Delhi Earthquake : दिल्ली में सुबह-सुबह भूकंप के हल्के झटके, रिक्टर स्केल पर 2.9 रही तीव्रता

8 किलोमीटर की गहराई पर था भूकंप का केंद्र

NCS ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए भूकंप की जानकारी साझा की। केंद्र के अनुसार, भूकंप का केंद्र जमीन की सतह से करीब 8 किलोमीटर नीचे था। फिलहाल इस हल्के भूकंप से किसी बड़े नुकसान या जनहानि की जानकारी सामने नहीं आई है। अधिकारियों की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है।