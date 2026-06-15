Gold : सोने में जोरदार उछाल, 1.59 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा भाव, क्या अभी और बढ़ेंगे भाव

एक्सपर्ट्‍स के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 2,500 रुपए बढ़कर 1,59,400 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) पहुंच गई।

इससे पहले शुक्रवार को सोना 1,56,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमतों में भी लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में तेजी देखने को मिली। चांदी 5,000 रुपए की छलांग लगाकर 2,60,700 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी सत्र में इसका भाव 2,55,700 रुपए प्रति किलोग्राम था।

एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर सकारात्मक संकेतों के बाद वैश्विक बाजारों में निवेशकों की गतिविधियां बढ़ी हैं, जिसका असर कीमती धातुओं की कीमतों पर भी पड़ा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती के चलते घरेलू बाजार में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। Edited by: Sudhir Sharma