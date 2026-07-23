गुजरात में बाढ़ का संकट, 1,200 सड़कें बंद और स्कूलों में छुट्टी, PM मोदी ने CM से की बातचीत, केंद्र देगा हरसंभव मदद

गुजरात में पिछले 24 घंटों से विशेष रूप से दक्षिणी और मध्य हिस्सों में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। नदियाँ उफान पर हैं और निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके चलते राज्य और केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई हैं। नागरिकों की सुरक्षा और सलामती को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूरे प्रशासनिक तंत्र को मुस्तैद कर दिया गया है।

PM मोदी और अमित शाह ने CM भूपेंद्र पटेल से की बातचीत

राज्य में उत्पन्न हुई गंभीर स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इसके अलावा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री के साथ राहत और बचाव कार्यों पर चर्चा की और आवश्यक केंद्रीय मदद का आश्वासन दिया।

मंत्रियों और प्रभारी सचिवों को 'ग्राउंड जीरो' पर उतारा गया



VIDEO | Navsari, South Gujarat: Gujarat Deputy Chief Minister Harsh Sanghavi said that the state government has launched rescue and relief operations on a war footing following heavy rainfall in Navsari, Valsad and Surat. Reaching Navsari to assess the situation firsthand, he… pic.twitter.com/3PpCVUMJTa — Press Trust of India (@PTI_News) July 23, 2026 दक्षिण गुजरात के जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज दक्षिण गुजरात में बादलों का भयंकर प्रकोप देखने को मिला है। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, नवसारी के खेरगाम में 16 inch, सूरत के उमरपाड़ा में 15 inch और वलसाड के उमरगाम में 14 inch भारी बारिश दर्ज की गई है। नवसारी जिले में कावेरी, अंबिका, खरेरा और पूर्णा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे 218 आंतरिक सड़कें बंद हो गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के निर्देश पर उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, आदिवासी विकास मंत्री नरेश पटेल और वरिष्ठ सचिवों को सबसे ज्यादा प्रभावित सूरत, वलसाड और नवसारी जिलों में प्रशासन की मदद के लिए भेजा गया है। इसके अतिरिक्त, रेड अलर्ट वाले सभी जिलों में प्रभारी सचिवों को तत्काल पहुँचकर स्थिति पर सीधी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

11 जिलों में रेड अलर्ट और 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

VIDEO | Gujarat Minister Jitu Vaghani said South Gujarat remains on high alert as heavy rainfall continues, with rescue and relief operations underway across the affected districts. He said the Prime Minister spoke to Chief Minister Bhupendra Patel and assured all possible… pic.twitter.com/cDbDufe3Ex — Press Trust of India (@PTI_News) July 23, 2026 बड़े पैमाने पर स्थानांतरण: NDRF, SDRF और आर्मी तैनात वलसाड जिले में 12,000 से अधिक और नवसारी में 10,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। वलसाड में 200 से अधिक और नवसारी में 50 से अधिक लोगों को पानी के बीच से सुरक्षित निकाला गया है। फिलहाल वलसाड में 3 NDRF और 5 SDRF की टीमें कार्यरत हैं, जबकि 4 अतिरिक्त NDRF टीमों को सूरत एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही वलसाड और नवसारी के लिए सेना (Army) की 2 कॉलम और GSDMA की 25 नावें भी रवाना की गई हैं। मौसम विभाग (IMD) की चेतावनी के बाद राहत आयुक्त गौरांग मकवाना ने दक्षिण और मध्य गुजरात के 11 जिलों (दाहोद, पंचमहल, वडोदरा, छोटा उदेपुर, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड) में रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अहमदाबाद, गांधीनगर, भावनगर, साबरकांठा, अरावली, खेड़ा और आणंद सहित 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

1,200 से अधिक सड़कें बंद और स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी भारी बारिश और सड़कों पर जलभराव के कारण राज्य में 1,200 से अधिक सड़कें (मुख्य रूप से पंचायत की ग्रामीण सड़कें) यातायात के लिए बंद कर दी गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले सभी जिलों के स्कूलों, कॉलेजों और आंगनबाड़ियों में छुट्टी घोषित कर दी गई है।