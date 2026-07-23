गुजरात में बारिश का तांडव, वलसाड में 36 इंच, 7 ट्रेनें रद्द, सेना अलर्ट पर

Gujarat Heavy Rain: दक्षिण गुजरात में पिछले कुछ दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने पूरे क्षेत्र में जलभराव की स्थिति पैदा कर दी है। विशेष रूप से वलसाड जिले में भारी तबाही देखने को मिली है, जहां उमरगाम में लगभग 35.67 इंच जितनी भीषण बारिश दर्ज की गई। सूरत में भी खाड़ियों (नालों) के ओवरफ्लो होने के कारण हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। भारी बारिश के चलते सड़क परिवहन और रेलवे सेवाओं पर गहरा असर पड़ा है। तापी जिले में पानी में डूबने से 1 व्यक्ति की मौत के साथ अब तक 1 व्यक्ति की जान जा चुकी है।

वलसाड जिले में तबाही, कुछ ही घंटों में पूरा शहर जलमग्न

वलसाड जिले में बारिश ने विकराल रूप धारण कर लिया है। उमरगाम तहसील में अब तक 35.67 इंच रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है, जिसमें से केवल रात 1 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ही 17.44 इंच बारिश हो गई। इसके अलावा कपराड़ा में 29 इंच, नानापोढ़ा में 25.31 इंच और धरमपुर में 20 इंच बारिश के कारण हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वलसाड शहर में पानी भर जाने से कई महंगी गाड़ियां डूब गईं और विभिन्न क्षेत्रों में फंसे लोगों को नावों (बोट) के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया।



सूरत में 2000 से अधिक लोगों का स्थानांतरण

ICCC केंद्र से प्रशासन की सख्त निगरानी

सूरत नगर निगम द्वारा आईसीसीसी (ICCC) केंद्र से स्थिति की चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है। मेयर, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर उपस्थित रहकर रियल-टाइम समीक्षा कर रहे हैं और राहत व बचाव कार्यों का सीधा संचालन कर रहे हैं।

अमित शाह ने CM भूपेंद्र पटेल से की बातचीत

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत की और विशेष रूप से दक्षिण गुजरात तथा अहमदाबाद में उत्पन्न हुई बारिश की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है और आवश्यकता पड़ने पर वायु सेना (Air Force) तथा तटरक्षक बल (Coast Guard) को भी तैयार रहने के निर्देश दिए हैं।



CM ने बुलाई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर स्थित स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (SEOC) में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की। उन्होंने बारिश से प्रभावित जिलों की स्थिति और जारी राहत-बचव कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट रहने और प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत सहायता पहुंचाने के कड़े निर्देश दिए हैं।

200 ST बस ट्रिप और 7 मुख्य ट्रेनें रद्द

भारी बारिश के कारण राज्य की यातायात व्यवस्था पर भारी असर पड़ा है। सुरक्षा के मद्देनजर गुजरात राज्य परिवहन (ST) निगम द्वारा 200 से अधिक बस ट्रिप रद्द कर दी गई हैं। वहीं रेल यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अहमदाबाद-मुंबई मार्ग की 7 प्रमुख ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिससे नवसारी, सूरत और वापी जैसे प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई है। नवसारी से रोजाना सूरत और वापी नौकरी व व्यापार के लिए आने-जाने वाले 50,000 से अधिक पास धारक (डेली अपडाउनर्स) ट्रेन सेवाएं ठप होने के कारण फंस गए हैं।

NDRF की टीमें तैनात, मौसम विभाग का अलर्ट

भारी बारिश से निपटने के लिए सूरत में NDRF की 3 और वलसाड में 2 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि वलसाड में 1 अतिरिक्त टीम भेजी जा रही है। इसके अलावा अमरेली, जूनागढ़ और भावनगर में भी NDRF की टीमों को स्टैंडबाय पर रखा गया है। मौसम विभाग ने आज भी मध्य गुजरात के 3 जिलों में रेड अलर्ट, 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे स्पष्ट है कि अगले 24 घंटे राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे।