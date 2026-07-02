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Written By सुधीर शर्मा
Last Modified: Thursday, 2 July 2026 (17:15 IST)

Revolt RVX Electric Bike लॉन्च, 160KM रेंज, 90kmph टॉप स्पीड और 80 मिनट फास्ट चार्जिंग के साथ जानें कीमत

revolt rvx bike
BY: सुधीर शर्मा
Publish: Thu, 2 Jul 2026 (17:15 IST) Updated: Thu, 2 Jul 2026 (17:20 IST)
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भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच Revolt Motors ने गुरुवार को अपनी नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल RVX लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.24 लाख रुपए रखी है। यह शुरुआती कीमत PM eDRIVE योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि (इंसेंटिव) को शामिल करती है और सीमित समय के लिए उपलब्ध रहेगी। कंपनी के मुताबिक, नई दिल्ली ईवी पॉलिसी और लागू सरकारी प्रोत्साहनों के बाद राजधानी दिल्ली में RVX की प्रभावी एक्स-शोरूम कीमत 94,990 रुपये होगी।

160KM की रेंज और 90kmph की टॉप स्पीड

 
Revolt RVX में 4kW मिड-ड्राइव परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर (PMSM) दी गई है, जो 5.3kW की पीक पावर और 230Nm व्हील टॉर्क जनरेट करती है। कंपनी के अनुसार यह बाइक 0 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार केवल 3.9 सेकंड में पकड़ लेती है, जबकि Boost मोड में इसकी अधिकतम गति 90 किमी/घंटा है। इस इलेक्ट्रिक बाइक में 3.24kWh की रिमूवेबल NMC बैटरी दी गई है, जो IDC प्रमाणित 160 किलोमीटर की सिंगल चार्ज रेंज प्रदान करती है। फास्ट चार्जर की मदद से बैटरी 0 से 80 प्रतिशत तक लगभग 80 मिनट में चार्ज हो जाती है।
नई RVX में Boost, Sport, City और Eco समेत चार राइडिंग मोड दिए गए हैं। इसके अलावा बाइक में 3.5-इंच डिजिटल डिस्प्ले, Bluetooth कनेक्टिविटी, OTA (Over-the-Air) सॉफ्टवेयर अपडेट, Geo-Fencing, Hill Hold Assist, Reverse Mode, Walk Assist और Vehicle Tracking जैसे आधुनिक स्मार्ट फीचर्स भी मिलते हैं।

तीन रंगों में होगी उपलब्ध

Revolt RVX को Pearl Black, Electric Blue और Eclipse Red रंगों में पेश किया गया है। कंपनी की देशभर में मौजूद 200 से अधिक डीलरशिप के जरिए इसकी बिक्री की जाएगी।
लेखक के बारे में
सुधीर शर्मा
सुधीर शर्मा विश्व के प्रथम हिन्दी न्यूज पोर्टल वेबदुनिया में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। इनके पास मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षों का व्यापक अनुभव है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नईदुनिया से प्रूफ रीडर के रूप में की। 2012 से.... और पढ़ें
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