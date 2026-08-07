रांची में छात्र आंदोलन के दौरान नेहा बोरा पर फेंकी गई स्याही, बोलीं- आंसू गैस और पेलेट से नहीं डरे, इससे भी नहीं डरेंगे

नेहा बोरा पर किसी अज्ञात ने स्याही फेंक दी। इससे वहां हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। इस दौरान वहां जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। हालांकि पुलिस ने छात्रों के प्रदर्शन स्थल पर AISA प्रेसिडेंट पर कथित तौर पर स्याही फेंकने वाले आदमी को हिरासत में ले लिया।

नेहा ने किस पर लगाया आरोप?

उन्होंने कहा कि जो भाजपा और आरएसएस के गुंडे खुद को छात्रों के साथ खड़ा होने का दावा करते हैं, वही आज छात्रों के जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर विधानसभा मार्च के दौरान मुझ पर स्याही फेंक रहे हैं। क्या उन्हें लगता है कि स्याही फेंककर वे पूरे देश के छात्रों और युवाओं के गुस्से को दबा देंगे? हम उन्हें खुली चुनौती देते हैं कि अगर उभरता हुआ यह छात्र आंदोलन आपकी नफरत की राजनीति की नींव नहीं हिला पाया, तो यह छात्र राजनीति के लिए शर्म की बात होगी। जिन लोगों का छात्रों के मुद्दों से कोई लेना-देना नहीं है और जो अपने राजनीतिक हितों के लिए छात्रों को ढाल बना रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए।

#WATCH | Ranchi, Jharkhand | Ink thrown at president of the All India Students Association, Neha Bora



She says, "On 20th July, tear gas shells were thrown at us, pellet guns were used against us, when we did not get scared, then what can this ordinary ink do to us?..." pic.twitter.com/CBF83Ng5Ea — ANI (@ANI) August 7, 2026

रांची स्टूडेंट प्रोटेस्ट का किया समर्थन

कौन हैं नेहा बोरा?

जानकारी के मुताबिक उत्तरप्रदेश के एक मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मी नेहा ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल, सिलीगुड़ी से पूरी की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में ग्रेजुएशन किया और फिर अंबेडकर विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा JNU से जारी रखी। नेहा जेएनयू में छात्र राजनीति से जुड़ीं और बाद में AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनीं।