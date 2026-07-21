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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: नई दिल्ली , Tuesday, 21 July 2026 (15:42 IST)

PM House के बाहर राहुल गांधी-प्रियंका गांधी का धरना, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर बढ़ा सियासी संग्राम

rahul gandhi protest
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (15:45 IST)
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कल जंतर-मंतर पर हुए कॉकरोज जनता पार्टी के आंदोलन के बाद आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे धरने पर बैठे। कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। सभी ने खरगे के घर से पीएम आवास तक पैदल मार्च किया। प्रदर्शन कर रहे कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया। इनमें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी शामिल है।

केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने राहुल गांधी से बात की।

हिरासत में लिए जाने पर पंजाब कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि यह बीजेपी का आतंकवाद है। वे छात्रों की बात नहीं सुनते। कांग्रेस प्रमुख खरगे ने कहा कि कल जंतर-मंतर पर किए गए बल प्रयोग का सरकार को जवाब देना होगा।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा और अन्य कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया।
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