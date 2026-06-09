भारत में हाइब्रिड SUV लॉन्च करेगी BYD, इस साल आएगी नई Seal U SUV

चीन की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी BYD की भारतीय इकाई ने मंगलवार को घोषणा की कि वह इस साल भारत में अपनी पहली प्लग-इन हाइब्रिड SUV Seal U SUV लॉन्च करेगी। यह वाहन कंपनी की अत्याधुनिक DM-i (Dual Mode Intelligent) तकनीक पर आधारित होगा।

कंपनी ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में अपनी DM-i हाइब्रिड तकनीक का प्रदर्शन किया और बताया कि इसी प्लेटफॉर्म के साथ Seal U SUV को भारतीय बाजार में उतारा जाएगा। हालांकि, कंपनी ने अभी वाहन की कीमत और विस्तृत स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है। BYD का कहना है कि लॉन्च के करीब आने पर इसकी कीमत और फीचर्स की घोषणा की जाएगी।

BYD की DM-i तकनीक पारंपरिक हाइब्रिड सिस्टम से अलग है। आमतौर पर हाइब्रिड वाहनों में पेट्रोल इंजन मुख्य भूमिका निभाता है और बैटरी केवल उसकी सहायता करती है। लेकिन DM-i तकनीक में वाहन को प्राथमिक रूप से इलेक्ट्रिक पावर पर चलाया जाता है।

इस सिस्टम में अधिकांश ड्राइविंग परिस्थितियों में बैटरी वाहन को शक्ति प्रदान करती है, जबकि पेट्रोल इंजन जरूरत पड़ने पर बैटरी की रेंज बढ़ाने और ईंधन दक्षता को बेहतर बनाने का काम करता है। कंपनी का दावा है कि यह तकनीक बेहतर माइलेज, कम उत्सर्जन और अधिक स्मूथ ड्राइविंग अनुभव प्रदान करेगी। भारत में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की बढ़ती मांग को देखते हुए BYD की यह नई पेशकश मिड-साइज़ SUV सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा को और तेज कर सकती है। Edited by : Sudhir Sharma