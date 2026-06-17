बुधवार, 17 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. ऑटो मोबाइल
  3. बाइक न्यूज़
  4. Ather EL01 Family Scooter Launch Date, Price & Range in India
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :नई दिल्ली , बुधवार, 17 जून 2026 (16:30 IST)

Bajaj Chetak और TVS की छुट्टी करेगा Ather EL01! ₹1 लाख से कम में टचस्क्रीन डिस्प्ले और वॉइस कमांड जैसे प्रीमियम फीचर्स

Ather EV
भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में इस समय जबरदस्त हलचल मची हुई है। प्रीमियम और स्पोर्टी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाने के लिए मशहूर कंपनी एथर एनर्जी (Ather Energy) और धाकड़ रेंज देने वाली सिंपल एनर्जी (Simple Energy) दोनों के सीक्रेट प्रोजेक्ट्स लीक हो गए हैं। इंटरनेट पर Ather EL01 और Simple Energy Family Scooter के आधिकारिक डिजाइन पेटेंट लीक होने के बाद से ऑटोमोबाइल जगत में खलबली मच गई है।

यदि आप भी इस साल अपने परिवार के लिए एक बजट-फ्रेंडली लेकिन बेहद हाई-टेक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ महीने रुकना आपके लिए एक फायदे का सौदा साबित हो सकता है!
 
यह नया वेव सीधे टीवीएस आईक्यूब (TVS iQube) और बजाज चेतक (Bajaj Chetak) के मार्केट को हिलाने आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एथर का यह नया मॉडल ₹1 लाख से कम के बजट सेगमेंट को टारगेट कर रहा है, जो भारतीय मिडिल क्लास परिवारों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है।
Ather-EV

Ather EL01 का लीक डिजाइन पेटेंट: क्या है इसमें खास?

लीक हुए पेटेंट दस्तावेजों के तकनीकी विश्लेषण से पता चलता है कि एथर इस बार अपने चिर-परिचित एग्रेसिव और स्पोर्टी लुक को छोड़कर एक अधिक व्यावहारिक, बड़ी और आरामदायक फैमिली ओरिएंटेड डिजाइन अपना रहा है।

1. AtherStack 7.0 और प्रीमियम फीचर्स

कम कीमत होने के बावजूद एथर अपने सॉफ्टवेयर और यूजर एक्सपीरियंस से कोई समझौता नहीं कर रहा है। Ather EL01 में कंपनी का अपकमिंग AtherStack 7.0 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। इसके तहत स्कूटर में:
₹1 लाख से कम के बजट में भी 7-इंच का कलर्ड टचस्क्रीन डिस्प्ले दिया जा रहा है।
इसमें गूगल मैप्स इनेबल्ड नैविगेशन, वॉइस कमांड असिस्टेंस और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स शामिल होंगे।
रिमोट डायग्नोस्टिक्स और ओवर-द-एयर (OTA) सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी इसका हिस्सा होंगे।

2. एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम (AEBS)

सुरक्षा के मोर्चे पर एथर इस बजट स्कूटर में एक बड़ा और सेगमेंट-फर्स्ट फीचर देने जा रहा है—AEBS (Advanced Electronic Braking System)। यह सिस्टम रीजनेरेटिव ब्रेकिंग को और स्मार्ट बनाता है। जब आप अचानक ब्रेक लगाएंगे, तो यह तकनीक न केवल गाड़ी को फिसलने  (Skidding) से बचाएगी बल्कि ब्रेकिंग के दौरान पैदा होने वाली ऊर्जा को वापस बैटरी में ट्रांसफर करके रेंज को 5-7% तक बढ़ा देगी।

Simple Energy का नया दांव: 3.7 kWh की फिक्स्ड बैटरी

एथर के साथ ही सिंपल एनर्जी के नए फैमिली स्कूटर का भी पेटेंट सामने आया है। जहां सिंपल एनर्जी अपने भारी-भरकम रेंज वाले स्कूटर्स के लिए जानी जाती है, वहीं इस नए वेरिएंट में कंपनी कॉस्ट-कटिंग और स्टेबिलिटी के लिए एक नया आर्किटेक्चर ला रही है।
फिक्स्ड बैटरी सेटअप: इस नए स्कूटर में 3.7 kWh की फिक्स्ड (Non-Removable) लिथियम-आयन बैटरी दी जाएगी। फिक्स्ड बैटरी होने से स्कूटर का अंडर-सीट बूट स्पेस (Boot Space) काफी बढ़ जाएगा, जिससे दो फुल-साइज हेलमेट आसानी से रखे जा सकेंगे।
रेंज और परफॉर्मेंस: इस 3.7 kWh बैटरी पैक के साथ सिंपल का यह फैमिली स्कूटर सिंगल चार्ज में लगभग 130 से 140 किलोमीटर की सर्टिफाइड रीयल-वर्ल्ड रेंज देने में सक्षम होगा, जो डेली कम्यूट के लिए बेस्ट है।

TVS iQube और Bajaj Chetak के लिए क्यों बढ़ी मुश्किल?

भारतीय मार्केट में इस समय ₹1 लाख से ₹1.20 लाख के बीच TVS iQube और Bajaj Chetak का दबदबा है। लेकिन इन दोनों स्कूटर्स में आज भी कई आधुनिक फीचर्स (जैसे वॉइस कमांड या एडवांस्ड ओएस) की कमी खलती है।
एथर की ब्रांड वैल्यू, उनकी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी और एथर ग्रिड (Fast Charging Network) का सपोर्ट अगर ₹1 लाख से कम में मिलता है, तो ग्राहक निश्चित रूप से ओला और टीवीएस के बजाय एथर के इस नए अवतार की तरफ आकर्षित होंगे।

कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत?

ऑटो एक्सपर्ट्स और लीक हुई टाइमलाइन के अनुसार, Ather EL01 को इस साल के फेस्टिव सीजन (अक्टूबर-नवंबर) से पहले भारतीय बाजार में उतारा जा सकता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹95,000 के आसपास रहने की उम्मीद है (सब्सिडी के बाद)। वहीं सिंपल एनर्जी का स्कूटर भी इसी टाइमलाइन के आस-पास लॉन्च किया जा सकता है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचर

Okaya Faast F3 : सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, 125 KM की रेंज, चोरी के डर को दूर करेगा खास फीचरOkaya Faast F3 : भारतीय बाजार में लगातार नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च हो रहे हैं। इस बीच Okaya EV ने अपना स्कूटर Okaya Faast F3 लॉन्च कर दिया है। शानदार माइलेज के साथ ही इसमें हाइटैक फीचर्स भी हैं। इसमें एंटी थेफ्ट फीचर मिलता है, जिससे चोरी होने की संभावना कम होती है।

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard feature

Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard featureMaruti Suzuki की Swift ऐसी किफायती हैचबैक है। यह कार लॉन्च होने के बाद से ही ग्राहकों की पसंद है। हालांकि कार की सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब इस कार में कंपनी ने सस्ती हैचबैक के साथ महंगी कारों वाला वह फीचर दिया है जो इसकी सेफ्टी में बड़ा इजाफा करने वाला है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट के साथ अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ईएससी दिया है जो सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है।

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाब

गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्‍स के जवाबपेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए फ्यूल ऑप्शन्स खोजे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक और सीएनजी के बाद अब मारुति ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि उसकी कारें अब गोबर गैस से दौड़ेंगे। भारत में ये कारें कितनी सक्सेस हो सकेंगी। मारुति सुजुकी ने इसके लिए केंद्र सरकार के कुछ उपक्रमों से भी साझेदारी की बात कही है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्‍स-

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कम

Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कमMaruti Suzuki, Hyundai, Tata भारतीय बाजार में Electric Midsize SUVs लाने की तैयारी कर रही है। कंपनियों का ध्यान मध्यमवर्ग पर है, कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स वाली कारें चाहिए। SU2i EV के कोडनेम वाली Hyundai की एसयूवी 2025 ऑटो एक्सपो में दिखाई दे सकती है। अगर कीमत की बात की जाए तो माना जा रहा है कि इसकी कीमत 20 से 30 लाख के बीच हो सकती है।

और भी वीडियो देखें

E20 पेट्रोल से इंजन खराब हुआ तो क्या इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा? सरकार ने बताई सचाई, क्या बोलीं बीमा कंपनियां

E20 पेट्रोल से इंजन खराब हुआ तो क्या इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा? सरकार ने बताई सचाई, क्या बोलीं बीमा कंपनियांदेश में पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार तेजी से इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20 Fuel) के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। हालांकि, E20 फ्यूल को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक जानकारियां भी फैल रही हैं। हाल ही में कुछ पोस्ट में दावा किया गया कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से अगर कार या बाइक का इंजन खराब हो जाता है तो वाहन मालिक को इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा।

Tata Sierra EV vs Toyota Ebella: 500km से ज्यादा माइलेज वाली दो धाकड़ इलेक्ट्रिक SUVs में महामुकाबला, जानें लॉन्च डेट और कीमत!

