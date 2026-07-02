Lenovo Tab Plus Gen 2 भारत में लॉन्च, 12.1-इंच 2.5K डिस्प्ले, JBL के 9 स्पीकर्स और 10,200mAh बैटरी के साथ आया नया टैबलेट

Lenovo ने भारतीय बाजार में अपना नया Lenovo Tab Plus Gen 2 टैबलेट लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने नई LOQ Gaming Monitor सीरीज भी पेश की है। नया टैबलेट एंटरटेनमेंट, मल्टीटास्किंग, पढ़ाई, ऑफिस वर्क और गेमिंग को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। फिलहाल यह टैबलेट Celestial White कलर में उपलब्ध है। इसे Lenovo की आधिकारिक वेबसाइट, प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और देशभर के रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है।

इन नए प्रोडक्ट्स के साथ Lenovo ने भारत में प्रीमियम टैबलेट और गेमिंग एक्सेसरीज़ सेगमेंट में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने की कोशिश की है। इसमें 12.1-इंच का 2.5K डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर, JBL के 9 स्पीकर्स और 10,200mAh की बड़ी बैटरी जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं।

Lenovo Tab Plus Gen 2 की भारत में कीमत

Lenovo Tab Plus Gen 2 को दो स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है।

8GB RAM + 128GB स्टोरेज: ₹35,999

8GB RAM + 256GB स्टोरेज: ₹38,999

12.1-इंच 2.5K डिस्प्ले और दमदार प्रोसेसर

Lenovo Tab Plus Gen 2 में 12.1-इंच का 2.5K IGZO LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 800 निट्स पीक ब्राइटनेस और 249ppi पिक्सल डेंसिटी के साथ आता है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट लगाया गया है, जिससे गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और मल्टीटास्किंग का अनुभव बेहतर होता है।

JBL के 9 स्पीकर्स और Dolby Atmos का सपोर्ट

ऑडियो अनुभव को शानदार बनाने के लिए टैबलेट में JBL द्वारा ट्यून किया गया 9-स्पीकर सिस्टम दिया गया है, जो Dolby Atmos तकनीक के साथ आता है। कंपनी का दावा है कि यह किसी भी टैबलेट में बेहतरीन साउंड एक्सपीरियंस प्रदान करेगा।

Android 16 और 2030 तक सिक्योरिटी अपडेट

यह टैबलेट Android 16 पर चलता है। Lenovo ने इसमें Android 18 तक दो बड़े OS अपडेट देने का वादा किया है। साथ ही, डिवाइस को 2030 तक सिक्योरिटी अपडेट भी मिलते रहेंगे।

2TB तक स्टोरेज बढ़ाने की सुविधा

टैबलेट में 8GB LPDDR5 RAM और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज का विकल्प मिलता है। इसके अलावा microSD कार्ड की मदद से स्टोरेज को 2TB तक बढ़ाया जा सकता है।

360-डिग्री किकस्टैंड और ब्लूटूथ स्पीकर मोड

Lenovo Tab Plus Gen 2 में 360-डिग्री रोटेटिंग किकस्टैंड दिया गया है, जिससे इसे अलग-अलग एंगल पर आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें Bluetooth Speaker Mode भी मिलता है, जिससे टैबलेट को ब्लूटूथ स्पीकर की तरह उपयोग किया जा सकता है। चार्जिंग के दौरान स्टैंडबाय मोड में यह फोटो फ्रेम या डेस्क क्लॉक की तरह भी काम करता है।

13MP कैमरा और 10,200mAh बैटरी

फोटोग्राफी के लिए टैबलेट में 13MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो वीडियो कॉलिंग और सामान्य फोटोग्राफी के लिए उपयुक्त है। डिवाइस में 10,200mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि एक बार चार्ज करने पर यह 15 घंटे तक YouTube वीडियो प्लेबैक दे सकता है।

कनेक्टिविटी फीचर्स

कनेक्टिविटी के लिए टैबलेट में Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display और IP52 डस्ट व स्प्लैश रेजिस्टेंस का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा यूजर्स अलग से Lenovo Tab Pen Plus, वायरलेस कीबोर्ड, प्रोटेक्टिव स्लीव और 68W USB-C चार्जर भी खरीद सकते हैं।

Lenovo LOQ गेमिंग मॉनिटर सीरीज भी लॉन्च

Lenovo ने भारत में नई LOQ Gaming Monitor सीरीज भी पेश की है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹9,799 रखी गई है। फिलहाल इसमें LOQ 24-10, LOQ 27-10 और LOQ 27Q-10 मॉडल उपलब्ध हैं, जबकि 32-इंच मॉडल जल्द लॉन्च किया जाएगा।

सबसे प्रीमियम LOQ 27Q-10 में 27-इंच QHD IPS डिस्प्ले, 180Hz रिफ्रेश रेट और 0.5ms रिस्पॉन्स टाइम मिलता है। यह HDR10, AMD FreeSync और VESA Adaptive Sync को सपोर्ट करता है, जिससे गेमिंग स्मूद और बेहतर विजुअल क्वालिटी के साथ होती है। ये मॉनिटर PlayStation 5, Xbox और Nintendo Switch जैसे गेमिंग कंसोल के साथ भी पूरी तरह संगत हैं।