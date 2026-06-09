मंगलवार, 9 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. pakistan occupied kashmir protests human rights abuse india demands accountability
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: नई दिल्ली , मंगलवार, 9 जून 2026 (17:12 IST)

PoK में मुनीर की बर्बरता पर भड़का भारत, बोला- अत्याचारों का होगा इंसाफ

PoK Protest
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में पुलिस की कथित बर्बरता और बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत ने पाकिस्तान को मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की 'गलत हरकतों और अत्याचारों' के लिए उसे जवाबदेह ठहराना चाहिए। 
मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान लगातार फर्जी खबरों और वीडियो का सहारा लेकर अपनी विफलताओं को छिपाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान मानवाधिकार उल्लंघनों से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए दुष्प्रचार फैला रहा है। 
 
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पुलिस की गंभीर बर्बरता की खबरें सामने आ रही हैं, जिनमें कई लोगों की मौत हुई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। हमें उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके अत्याचारों और गलत कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराएगा।  इस बीच पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) के कई इलाकों में तनाव लगातार बढ़ रहा है। ताजा झड़पों के बाद सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से Joint Awami Action Committee (JAAC) के कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे हैं।
रिपोर्टों के अनुसार, Rawalakot और Muzaffarabad में प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद संचार सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके विरोध में पूरे क्षेत्र में बंद का आह्वान किया गया है, जिसका व्यापक असर देखा जा रहा है।
 
पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं Bhimbar और Kotli जैसे शहरों में भी बाजार बंद हैं और जनजीवन प्रभावित हुआ है।
 
स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, सोमवार तक प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में कम से कम 11 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों समेत दर्जनों लोग घायल हुए हैं।
 
यह विवाद उस समय और बढ़ गया जब Supreme Court of Pakistan-occupied Kashmir ने फैसला सुनाया कि पाकिस्तान में रह रहे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विधानसभा सीटें संवैधानिक रूप से संरक्षित हैं और इन्हें संवैधानिक संशोधन के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता।
 
उधर, ब्रिटेन की संसद के 50 से अधिक सांसदों ने भी PoJK में संचार सेवाओं पर प्रतिबंध, गिरफ्तारियों और बढ़ते तनाव को लेकर चिंता जताई है। Imran Hussain के नेतृत्व में सांसदों ने ब्रिटेन की गृह सचिव Yvette Cooper को पत्र लिखकर क्षेत्र की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। पत्र में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं के बाधित होने, संचार प्रतिबंधों तथा बढ़ती अशांति का उल्लेख किया गया है। Edited by : Sudhir Sharma
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
मानसून से पहले जागा इंदौर नगर निगम, जेसीबी से गिराए जर्जर मकान

आसमान के 'सिकंदर' तेजस की राह में रोड़ा, अमेरिका के धोखे से भड़का रक्षा मंत्रालय, HAL पर लगेगा भारी जुर्माना!

आसमान के 'सिकंदर' तेजस की राह में रोड़ा, अमेरिका के धोखे से भड़का रक्षा मंत्रालय, HAL पर लगेगा भारी जुर्माना!बिना इंजन फैक्ट्री में खड़े हैं भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान, 45,696 करोड़ में अमेरिकी कंपनी GE से हुई थी बड़ी डील

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोन

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोनअगर आपका बजट 15,000 रुपए है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन कैमरा और लंबी चलने वाली बैटरी दे, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस बजट में भारतीय बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं।

INDIA bloc की बड़ी बैठक, कौनसे दल हुए शामिल, क्या 2029 चुनाव की बनी रणनीति, ममता बनर्जी पर क्यों रहीं सबकी निगाहें

INDIA bloc की बड़ी बैठक, कौनसे दल हुए शामिल, क्या 2029 चुनाव की बनी रणनीति, ममता बनर्जी पर क्यों रहीं सबकी निगाहेंविपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (INDIA) की बड़ीळ बैठक सोमवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बताया कि बैठक में कुल 25 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया और 5 महत्वपूर्ण फैसलों पर सहमति बनी। साथ ही यह तय किया गया कि अब गठबंधन की बैठकें अधिक नियमित रूप से होंगी और अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी।

पेट्रोल बाइक को कहिए बाय-बाय, Ultraviolette ने लॉन्च किया 'Kill the Petrol Bill' प्रोग्राम, 30,000 रुपए तक का कैशबैक भी

पेट्रोल बाइक को कहिए बाय-बाय, Ultraviolette ने लॉन्च किया 'Kill the Petrol Bill' प्रोग्राम, 30,000 रुपए तक का कैशबैक भीबेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल निर्माता Ultraviolette Automotive ने पेट्रोल दोपहिया वाहन मालिकों के लिए एक खास ऑफर लॉन्च किया है। कंपनी के नए 'Kill the Petrol Bill' प्रोग्राम के तहत पेट्रोल बाइक चलाने वाले ग्राहकों को इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने पर उनके पिछले दो वर्षों में तय की गई दूरी के आधार पर कैशबैक दिया जाएगा।

