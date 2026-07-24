गुजरात में 14 घंटे में 400 मिमी बारिश से तबाही, जानें वैज्ञानिकों का अनुमान क्यों गलत साबित हुआ? अल नीनो नहीं बल्कि PDO ने बदला मानसून का पूरा खेल

बारिश से पहले स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय मौसम वैज्ञानिकों ने 'अल नीनो' के प्रभाव के कारण सूखे की बड़ी आशंका जताई थी। इन भविष्यवाणियों से लोगों में दहशत का माहौल बन गया था। हालांकि, हकीकत बिल्कुल उलट निकली और सूखे के बजाय राज्य में विनाशकारी और भारी बारिश हो रही है।

वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी गलत साबित होने की मुख्य वजह पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन (PDO) का प्रभाव था, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया था। PDO प्रशांत महासागर के पानी के तापमान में 20 से 30 वर्षों की अवधि में होने वाला एक दीर्घकालिक बदलाव है। अल नीनो अल्पकालिक होता है, जबकि PDO का प्रभाव दशकों तक रहता है और यह हवा के दबाव व दिशा को बदल देता है।

मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाले मॉडल मौसमी बदलावों को तो जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन PDO जैसे दीर्घकालिक कारकों को पूरी तरह से समझने में असमर्थ रहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और नेगेटिव PDO के संयोजन से भविष्य में भी ऐसी भीषण बारिश और बाढ़ की घटनाएं बढ़ने की संभावना है। यह घटना दर्शाती है कि मौसम को समझने के लिए केवल अल नीनो ही नहीं, बल्कि समुद्र के सभी घटकों पर ध्यान देना जरूरी है।