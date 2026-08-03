पावागढ़ जाने वाले भक्तों के लिए बड़ी खबर, 8 अगस्त तक रोपवे सेवा बंद

यात्रियों की सुरक्षा और रोपवे के सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए नियमित रखरखाव (मेंटेनेंस) और तकनीकी जांच के उद्देश्य से इस सेवा को लगातार पांच दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है।

रोपवे सेवा बंद रहने के कारण इस दौरान पावागढ़ आने वाले भक्तों को महाकाली माता के दर्शन के लिए मंदिर तक पहुंचने हेतु सीढ़ियां चढ़कर जाना होगा या प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं का उपयोग करना पड़ेगा। अचानक रोपवे सेवा स्थगित होने से विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और अशक्त श्रद्धालुओं को थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

प्रशासन की ओर से आगे यह भी बताया गया है कि रोपवे का सारा तकनीकी मेंटेनेंस कार्य पूरा होने के बाद 8 अगस्त से सेवाएं पूर्ववत और नियमित रूप से फिर से शुरू कर दी जाएंगी। इसलिए, आने वाले दिनों में पावागढ़ दर्शन का प्लान बना रहे सभी तीर्थयात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी यात्रा का नियोजन करने से पहले इस सूचना को ध्यान में रखें।