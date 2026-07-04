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गुजरात में बादलों का तांडव, हाईवे जाम, वाहनों की लंबी कतारें, कई जगह रास्ते ही बह गए
Gujarat heavy rain: गुजरात में मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने से सुबह से ही सभी जगह बारिश का दौर शुरू हो गया है। सुबह 6 से 10 बजे के बीच 48 तालुकों में भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आने वाले समय में अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए राज्य के 6 जिलों में रेड अलर्ट, 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और अन्य 6 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया है। बाकी के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की गई है।
दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा बारिश
राज्य में अब तक सीजन की औसत 13.27 प्रतिशत बारिश दर्ज की जा चुकी है, जिसमें पिछले 24 घंटों के भीतर ही भारी असाधारण स्थिति देखने को मिली है। इस समयावधि के दौरान 14 तालुकों में 5 से 10 इंच जितनी भारी बारिश दर्ज हुई है। क्षेत्रवार बात करें तो दक्षिण गुजरात में सीजन की सबसे अधिक 17.11 प्रतिशत और सौराष्ट्र में 15.38 प्रतिशत बारिश हो चुकी है, जबकि जूनागढ़ के मांगरोल तालुका में तो महज तीन ही दिनों में सीजन की 103 प्रतिशत बारिश हो जाने से वहां मानसून का औसत कोटा पूरा हो गया है।
सूरत और दक्षिण गुजरात के रास्तों को भारी नुकसान
भारी बारिश के चलते सूरत जिले के ग्रामीण इलाकों में व्यापक नुकसान की खबरें मिल रही हैं। अरेख के बौधान गांव में वाव्या खाड़ी पर पुल निर्माण के लिए बनाया गया अस्थायी डायवर्जन पानी के तेज बहाव में बह गया है। इस मुख्य मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के कारण बारडोली, अरेख और मांडवी के बीच का सीधा संपर्क टूट गया है और स्थानीय लोगों को अब बारडोली जाने के लिए करीब 25 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाने को मजबूर होना पड़ रहा है।
हाईवे बंद और समंदर उफान पर, वाहनों की लंबी कतारें
सौराष्ट्र में भी इंद्रदेव ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसके कारण द्वारका-सोमनाथ हाईवे भारी बारिश में बह जाने से यातायात के लिए बंद करना पड़ा है। मांगरोल के पास नोली नदी का पुल और हुसैनाबाद के पास सड़क धंसने से कई वाहन चालक बीच रास्ते में ही फंस गए हैं। दूसरी ओर, अमरेली के जाफराबाद में समंदर में 15 फीट ऊंची लहरें उछल रही हैं, जिसके कारण बंदरगाह पर 3 नंबर का सिग्नल लगा दिया गया है और मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है।
तापी नदी में बाढ़ और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नजारा
भारी बारिश के बाद तापी नदी में पानी की भारी आवक होने से तापी का कॉज-वे ओवरफ्लो हो गया है और पानी का स्तर खतरे के निशान 6 मीटर को पार करके 6.82 मीटर तक पहुंच गया है। इस संकट के बीच जिले का प्राकृतिक सौंदर्य भी पूरी तरह खिल उठा है। सोनगढ़ के चीमेर गांव में स्थित प्रसिद्ध 'चीमेर झरना' पहाड़ियों के बीच अपने पूरे शबाब पर है। इससे सूरत, तापी और डांग सहित आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं।
धीरेन्द्र शास्त्री चोर है! बागेश्वर बाबा पर क्यों भड़के भाजपा के पूर्व सांसद विनय कटियार?
