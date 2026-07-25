हम कॉकरोच हैं, आसानी से नहीं निकलेंगे! शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद CJP चीफ दीपके का बयान, 49 दिन चले आंदोलन का अंत

CJP protest ends Abhijeet Dipke: जंतर-मंतर पर 49 दिनों से चल रहे उग्र छात्र आंदोलन ने शनिवार को देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार द्वारा 1-1 करोड़ के मुआवजे की मांग स्वीकार करने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया। लेकिन असली सनसनी तब फैली जब आंदोलन के सूत्रधार और सीजेपी चीफ अभिजीत दीपके ने हुंकार भरते हुए कहा— 'हम कॉकरोच हैं, एक बार जहां घुस जाते हैं, वहां से निकलते नहीं!'

'हम कॉकरोच हैं...', धमाकेदार बयान

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की खबर आते ही पूरे देश में हलचल मच गई। इस ऐतिहासिक मोड़ पर सीजेपी (CJP) के संस्थापक और आंदोलन का मुख्य चेहरा बने अभिजीत दीपके ने मीडिया को संबोधित करते हुए एक बेहद तीखा और सनसनीखेज बयान दिया।



सोशल मीडिया से खड़ा हुआ 'कॉकरोच आंदोलन'

अभिजीत दीपके वही चेहरा हैं जिन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' नाम से एक अकाउंट बनाया था। देखते ही देखते लाखों युवा इस पेज से जुड़े और यह सोशल मीडिया ट्रेंड जंतर-मंतर की सड़कों पर एक जन-आंदोलन बनकर उतर आया। आंदोलन में मिली इस अभूतपूर्व सफलता के बाद दीपके ने 'एक्स' (Twitter) पर एक साधारण सा पोस्ट लिखा— 'सोने जा रहा हूं। कुछ देर में आप लोगों से मिलता हूं।'

केन्द्र सरकार ने घुटने टेके

व्यक्तित्व की राजनीति से दूर रहने की अपील

अपनी प्रतिक्रिया में अभिजीत दीपके ने समर्थकों और आम जनता से अपील की कि वे इस जीत को किसी एक व्यक्ति के इर्द-गिर्द केंद्रित करने के बजाय युवाओं के 'कलेक्टिव एक्शन' (सामूहिक प्रयास) के रूप में देखें। सरकार से मिले लिखित आश्वासन और मुआवजे की घोषणा के बाद जंतर-मंतर से सभी प्रदर्शनकारियों को घर लौटने का निर्देश दे दिया गया है। हालांकि, सीजेपी का साफ संदेश है कि व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी पर यह 'कॉकरोच ब्रिगेड' फिर से दस्तक देने में देर नहीं लगाएगी।