Tata Sierra EV vs Toyota Ebella: 500km से ज्यादा माइलेज वाली दो धाकड़ इलेक्ट्रिक SUVs में महामुकाबला, जानें लॉन्च डेट और कीमत!भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। इस जून के महीने में दो दिग्गज वाहन निर्माता कंपनियां, टाटा मोटर्स (Tata Motors) और टोयोटा (Toyota), अपनी दो सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक कारों के साथ आमने-सामने आ रही हैं। टाटा अपनी आइकॉनिक नाम वाली Tata Sierra EV को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसे सीधी टक्कर देने के लिए बाजार में Toyota Urban Cruiser Ebella उतर चुकी है।

लोकप्रिय और भरोसेमंद वाहन में क्या अंतर होता है?

लोकप्रिय और भरोसेमंद वाहन में क्या अंतर होता है?ऑटोमोबाइल बाजार में कुछ गाड़ियाँ अपनी लोकप्रियता के लिए जानी जाती हैं, जबकि कुछ अपनी विश्वसनीयता के लिए। कई बार दोनों गुण एक ही वाहन में मिल जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कोई वाहन बिक्री के आंकड़ों, नए फीचर्स या आकर्षक डिजाइन की वजह से लोकप्रिय हो सकता है, जबकि भरोसेमंद वाहन वह होता है जो वर्षों तक लगातार अच्छा प्रदर्शन करके मालिक का विश्वास जीतता है।

Flex fuel : जल्द आएंगी 100% एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां, भारत में E100 ईंधन को मिली कानूनी मंजूरी, पर क्या हैं चुनौतियां

Flex fuel : जल्द आएंगी 100% एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां, भारत में E100 ईंधन को मिली कानूनी मंजूरी, पर क्या हैं चुनौतियांकेंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि उन्होंने भारत में E100 ईंधन के उपयोग की अनुमति देने वाले नियमों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस फैसले से वाहन निर्माताओं के लिए ऐसे फ्लेक्स-फ्यूल (Flex-Fuel) वाहन लॉन्च करने का कानूनी रास्ता साफ हो गया है, जो उच्च एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन पर चल सकेंगे।

20,000 के बजट में ये हैं जून 2026 के टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन्स, 7000mAh बैटरी और गेमिंग प्रोसेसर का धांसू कॉम्बो

20,000 के बजट में ये हैं जून 2026 के टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन्स, 7000mAh बैटरी और गेमिंग प्रोसेसर का धांसू कॉम्बोभारतीय स्मार्टफोन मार्केट के लिए ₹20,000 का प्राइस सेगमेंट हमेशा से सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहा है। जून 2026 में यदि आप भी अपने लिए एक नया ऑलराउंडर स्मार्टफोन तलाश रहे हैं, तो कन्फ्यूज होना लाजमी है। इस समय मार्केट में तीन सबसे तगड़े दावेदार—POCO M8, Realme P4x और Moto G57 Power ग्राहकों के बीच जबरदस्त ट्रेंड कर रहे हैं।

Honor करने वाला है धमाका, आने वाला है 10,000mAh बैटरी और 10,000 Nits ब्राइटनेस वाला सस्ता स्मार्टफोन

Honor करने वाला है धमाका, आने वाला है 10,000mAh बैटरी और 10,000 Nits ब्राइटनेस वाला सस्ता स्मार्टफोनस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Honor एक बार फिर बैटरी लाइफ के मामले में नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में दिखाई दे रही है। चीन से सामने आई एक नई रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी 10,000mAh से अधिक क्षमता वाली बैटरी और 10,000 निट्स पीक ब्राइटनेस वाले डिस्प्ले के साथ एक नया स्मार्टफोन विकसित कर रही है। यदि यह दावा सही साबित होता है तो यह स्मार्टफोन एक बार चार्ज करने पर कई दिनों तक चल सकता है और तेज धूप में भी इसकी स्क्रीन आसानी से देखी जा सकेगी।

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोन

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोनअगर आपका बजट 15,000 रुपए है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन कैमरा और लंबी चलने वाली बैटरी दे, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस बजट में भारतीय बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com