शेखर सुमन के 'अहंकारी राजा’, दरबार में बैठे चापलूस वाले वीडियो पर क्यों मचा बवाल

शेखर सुमन के 'अहंकारी राजा’, दरबार में बैठे चापलूस वाले वीडियो पर क्यों मचा बवालShekhar Suman arrogant king video: एक कहानी, एक ‘अहंकारी राजा’, दरबार में बैठे चापलूस… और फिर वीडियो के आखिर में लिया गया एक ऐसा नाम, जिसके बाद सोशल मीडिया पर शुरू हो गया “ईडी रेड” वाला मज़ाक। अभिनेता शेखर सुमन का यह व्यंग्यात्मक वीडियो अब सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है।

और भी वीडियो देखें

PoK में मुनीर की बर्बरता पर भड़का भारत, बोला- अत्याचारों का होगा इंसाफ

PoK में मुनीर की बर्बरता पर भड़का भारत, बोला- अत्याचारों का होगा इंसाफपाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में पुलिस की कथित बर्बरता और बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत ने पाकिस्तान को मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की 'गलत हरकतों और अत्याचारों' के लिए उसे जवाबदेह ठहराना चाहिए।

Personal Loan या Credit Card? कौनसा सस्ता, जानिए किस विकल्प से होगी ज्यादा बचत

Personal Loan या Credit Card? कौनसा सस्ता, जानिए किस विकल्प से होगी ज्यादा बचतआज के दौर में बढ़ती महंगाई और वित्तीय जरूरतों के बीच लोग अक्सर पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के बीच चुनाव को लेकर उलझन में रहते हैं। दोनों ही विकल्प तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, लेकिन उनकी लागत, ब्याज दरें और भुगतान की शर्तें अलग-अलग होती हैं। ऐसे में सही विकल्प का चुनाव आपकी वित्तीय स्थिति पर बड़ा असर डाल सकता है।

POK में बगावत, पाक सेना की गोलीबारी में दर्जनों की मौत, भारतीय विदेश मंत्रालय बोला- खाली करो हमारा इलाका

POK में बगावत, पाक सेना की गोलीबारी में दर्जनों की मौत, भारतीय विदेश मंत्रालय बोला- खाली करो हमारा इलाकापाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से और बगावत की आग भड़क उठी है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) के आह्वान पर चल रहे प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स की अंधाधुंध गोलीबारी में दर्जनों प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। जेएएसी ने दावा किया है कि रावलकोट में एक प्रदर्शनकारी के जनाजे के दौरान हुई फायरिंग में 27 लोग मारे गए जबकि 200 से ज्यादा घायल हुए हैं।

Android vs iPhone: 2026 में भारतीय यूजर्स के लिए कौन है बेहतर विकल्प? जानिए पूरी तुलना

Android vs iPhone: 2026 में भारतीय यूजर्स के लिए कौन है बेहतर विकल्प? जानिए पूरी तुलनापिछले एक दशक से स्मार्टफोन बाजार में Android vs iPhone की बहस लगातार जारी है। भारत जैसे तेजी से बढ़ते स्मार्टफोन बाजार में यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि अब ग्राहक केवल कीमत नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर अपडेट, कैमरा, सिक्योरिटी और रीसेल वैल्यू को भी ध्यान में रखकर नया फोन खरीद रहे हैं।

जोजिला टनल में ऐतिहासिक सफलता: दुनिया की सबसे लंबी दो-तरफा सड़क सुरंग बनने की ओर बड़ा कदम

जोजिला टनल में ऐतिहासिक सफलता: दुनिया की सबसे लंबी दो-तरफा सड़क सुरंग बनने की ओर बड़ा कदमकेंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में जोजिला सुरंग की आखिरी चट्टानी दीवार की खुदाई का काम शुरू किया। यह कामयाबी 13.15 किमी लंबी जोजिला सुरंग के निर्माण में एक अहम पड़ाव है। पूरी होने पर यह दुनिया की सबसे लंबी दो-तरफा सड़क सुरंग होगी।

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोन

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोनअगर आपका बजट 15,000 रुपए है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन कैमरा और लंबी चलने वाली बैटरी दे, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस बजट में भारतीय बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं।

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्ले

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्लेभारतीय स्मार्टफोन निर्माता Lava ने भारत में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन Lava Bold N2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया है जो ₹15,000 से कम कीमत में आधुनिक फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। फोन में बड़ी डिस्प्ले, दमदार 6000mAh बैटरी, लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम और IP64 रेटिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोन

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोनHMD ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है। इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। इसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com