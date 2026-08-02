Delhi Earthquake : दिल्ली में सुबह-सुबह भूकंप के हल्के झटके, रिक्टर स्केल पर 2.9 रही तीव्रता
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार, 2 अगस्त की सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में दर्ज किया गया। भूकंप के झटके तड़के उस समय महसूस किए गए, जब ज्यादातर लोग सो रहे थे। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (National Center for Seismology-NCS) के मुताबिक, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.9 मापी गई। भूकंप रविवार सुबह 4 बजकर 14 मिनट 01 सेकंड (IST) पर आया।
8 किलोमीटर की गहराई पर था भूकंप का केंद्र
NCS ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए भूकंप की जानकारी साझा की। केंद्र के अनुसार, भूकंप का केंद्र जमीन की सतह से करीब 8 किलोमीटर नीचे था। फिलहाल इस हल्के भूकंप से किसी बड़े नुकसान या जनहानि की जानकारी सामने नहीं आई है। अधिकारियों की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है।