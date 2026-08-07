दिल्ली-NCR में भारी बारिश के बाद हाहाकार, कई इलाकों में जलभराव, घंटों जाम में फंसे लोग, सड़कों पर भरा कमर तक पानी

राजधानी दिल्ली और आसपास के एनसीआर इलाकों में शुक्रवार को हुई भारी बारिश के बाद जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में सड़कें पानी से लबालब हो गईं, जिसके चलते कई प्रमुख मार्गों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। भारी बारिश के कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

धौला कुआं-गुरुग्राम रोड पर कई किलोमीटर लंबा जाम

दिल्ली में धौला कुआं-गुरुग्राम रोड पर बारिश के बाद कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। कई यात्री करीब एक घंटे तक जाम में फंसे रहे। एक यात्री ने परेशानी बताते हुए कहा कि आज उन्हें सबसे खराब ट्रैफिक जाम में से एक का सामना करना पड़ा।

यात्री के मुताबिक, जाम के दौरान कुछ लोग विपरीत दिशा वाली लेन में गलत तरीके से वाहन चलाने लगे, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। इसका असर यह हुआ कि लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी देर हुई।

बारिश के बाद फिर डूबी दिल्ली!

एक अन्य यात्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दिल्ली में जलभराव और ट्रैफिक की स्थिति को लेकर चिंता जताई। उसने कहा कि दो दिन की बारिश के बाद दिल्ली एक बार फिर बाढ़ जैसी स्थिति में पहुंच गई है। उसके मुताबिक समस्या सिर्फ ज्यादा बारिश की नहीं है, बल्कि दिल्ली का भौगोलिक स्वरूप, नदियों के आसपास स्थित होना और जल निकासी की समस्या भी इसके पीछे बड़ी वजह है।

यात्री ने दावा किया कि कई जगह नालियां गंदगी और कचरे से भरी हुई हैं। मानसून के दौरान जमीन पहले से ही पानी से भरी रहती है, जिससे बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो जाता है। इसके बाद वाहन रुक जाते हैं और लोगों को घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहना पड़ता है।

IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को हुई तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया और प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ। कई रिहायशी इलाकों में भी जलभराव की स्थिति देखने को मिली। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया।

भारी बारिश के कारण कई इलाकों में लोगों को पानी के बीच से गुजरना पड़ा। वाल्मीकि बस्ती में कुछ लोग कमर तक भरे पानी के बीच से निकलते हुए नजर आए।

दिल्ली-NCR में लोगों की बढ़ी परेशानी

दिल्ली के अलावा नोएडा और गाजियाबाद में भी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति रही। सड़कों पर पानी जमा होने से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। कई जगहों पर जाम के कारण लोगों को सामान्य से काफी ज्यादा समय यात्रा में लगाना पड़ा।

बारिश के दौरान जलभराव और ट्रैफिक जाम ने एक बार फिर दिल्ली-NCR में मानसून के दौरान ड्रेनेज और ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।