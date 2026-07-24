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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: अहमदाबाद , Friday, 24 July 2026 (16:38 IST)

Gujarat Heavy Rain : गुजरात में बारिश का कहर, 38000 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए, कई जिलों में रेड अलर्ट, देश के कई राज्यों में भी भारी बारिश का खतरा

gujrat rain
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (16:45 IST)
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गुजरात में लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को भी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया। राज्य के दक्षिणी हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अब तक 38,600 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि 352 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कई स्थानों पर हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया।
राहत आयुक्त गौरांग मकवाना ने बताया कि तापी जिले में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि अन्य प्रभावित इलाकों से जानकारी जुटाई जा रही है। राज्य के नवसारी और वलसाड जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं। अधिकांश लोगों ने अपने रिश्तेदारों के यहां शरण ली है, जबकि करीब 2,000 लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है।

24 घंटे में 500 मिमी से ज्यादा बारिश

राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (SEOC) के अनुसार, शुक्रवार सुबह 6 बजे तक पिछले 24 घंटों में- 
 
  • मेहमदाबाद (खेड़ा) में सबसे अधिक 507 मिमी बारिश दर्ज हुई।
  • ढोलका (अहमदाबाद) में 473 मिमी बारिश हुई।
  • चिखली (नवसारी) में 451 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।
  • उमरगांव (वलसाड) और खेरगाम (नवसारी) में 434-434 मिमी बारिश हुई।
  • राज्य के 35 तालुकों में 24 घंटे के भीतर 200 मिमी से अधिक वर्षा दर्ज की गई।
  • NDRF और सेना राहत कार्य में जुटी
 
बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। ओडिशा से NDRF की चार टीमें एयरलिफ्ट कर सूरत लाई गई हैं और उन्हें वलसाड व नवसारी में तैनात किया गया है। एक टीम स्टैंडबाय पर है। इसके अलावा भारतीय सेना की दो टुकड़ियां प्रभावित जिलों में पहुंच चुकी हैं और दो अतिरिक्त टीमों को भी रवाना किया गया है। NDRF, SDRF, सेना, कोस्ट गार्ड और सेना की गोल्डन कटर डिवीजन संयुक्त रूप से वलसाड, नवसारी, अहमदाबाद, खेड़ा और डांग जिलों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी हैं।
 

नदियां खतरे के निशान से ऊपर, स्कूल-कॉलेज बंद

अंबिका, पार, औरंगा और दमनगंगा समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। अहमदाबाद में भारी बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गईं और कई अंडरपास बंद करने पड़े। राज्य सरकार ने बारिश प्रभावित जिलों में स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया है।
दक्षिण गुजरात में रेलवे ट्रैक पर जलभराव के कारण मुंबई जाने वाली पांच ट्रेनें रद्द कर दी गईं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने और हालात पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने वलसाड के उमरगांव का दौरा कर राहत कार्यों की समीक्षा की।

IMD का रेड और ऑरेंज अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शुक्रवार को महिसागर, पंचमहल और दाहोद जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं वलसाड, नवसारी, सूरत, भरूच, वडोदरा, अहमदाबाद, खेड़ा, गांधीनगर और आनंद समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट लागू है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आने की संभावना है।

देश के कई राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट

 

असम में बाढ़ से हालात गंभीर

असम में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के 11 जिलों में 7.21 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि 25 जुलाई को केंद्र सरकार की टीम राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने पहुंचेगी।

राजस्थान में भी तेज बारिश

राजस्थान में भी दक्षिण-पश्चिम मानसून सक्रिय होने से कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश हुई। अजमेर में 39.6 मिमी, डूंगरपुर में 24.5 मिमी, अलवर में 19.6 मिमी, श्रीगंगानगर में 14 मिमी, दौसा में 13 मिमी और जैसलमेर में 10.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई।
 

कई राज्यों में अगले कुछ दिन भारी बारिश की आशंका

IMD के अनुसार सक्रिय मानसूनी ट्रफ, पश्चिमी विक्षोभ और ऊपरी वायुमंडल में बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण उत्तर, पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। कई राज्यों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं तथा लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
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