज से यह बेहद मजबूत है क्योंकि इसमें 7 एयरबैग्स और लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) दिए गए हैं।

लॉन्च डेट और कीमत का गणित (Price & Launch Date)

Toyota Ebella: टोयोटा ने अपनी Ebella के प्रीमियम E3 ट्रिम को ₹23.60 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही टोयोटा एक अनोखा Battery-as-a-Service (BaaS) ऑप्शन भी दे रही है, जिससे गाड़ी की शुरुआती कीमत घटकर मात्र ₹15.25 लाख रह जाती है और आपको बैटरी के लिए ₹4.99 प्रति किलोमीटर के हिसाब से सब्सक्रिप्शन देना होता है।



आपके लिए कौन सी है बेस्ट?

अगर आपको एक आइकॉनिक और मस्कुलर लुक वाली गाड़ी चाहिए जो ऑफ-रोडिंग (AWD) करने में सक्षम हो और जिसमें बचपन की यादें जुड़ी हों, तो आपको Tata Sierra EV के लॉन्च का इंतजार करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो बेहतरीन आफ्टर-सेल्स सर्विस, जापानी रिलायबिलिटी, 8 साल की बैटरी वारंटी और तुरंत डिलीवरी (BaaS मॉडल के अनोखे फायदे के साथ) के साथ आती हो, तो Toyota Urban Cruiser Ebella आपके लिए इस समय सबसे बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है।