Vinay Katiyar on Dhirendra Shastri: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में बजरंग दल के संस्थापक और भाजपा के पूर्व सांसद विनय कटियार इन दिनों काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। अयोध्या कांड को लेकर वे काफी मुखर हैं। इस बीच, उन्होंने बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बेहद तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री चोर है।
60 दिनों में खाते में आएगा पैसा, EV खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत, दिल्ली के परिवहन मंत्री ने बताई योजना
E20 पेट्रोल और एथेनॉल मिश्रण पर फिर छिड़ी बहस, मनीष कश्यप का वीडियो क्यों हो रहा है वायरल
सोशल मीडिया पर पूर्व भाजपा नेता मनीष कश्यप से जुड़ा एक वीडियो और दावा तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने भारत में लागू किए जा रहे E20 एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। इस वायरल बयान में यह भी आरोप लगाया गया है कि देश के पेट्रोल पंपों पर मिलावट की संभावना बढ़ सकती है, और उपभोक्ताओं को 'शुद्ध पेट्रोल' और 'एथेनॉल पेट्रोल' अलग-अलग विकल्प के रूप में देने की मांग उठाई गई है।
RailOne App का बड़ा कमाल, AI बताएगा वेटिंग टिकट कन्फर्म होगी या नहीं
भारतीय रेलवे का डिजिटल टिकटिंग सिस्टम अब पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और आधुनिक हो गया है। वर्ष 1986 में शुरू हुई रेलवे आरक्षण प्रणाली में पिछले चार दशकों के दौरान कई छोटे-बड़े बदलाव हुए, लेकिन अब इसे अत्याधुनिक तकनीक के साथ पूरी तरह अपग्रेड कर दिया गया है। नई व्यवस्था से न केवल टिकट बुकिंग आसान हुई है, बल्कि इसकी क्षमता भी कई गुना बढ़ाई गई है।
2026 के 7 बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर, लंबी रेंज, दमदार फीचर्स और शानदार परफॉर्मेंस, खरीदने से पहले देखें पूरी List
अगर आप 2026 में नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार में कई शानदार ऑप्शन्स हैं। लंबी रेंज, दमदार परफॉर्मेंस, फास्ट चार्जिंग, स्मार्ट फीचर्स और कम रनिंग कॉस्ट वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर ग्राहकों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। ऐसे में सही स्कूटर चुनना आसान नहीं है। अगर आप 2026 में नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार में कई शानदार ऑप्शन्स हैं। लंबी रेंज, दमदार परफॉर्मेंस, फास्ट चार्जिंग, स्मार्ट फीचर्स और कम रनिंग कॉस्ट वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर ग्राहकों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं।
ममता बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें, लगा एक और तगड़ा झटका, TMC की प्रदेश अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा
Mamata Banerjee's troubles have mounted : तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आज उन्हें एक और तगड़ा झटका है। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है। उन्होंने न सिर्फ अध्यक्ष के पद से बल्कि पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को पत्र लिखकर अपने फैसले की जानकारी दी। इस इस्तीफे से ममता बनर्जी और भी अकेली पड़ गई हैं, क्योंकि फिरहाद हकीम और अरूप बिस्वास जैसे पुराने करीबी सहयोगी पहले ही अलग हो चुके थे। दरअसल एक दिन पहले ही ममता बनर्जी के पार्टी ऑफिस पर बागी गुट ने कब्जा कर लिया था।
दूसरे देशों में इथेनॉल की वजह से क्यों नहीं होते वाहन खराब?
Ethanol blending vehicle damage: सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि दुनिया के तमाम देशों में जहां पेट्रोलियम पदार्थों में इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाती है वहां गाड़ियां खराब क्यों नहीं होती है, जबकि भारत में यह बहुत ज्यादा हो रहा है। इसका उत्तर साफ है कि सरकार ने आधी-अधूरी तैयारियों के साथ इसे पूरी तरह लागू कर दिया।
मांगरोल में बादल फटे, 1 दिन में 22.24 इंच बारिश, गुजरात के 225 तालुका पानी-पानी
Gujarat Rain : गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून के कारण राज्य के कुल 225 तालुकाओं में भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों के लिए गरज-चमक के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अलर्ट जारी किया है। मूसलाधार बारिश से पूरे राज्य के तापमान में भारी गिरावट आई है और मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि, कुछ निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी पैदा हुई है, लेकिन कुल मिलाकर इस बारिश से लोगों में खुशी का माहौल है।
शेयर बाजार लगातार चौथे हफ्ते बढ़त के साथ बंद, अगले सप्ताह किन फैक्टर्स पर रहेगी निवेशकों की नजर?
Share Market Weekly Review : भारतीय शेयर बाजार के लिए यह हफ्ता भी रेंज बाउंड होने के बाद सकारात्मक रहा। कच्चे तेल में गिरावट के चलते लगातार चौथे हफ्ते शेयर बाजार प्लस में बंद हुआ। पहले 2 दिन बाजार लाल निशान में तो आखिरी 3 दिन हरे निशान में रहा। इस हफ्ते सेंसेक्स में 663 अंकों की बढ़त रही तो निफ्टी भी 214 अंक बढ़ गया। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह।
गुजरात में पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों में देवास का 18 साल का बिलाल दुर्रानी घाघा भी, ATS इस एंगल पर कर रही जांच
गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने गुरुवार को देवास के वारसी नगर से जैश ए मोहम्मद के एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में देवास का 18 साल का बिलाल दुर्रानी घाघा भी गिरफ्तार हुआ है। जिस पर आरोप है कि संदिग्ध गुजरात में जैश ए मोहम्मद का आतंकी नेटवर्क खड़ा करने के लिए यह स्लीपर सेल की तैयारी कर रहे थे।
25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन होंगे सस्ते, GSTघटाकर 5% करने की सिफारिश
OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा
OnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।